(CNN) -- En las horas previas al amanecer del 29 de enero de 2022, un hombre fue encontrado muerto en medio de una ventisca frente a una casa en los suburbios de Boston. Llevaba dos camisas, pantalones vaqueros azules, calcetines y solo uno de los dos pares de tenis Nike negros. Sobre la capa de nieve que cubría su cuerpo había fragmentos de cristal y manchas de sangre.

Se llamaba John O'Keefe y era policía de Boston.

O'Keefe y su novia desde hacía dos años, Karen Read, habían estado recorriendo bares esa misma noche. Poco después de medianoche, según los documentos judiciales, se subieron al Lexus SUV negro de ella y se dirigieron a una fiesta posterior en casa de otro policía de Boston, en Fairview Road, Canton.

Unas seis horas más tarde, el cuerpo de O'Keefe fue visto en el patio delantero de la casa, cubierto de nieve. Pero lo que ocurrió durante esas horas ha dividido profundamente a Canton, una ciudad de 24.000 habitantes situada a unos 24 kilómetros al suroeste de Boston.

Los habitantes de la ciudad y de los suburbios vecinos llevan meses debatiendo dos posibles hipótesis: ¿O'Keefe fue golpeado dentro de la casa y arrojado al exterior para que muriera en la nieve? ¿O su novia lo atropelló fatalmente con su coche?

Los fiscales locales han dejado clara su postura, acusando a Read de asesinato en segundo grado, homicidio en estado de ebriedad y abandono del lugar de la escena de una colisión. Read se ha declarado inocente y su juicio está previsto para marzo.

En vísperas del juicio y del segundo aniversario de la muerte de O'Keefe, el debate sobre el caso ha dividido a la unida ciudad.

Los residentes han irrumpido en las reuniones del ayuntamiento exigiendo respuestas. Algunos acusan a la policía local de encubrimiento para proteger a los asistentes a la fiesta de Fairview Road. Otros han visitado páginas de grupos de Facebook y blogs locales para discutir los detalles de aquella fatídica noche, convirtiendo lo que empezó como un caso de homicidio local en una gran polémica.

En el centro de la controversia hay una pregunta clave: ¿Entró O'Keefe en la casa de Fairview Road esa noche? La fiscalía dice que no. La defensa dice que sí.

"Los que han oído hablar del caso han tomado partido por uno u otro bando", afirma Jonathan Comeau, residente en Canton desde hace muchos años y que se ha mudado recientemente a un barrio cercano. "Está el bando de 'Ella es culpable' y el bando de 'Hubo una pelea en esa casa'. No hay prácticamente nadie indeciso".

Lo que Karen Read dice que pasó aquella noche

Read, de 43 años, está en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

En documentos judiciales y en entrevistas con los medios de comunicación ha dicho que ella y O'Keefe fueron a dos bares de Canton esa noche. Se reunieron con amigos, bebieron cervezas y tragos de vodka, antes de ir a la casa de Fairview Road.

Read dijo que dejó a O'Keefe afuera de su vivienda, y luego regresó a su casa porque no se sentía bien. Le llamó y le envió mensajes de texto toda la noche, pero no obtuvo respuesta.

Alrededor de las 4:30 a.m., Read se despertó gritando cuando se dio cuenta de que O'Keefe no había llegado a casa, según los documentos judiciales.

Llamó a dos amigas, entre ellas Jennifer McCabe, quien había estado bebiendo con ella esa noche. Juntas, las tres mujeres condujeron por las calles de Canton en condiciones de nieve, en busca de O'Keefe y gritando su nombre, dicen los documentos judiciales.

Cuando se acercaron a Fairview Road, Read dijo que vio a O'Keefe tendido de espaldas en el patio. McCabe dijo a las autoridades que Read saltó del coche presa del pánico y le practicó reanimación cardiopulmonar, pero no respondía.

Las mujeres llamaron al 911. Estaba tan oscuro que los agentes que acudieron al lugar dijeron que tuvieron que utilizar un foco acoplado a un coche patrulla para encontrar a las mujeres, según los documentos judiciales.

Un médico forense determinó más tarde que O'Keefe sufrió múltiples fracturas de cráneo, consistente con un traumatismo por objeto contundente que provocó una hemorragia en el cerebro. También tenía los dos ojos hinchados y negros, varias lesiones en el brazo derecho y sangre alrededor de la nariz y la boca. Según la autopsia, la hipotermia contribuyó a su muerte.

