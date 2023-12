¿Qué pasó durante la visita de Zelensky a Washington? Estos fueron los momentos más destacados

Zelensky visita Washington en un momento crítico 3:34

Washington (CNN) -- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en Washington este martes haciendo una petición en persona de la ayuda militar y económica que dijo es necesaria para continuar la defensa de Ucrania contra la invasión de Rusia.



Zelensky, que llegó a Washington por tercera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero de 2022, se reunió el martes por la mañana con miembros del Congreso y por la tarde con el presidente Joe Biden. Las reuniones de Zelensky se producen el mismo día en que EE.UU. desclasificó nuevos datos de inteligencia sobre las pérdidas de Rusia hasta el momento en la guerra. La información muestra que los funcionarios estadounidenses creen que el Ejército de Rusia ha seguido sufriendo grandes pérdidas en la guerra, pero que también está decidido a seguir avanzando.

La visita se produce en un momento en el que el acuerdo para un paquete de financiación suplementaria que incluye una ayuda crucial para el país devastado por la guerra sigue bloqueado por los republicanos del Congreso, que quieren que el gobierno de Biden haga concesiones en materia de seguridad fronteriza y política de inmigración a cambio del paquete de ayuda.

Es poco probable que se llegue a un acuerdo en vísperas de las vacaciones.

Aunque Biden ha dicho que está abierto al compromiso, un bloque de republicanos sigue receloso ante la idea de añadir más ayuda a los más de US$ 100.000 millones ya aprobados por el Congreso. Funcionarios de Biden han dicho que nadie mejor que el propio Zelensky para defender a su país.

Esto es lo más destacado de la jornada de Zelensky en la capital del país.

Zelensky dice a los senadores que espera que EE.UU. ayude a Ucrania

Según el senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, Zelensky dijo a los senadores que sigue contando con el apoyo de Estados Unidos para su país.

Las preguntas de los senadores versaron principalmente sobre la rendición de cuentas de la ayuda estadounidense, y Zelensky trató de asegurar a los senadores que el dinero no se utilizaría de forma corrupta en Ucrania, según el senador del Partido Republicano Mike Rounds, de Dakota del Sur.

Según Rounds, Zelensky no dio una cifra sobre el total de la ayuda estadounidense necesaria para Ucrania. Pero trató de convencer a los senadores de que Ucrania necesitaba más sistemas de defensa antiaérea rápidamente para cerrar un puente terrestre hacia Crimea.

En una publicación en las redes sociales tras la reunión, Zelensky describió la conversación como "amistosa y sincera" y agradeció al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría, Mitch McConnell, "su liderazgo personal a la hora de recabar apoyo bipartidista para Ucrania entre los legisladores estadounidenses".

"Informé a los miembros del Senado de EE.UU. sobre la actual situación militar y económica de Ucrania, la importancia de mantener el apoyo vital de EE.UU., y respondí a sus preguntas", dijo Zelensky en un post en X.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que fue una "reunión muy buena y productiva". Zelensky no respondió a las preguntas que le formularon a gritos al pasar junto a los periodistas tras la reunión.

Schumer añadió que Zelensky "dejó muy claro cómo necesita ayuda", incluyendo exactamente qué tipo de ayuda necesita Ucrania y cómo esa ayuda permitirá a su país salir victorioso. Si Estados Unidos no proporciona más ayuda, es probable que los aliados europeos de Ucrania se pongan nerviosos, advirtió Schumer.

"Europa y muchos otros aliados dirán: '¿Qué está pasando aquí?", afirmó.

Otro legislador, el senador demócrata Jeff Merkley, estableció paralelismos entre la inacción de los republicanos y la estrategia temprana, y finalmente fallida, del primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain, para apaciguar al régimen de Adolf Hitler en Alemania.

"Aquellos que se oponen a la ayuda a Ucrania están cayendo en el mismo error que cometió Chamberlain", dijo Merkley, advirtiendo a los republicanos de que no dejen que la historia se repita.

El acuerdo sigue siendo improbable

Algunos republicanos que asistieron a esa reunión dijeron que seguían sin sentirse conmovidos tras escuchar la petición de ayuda de Zelensky, insistiendo en que Biden todavía tenía que negociar.

"No sé si ha movido la aguja", dijo tras la reunión el senador John Cornyn, republicano por Texas.

"Lo único que realmente está retrasando esto en este momento es la falta de voluntad de la Casa Blanca hasta ahora para reconocer que van a tener que lidiar con el componente fronterizo, no solo para pagar las políticas actuales, que están liberando a millones de personas en el interior, sino realmente cambios en el sistema de asilo, cambios en el sistema de liberación masiva conocido como permiso humanitario", dijo.

