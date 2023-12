Jarrín: Cuando transmito un juego béisbol doy un servicio a la comunidad 1:41

(CNN) — Los Dodgers de Los Ángeles ganaron la carrera para llegar a un acuerdo con Shohei Ohtani, la trascendente estrella del béisbol, para uno de los contratos más costosos en el deporte profesional.

El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana anunció en Instagram que había “decidido elegir a los Dodgers” como su próximo equipo; su acuerdo histórico es por 10 años y US$ 700 millones, según ESPN, MLB.com y otros medios de comunicación citando al agente de Ohtani, Nez Balelo.

El acuerdo permitiría que el fenómeno japonés, pitcher y bateador designado, pasara del equipo Los Angeles Angels de la Liga Americana a los Dodgers, ganadores de 10 de los últimos 11 títulos de la División Oeste de la Liga Nacional.

Los Dodgers declinaron hacer comentarios sobre la situación. CNN se comunicó con los representantes de Ohtani para confirmar los términos del acuerdo.

La agencia libre de la estrella ha sido tema de fuertes especulaciones en las últimas semanas y, según se informa, su contrato es el más caro en la historia del deporte norteamericano. Ohtani confirmó el acuerdo en una publicación de Instagram el sábado.

En su publicación en dicha red social, Ohtani dijo: “A todos los fans y a todos los involucrados en el mundo del béisbol, me disculpo por tardar tanto en tomar una decisión. He decidido elegir a los Dodgers como mi próximo equipo.

“Antes que nada, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados con la organización de los angelinos y a los fanáticos que me han apoyado durante los últimos seis años, así como a todos los que han participado con cada equipo que fue parte de este proceso de negociación. Especialmente para los aficionados de Los Angeles que me apoyaron en todos los altibajos, su apoyo y ánimo significaron el mundo para mí. Los seis años que pasé con los Angels quedarán grabados en mi corazón para siempre.



“Y a todos los fans de los Dodgers, me comprometo a hacer siempre lo mejor para el equipo y seguir dándolo todo para ser la mejor versión de mí mismo. Hasta el último día de mi carrera como jugador, quiero seguir luchando no solo por los Dodgers sino por el mundo del béisbol.

“Hay algunas cosas que no se pueden transmitir por escrito, por eso me gustaría hablar más sobre esto en una conferencia de prensa posterior.

"Muchas gracias".

Ohtani ha jugado para Los Angels de Los Ángeles desde que llegó por primera vez a la MLB en 2017. Antes de su agencia libre, varios equipos han estado haciendo cola para asegurar los servicios de la estrella japonesa de 29 años, que se había mantenido hermético sobre el futuro de su carrera.

Tras someterse a una cirugía de codo, no volverá a lanzar hasta 2025 y solo actuará como bateador designado en 2024.

De completarse el acuerdo, sería uno de los contratos de atletas más importantes en la historia del deporte.

"Este es un contrato único e histórico para un jugador único e histórico", dijo el agente de Ohtani, Nez Balelo, según Bob Nightengale de USA Today.

"Está emocionado por comenzar esta asociación y estructuró su contrato para reflejar un verdadero compromiso de ambas partes con el éxito a largo plazo", continuó Balelo.

Según Spotrac, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, tiene el contrato más caro de la NFL, valorado en US$ 400 millones durante 10 años.

En la NBA, Jaylen Brown (Boston Celtics), Nikola Jokić (Denver Nuggets) y Bradley Beal (Phoenix Suns) tienen contratos de cinco años por un valor de más de US$ 250 millones, según Spotrac.

El contrato de Lionel Messi con el Inter Miami de la MLS está valuado entre US$ 50 y 60 millones al año, dijo el copropietario Jorge Mas a El País a principios de este año, mientras que la estrella argentina tenía un contrato de US$ 672 millones entre 2017 y 2021 cuando jugaba en el Barcelona.

El viejo rival de Messi, Cristiano Ronaldo, supuestamente tiene un contrato de dos años y medio estimado por los medios en más de 200 millones de euros (US$ 220,16 millones) con el club Al Nassr de Arabia Saudita.

Zoe Sottile de CNN contribuyó a este informe.