Read y su equipo legal, que incluye a los abogados Alan Jackson y David Yannetti, han dicho que está siendo incriminada para proteger a los verdaderos asesinos.

"Sabemos quién lo hizo. Sabemos quién lo hizo. Y sabemos quién encabezó este encubrimiento. Todos lo saben", dijo Read a los periodistas tras una audiencia judicial en septiembre. "Intenté salvarle la vida. Intenté salvarle la vida a las 6 de la mañana, estaba cubierta de su sangre. Fui la única que intentó salvarle la vida".

Jackson declaró a CNN que cree que O'Keefe entró en la casa de Fairview Road esa noche y tuvo un altercado con alguien dentro. "Creo que ese enfrentamiento llegó a ser físico, y fue golpeado hasta el punto de quedar inconsciente", dijo Jackson. "Esto fue un encubrimiento ... fue asesinado dentro de esa casa y su cuerpo colocado fuera".

El propietario de la casa en aquel momento, Brian Albert, no ha respondido a las peticiones de comentarios de la CNN.

En los documentos de acusación de Read, Albert y su esposa dijeron a la policía que O'Keefe y Read se unieron a su grupo en Waterfall Bar & Grille, el segundo bar de Canton.

Los Albert dijeron que invitaron a algunas personas del bar a su casa, pero que no sabían que O'Keefe y Read iban a venir. Añadieron que no conocían bien a O'Keefe ni a Read, pero que no les habría importado que fueran.

Los Albert también dijeron a la policía que "no oyeron ni vieron nada fuera de su casa en el transcurso de la mañana", según los documentos judiciales. La casa de Fairview Road se vendió en abril. Jackson dijo que los Albert tenían un pastor alemán, que, según él, sería el responsable de algunos de los moretones encontrados en O'Keefe.

Lo que la fiscalía dice que ocurrió esa noche

La narrativa de la fiscalía se centra en lo que sucedió afuera de la casa en Fairview Road. Alegan que O'Keefe y Read tuvieron una discusión que le llevó a salir del Lexus.

Dicen que las pruebas sugieren que Read, ebria, lo habría golpeado con su vehículo al hacer un giro en 3 tiempos, dejándole morir en el frío de la nieve.

Los investigadores dicen que las cámaras de vigilancia muestran que entre los dos bares a los que la pareja fue esa noche, Read pareció consumir al menos nueve copas.

La tercera mujer que iba en el vehículo esa mañana dijo a los investigadores que Read parecía borracha cuando buscaban a O'Keefe.

Read también mencionó que la luz trasera derecha de su vehículo estaba dañada y preguntó a McCabe: "¿Podría haberle golpeado? ¿Le he dado?", según los documentos de acusación.

McCabe y la otra mujer en el coche dijeron a los investigadores que a medida que se acercaban a la casa de Fairview Road, Read gritó que podía ver a O'Keefe tendido en el patio, a pesar de que todo estaba cubierto de nieve y algunos árboles obstruían la vista. Las otras dos mujeres dijeron a la policía que ninguna de ellas podía ver a O'Keefe en ese momento.

Read saltó del coche, corrió hacia O'Keefe y comenzó a intentar hacerle la reanimación cardiopulmonar, dijeron.

En los documentos del caso y ante el tribunal, los abogados de Read han dicho que creen que McCabe, quien es cuñada de Albert, forma parte de un encubrimiento para proteger a las personas que estaban dentro de la casa e inculpar a Read del crimen. Un registro forense del teléfono de McCabe reveló una búsqueda en Google de la frase "Ho(w) long to die in cold" (cuánto tiempo se tarda en morir en el frío) horas antes de que Read llamara a McCabe, buscando a O'Keefe, según los documentos judiciales. Los fiscales cuestionan el momento y el motivo de la búsqueda.

McCabe no ha sido acusada de ningún delito y no respondió a las peticiones de comentarios de CNN. Tampoco lo hizo su abogado, Kevin Reddington. Pero Reddington afirmó a los medios locales que las acusaciones sobre la implicación de McCabe en un encubrimiento carecen de fundamento.