El senador J.D. Vance, de Ohio, crítico declarado del envío de fondos adicionales a Ucrania, abandonó la reunión entre Zelensky y otros senadores antes de tiempo. Dijo que Zelensky ofreció a los senadores una "actualización sobre los hitos estratégicos" y comenzó a responder preguntas, pero el republicano de Ohio dijo que su opinión seguía siendo la misma sobre la idea de enviar más ayuda.

Otro senador que asistió a la reunión dijo que Zelensky disipó algunas preocupaciones de los republicanos sobre la corrupción en el gobierno ucraniano y la posible malversación de fondos.

El senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, que se declaró partidario de aumentar la ayuda a Ucrania si se vincula a una política fronteriza más estricta, dijo que Zelensky no entró en los desacuerdos políticos que están obstaculizando un acuerdo para aumentar la ayuda.

"Lo mantuvimos a un alto nivel", dijo Mullin. "Estamos trabajando en el proceso. Y él lo entendió. Fue muy respetuoso. (Dijo: 'Lo entiendo. Solo estoy aquí para hacerles saber que los necesitamos'".

Sin embargo, Mullin dijo más tarde que las esperanzas de llegar a un acuerdo siguen siendo escasas si el gobierno de Biden no hace grandes concesiones. El presidente ya había dicho que estaba abierto a llegar a un acuerdo, pero no precisó qué aceptaría exactamente.

"Hay cero posibilidades de que un paquete de ayuda a Ucrania e Israel sea aprobado por la Cámara sin una seguridad fronteriza realmente significativa", dijo Mullin, exmiembro de la Cámara que mantiene estrechos lazos con algunos de sus antiguos colegas. "Y les diré, republicanos por igual, que todos estamos de acuerdo con los republicanos de la Cámara en hacerlo".

El senador Tommy Tuberville fue tajante sobre su postura impasible a la hora de proporcionar más ayuda a Ucrania.

"No tenemos dinero", dijo el republicano de Alabama.

Johnson dice que la respuesta de la Casa Blanca es "insuficiente"

Tras una reunión de unos 30 minutos con Zelensky, su primer encuentro cara a cara, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que la respuesta del Gobierno de Biden a las demandas de los congresistas republicanos ha sido "insuficiente", y reiteró su postura de que sigue siendo improbable un acuerdo sin un "cambio transformador" en la frontera.

Johnson dijo que su reunión con Zelensky fue "buena", pero se mantuvo firme en su postura de que la frontera debe ser el objetivo principal y exigió mayor claridad a la Casa Blanca sobre la estrategia en Ucrania.

Johnson insistió en que la Casa Blanca no ha sido capaz de articular una estrategia clara y que en este momento depende del Senado y de la Casa Blanca.

"He pedido a la Casa Blanca desde el día en que me entregaron el mazo... necesitamos una articulación clara de la estrategia para permitir que Ucrania gane", dijo, "y hasta ahora sus respuestas han sido insuficientes".

"Ahora mismo no es asunto de la Cámara", añadió Johnson. "La cuestión es de la Casa Blanca y del Senado, y les imploro que hagan su trabajo porque el momento es urgente".

Biden desbloquea US$ 200 millones para Ucrania

En declaraciones a los periodistas durante una reunión con Zelensky en el Despacho Oval, Biden anunció que liberaría US$ 200 millones de fondos ya aprobados por el Congreso para ayudar a Ucrania en sus necesidades de defensa.

Aunque se trata de una pequeña fracción de los US$ 60.000 millones solicitados por Biden para Ucrania en su petición de financiación suplementaria, los fondos se liberarán en breve, dijo el presidente.

"El Congreso tiene que aprobar la financiación suplementaria para Ucrania antes de que se vaya de vacaciones", dijo Biden. De no hacerlo, le harían "a Putin el mayor regalo de Navidad posible".

Biden reiteró sus advertencias anteriores de que una victoria rusa podría provocar un fracaso en cascada de las normas y valores democráticos en toda Europa y el mundo.

"Hemos visto lo que ocurre cuando los dictadores no pagan el precio por el daño, la muerte, la destrucción que causan", dijo Biden. "Siguen adelante cuando no se paga ningún precio. La amenaza para Estados Unidos, para Europa y para el mundo no hará más que aumentar si no actuamos".

"Y tengo la intención de que actuemos", añadió.

-- Manu Raju, Haley Talbot, Lauren Fox y Ted Barrett de CNN contribuyeron con este reportaje.