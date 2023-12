Blinken dice que la violencia sexual perpetrada por Hamas está "más allá de cualquier cosa que haya visto"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó enérgicamente este domingo la violencia sexual perpetrada por Hamas durante el atentado del 7 de octubre a Israel y arremetió contra quienes no la han condenado enérgicamente o tardaron en hacerlo.

"No sé por qué los países, los líderes, las organizaciones internacionales han tardado tanto en centrarse en este asunto, en llamar la atención de la gente. Me alegro de que por fin esté ocurriendo", dijo Blinken a Jake Tapper, de CNN, en "State of the Union". "Las atrocidades que vimos el 7 de octubre están casi más allá de la descripción humana o de nuestra capacidad de asimilarlas. Y ya hemos hablado de ellas antes, pero la violencia sexual que vimos el 7 de octubre está más allá de cualquier cosa que haya visto".

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) escuchó testimonios sobre denuncias de violencia sexual y de género por parte de Hamas en una mesa redonda organizada por Israel en la sede de la ONU en Nueva York la semana pasada. Varios oradores reiteraron que algunos grupos de derechos humanos, como ONU Mujeres, tardaron demasiado en condenar las presuntas violaciones y la violencia sexual.

A la pregunta de Tapper de por qué la ONU y la comunidad internacional han tardado tanto en responder a las acusaciones, Blinken dijo: "Creo que es una pregunta que esas organizaciones, esos países tienen que hacerse".

Los demócratas de la Cámara de Representantes tienen previsto presentar una resolución de condena del uso por parte de Hamas de la violencia sexual y las violaciones contra mujeres israelíes, tras quedar consternados por la respuesta a las acusaciones de algunos legisladores de izquierda, entre ellos la presidenta del Grupo Progresista, la diputada Pramila Jayapal.