"Ella cooperó con la policía. Respondió a todas sus preguntas. Declaró ante el tribunal", dijo Reddington al Sun Chronicle en abril. "Lo siguiente que sabes es que es difamada por el equipo de la defensa".

Los agentes de policía de Canton dijeron que registraron la zona junto al cuerpo de O'Keefe y encontraron trozos de un vaso de cóctel roto y manchas de sangre en la nieve. Más tarde, la policía estatal encontró en el lugar trozos de una luz trasera que parecían similares a una luz trasera derecha rota del vehículo de Read, según los documentos judiciales.

En una declaración grabada en video en agosto, Michael Morrissey, fiscal del distrito del condado de Norfolk, dijo que los datos de localización del teléfono de O'Keefe mostraban que nunca entró en la casa de Fairview Road.

"Las insinuaciones no son pruebas. Las narrativas falsas no son evidencia", dijo. "Once personas han declarado que no vieron a John O'Keefe entrar en la casa ... Cero personas han dicho que lo vieron entrar en la casa. Cero. Nadie. ... No hubo ninguna pelea dentro de esa casa".

La familia de O'Keefe lo recuerda como un hombre cariñoso que dio un paso adelante para criar a su sobrina y sobrino después de que su hermana y su marido murieron.

"La gente habla de alguien que te daría la camisa que lleva puesta, pero así era realmente John, y es desgarrador para nosotros de repente estar hablando de él en tiempo pasado", dijo la familia en un comunicado a los medios locales poco después de su muerte.

La sobrina y el sobrino de O'Keefe, que vivieron con él durante unos ocho años, dijeron a los investigadores que Read y él discutían mucho y habían expresado la necesidad de tomarse un descanso el uno del otro. Pero Jackson, el abogado de Read, dijo a CNN que ella y O'Keefe no habían discutido esa noche.

Investigadores disputan acusaciones de encubrimiento

Morrissey, el fiscal del distrito, exigió que se ponga fin a la intimidación de los testigos del caso. Dice que las acusaciones de que una red de fuerzas del orden conspiró para inculpar a Read no son plausibles.

"Estas personas no formaban parte de una conspiración y, desde luego, no cometieron ningún asesinato ni ningún delito aquella noche", declaró Morrisey en su video de agosto. "No son sospechosos de ningún delito. Son meros testigos del caso. La idea de que múltiples departamentos de policía, paramédicos, personal de bomberos, el médico forense y las agencias fiscales se están uniendo en ... una vasta conspiración debe ser vista como lo que es: completamente contraria a las pruebas y un intento desesperado de reasignar la culpa".

En una declaración a CNN, la jefa de policía de Canton, Helena Rafferty, dijo que los investigadores no encontraron "absolutamente ninguna prueba de encubrimiento en la trágica muerte de John O'Keefe".

En una reunión de la junta municipal llevada a cabo en agosto, reconoció que existe "desconfianza hacia el departamento de policía" en Canton, pero dijo que no está tan generalizada como se dice.

"Sin embargo, reconozco que existe, y los escucho", dijo. "Creo que el primer paso para salvar esa brecha de confianza es una comunicación eficaz y sana". No respondió a más preguntas de CNN sobre la raíz de la desconfianza.

El mes pasado, los residentes de Canton votaron a favor de una investigación independiente del departamento de policía tras una reunión municipal especial centrada en el caso de Read.

Rafferty dijo a CNN que cree que el presupuesto de US$ 200.000 para la investigación estaría mejor empleado en otras cosas.

"Creo que Canton tiene usos más productivos para los fondos al servicio de nuestra ciudad", apuntó. "Independientemente de eso, damos la bienvenida a la revisión que pondrá fin a la especulación disparatada sobre nuestro Departamento de Policía y demostrará a todos que los ciudadanos de Canton deben estar orgullosos de nuestros dedicados agentes".

WFXT, filial de CNN, informó la semana pasada de que la Fiscalía del Distrito de Massachusetts había iniciado una investigación federal sobre la detención y el procesamiento de Read. Contactada por CNN, la agencia federal declinó hacer comentarios. "No confirmamos ni negamos investigaciones", dijo.

El furor por el caso ha dividido a la ciudad

Las palabras tranquilizadoras de la policía y la fiscalía no han servido de mucho para calmar el debate en este suburbio de clase media alta, conocido por ser la sede de la cadena de donuts Dunkin'.

Si entras a una cafetería o un restaurante, cualquiera que haya oído hablar del caso se habrá formado una opinión, afirma Comeau, quien creció en Canton.

En Canton y los pueblos de los alrededores, donde los lazos familiares se extienden por generaciones, los residentes han tomado partido, lo que ha dado lugar a rencores y acusaciones. El hermano de Albert es concejal en la ciudad, lo que ha añadido otro nivel al debate, según dijeron a CNN algunos antiguos residentes de Canton.

"Hay gente que habla del caso en privado y tiene miedo de decir algo por temor a que la policía u otros vecinos se enfaden y les ocurra algo a ellos o a sus hijos", dijo Comeau. "Incluso los comercios locales entienden que no pueden elegir un bando por miedo a perder el negocio".

Aidan Kearney, un bloguero de Massachusetts apodado Turtleboy, ha alimentado el debate con numerosas publicaciones en las que denuncia el encubrimiento de un asesinato por parte de las fuerzas del orden y los políticos locales. Pero también ha aparecido en sus propios titulares. En octubre, Kearney se declaró inocente de los cargos de intimidación de testigos y conspiración después de que supuestamente llamara y enviara mensajes a testigos e investigadores del caso de Read, informó WBZ, filial de CNN.

"No me silenciarán", dijo Kearney, que llevaba una sudadera con el lema "Liberen a Karen Read", a una multitud congregada a las puertas del tribunal tras su puesta en libertad. "Seguiré firme en esta misión de desenmascarar a los verdaderos asesinos de John O'Keefe".

En la cercana localidad de Malden, un grupo de partidarios de Read organizó en Halloween una recaudación de fondos para su defensa. Algunos de los asistentes llevaban camisetas con la leyenda: "Free Karen Read" (liberen a Karen Read) y gorras del FBI o se envolvieron en cinta amarilla como la que se usa en las escenas de crimen.

Peter Elikann, autor y abogado penalista del barrio bostoniano de Charlestown, explicó a CNN que ha sido testigo del desarrollo de las contradictorias narrativas de los últimos meses. Las redes sociales han alimentado teorías opuestas y amplificado el debate, dijo.

"Es... como ejércitos opuestos alineados en el horizonte", dijo Elikann. Pero a diferencia de muchos casos de asesinato que pueden parecer "abiertos y cerrados", dijo, éste es cualquier cosa menos eso.

"Lo interesante en este caso es que la controversia no se basa puramente en la emoción y el instinto visceral... los hechos prometidos por la acusación y la defensa están en franca contradicción", detalló.

Sean McDonough, antiguo residente de Canton y agente retirado de la DEA, dijo que las profundas divisiones que rodean el caso no le sorprenden. Asistió a la escuela secundaria en Canton, conoce la cultura y la política de la ciudad, y dijo que durante mucho tiempo ha habido una profunda desconfianza en el departamento de policía.

"Han surgido muchas preguntas que básicamente dividen a la ciudad ... Y hay respuestas que aún no se han dado", dijo McDonough, que ahora vive en Naples, Florida. "Era una ciudad preciosa para vivir y sigue siéndolo. Es solo que esto es una nube muy grande que se cierne sobre ellos, y está empeorando ".

McDonough y otras personas interesadas en el caso se han unido a páginas privadas de Facebook para diseccionar escenarios de lo que creen que ocurrió aquella noche. Varias páginas tienen miles de miembros.

Un post de Facebook reconocía los matices del caso y lo mucho que han destrozado la ciudad.

"Desde fuera, es difícil de entender", decía el mensaje. "Desde dentro, es difícil de explicar".

O'Keefe habría cumplido 48 años este viernes.

En una reunión celebrada el martes por la noche en Canton, Jennifer O'Donnell, residente de la ciudad, dijo que, en medio de toda la controversia, algunas personas se han olvidado de la verdadera víctima.

"Me gustaría aprovechar la oportunidad para recordar a uno de los mejores de Canton", dijo. "Muchos hemos notado la falta de un momento así tras su fallecimiento".

A pesar de toda la acritud, dijo, la gente de Cantón debería compartir un objetivo común: justicia para John O’Keefe.