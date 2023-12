Mira el abrazo entre Milei y Zelensky 1:21

(CNN) -- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Washington este martes en un momento crítico, en un contexto en el que la Casa Blanca ha avertido que la ayuda estadounidense a Ucrania podría agotarse inminentemente y las conversaciones sobre nueva ayuda están estancadas en el Congreso.



La invitación de última hora del presidente Joe Biden subraya la urgencia de aprobar el nuevo paquete, valorado en decenas de miles de millones de dólares, mientras él y otros funcionarios de la administración advierten que la ayuda estadounidense ya aprobada se agotará a finales de año.

Biden solicitó alrededor de US$ 60.000 millones en nueva ayuda para Ucrania, parte de un paquete de financiación de emergencia más amplio que también incluye asistencia para Israel y fondos para la seguridad fronteriza. Los republicanos han tratado de utilizar ese pedido como palanca para extraer nuevas reglas estrictas que limiten la migración a través de la frontera sur de Estados Unidos.

La esperanza entre el equipo de Biden es que Zelensky pudiera convencer a los legisladores, y en particular a los republicanos, de la necesidad de más ayuda para reponer sus arcas de guerra. Los funcionarios de la administración han considerado durante mucho tiempo a Zelensky como el defensor más eficaz de su país, y ha pasado los 21 meses transcurridos desde la invasión rusa en febrero de 2022 dirigiéndose a parlamentos, asambleas, cumbres y entregas de premios internacionales para conseguir apoyo.

Las reuniones de Zelensky en el Capitolio

Zelensky intentó disuadir a los senadores de la idea de que la corrupción sigue siendo un problema importante en su país y es una razón para que no proporcionen fondos estadounidenses a Ucrania, según dos senadores que asistieron a la reunión.

El senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, dijo que cree que el éxito de Zelensky fue que "desengañó" a los senadores sobre esa preocupación. "Creo que la noción de corrupción surgió porque algunos dijeron que no podemos hacerlo porque la gente compraría yates con el dinero. Desengaña a la gente de esas nociones con las reformas que ha hecho en el FMI y la UE. Ha habido reformas sustanciales", dijo Tillis.

Tillis también dijo que Zelensky fue recibido calurosamente y que dedicó su tiempo a tratar de persuadir a los senadores para que proporcionaran más fondos y no los presionó sobre el enfrentamiento político en Washington sobre si agregar cambios en la política fronteriza al proyecto de ley de financiamiento para Ucrania.

Fueron varios los senadores que salieron de la reunión informativa con Zelensky diciendo que él hizo sugerencias ni rechazó los pedidos la seguridad fronteriza en Estados Unidos, evitando cuidadosamente adentrarse en lo que se ha convertido en un importante punto conflictivo de la política interna en Estados Unidos y centrándose en cambio en establecer por qué la ayuda estadounidense era tan esencial para Ucrania.

"Se mantuvo totalmente alejado de esto, como debía hacerlo", dijo a CNN el senador republicano Mike Rounds sobre el tema fronterizo. "Él fue para explicar sus necesidades, cuáles eran sus planes, cuáles eran sus objetivos y asegurarnos... de que no se aceptaría la corrupción en el despliegue de ninguno de los recursos estadounidenses puestos a disposición".

El senador Lindsey Graham, un republicano de Carolina del Sur, dijo a que le dejó claro a Zelensky que el retraso en la ayuda a Ucrania no tenía nada que ver con que Zelensky no subrayara la importancia de la ayuda, sino que en cambio, tenía que ver con la espinosa cuestión fronteriza.

"Le dije al presidente Zelensky que mi obligación número uno es proteger mi país y ayudar al suyo, y siento que las políticas fronterizas de mi país son una amenaza inmediata a la seguridad del pueblo estadounidense".

Graham dijo que le gusta y admira a Zelensky y que le dijo: "Has hecho todo lo que cualquiera podría pedirte. Este no es tu problema aquí".

Tras eso, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo mantuvo una "buena" reunión con Zelensky, pero se mantuvo firme en su postura de que primero deben abordar la frontera y exigió mayor claridad a la Casa Blanca sobre la estrategia en Ucrania.

"Desde el principio, cuando me entregaron el mazo, necesitábamos claridad sobre lo que estamos haciendo en Ucrania y cómo tendremos una supervisión adecuada del gasto de los preciosos dólares de los contribuyentes, y necesitábamos un cambio transformador en la frontera. Hasta ahora no hemos conseguido ninguna de las dos cosas", dijo Johnson.

Johnson calificó la situación en la frontera como una "catástrofe absoluta" y reiteró que "la primera condición para cualquier paquete de gasto suplementario en seguridad nacional es nuestra propia seguridad nacional primero".

Zelensky también mantuvo una reunión con un grupo de nueve demócratas durante su reunión con Hakeem Jeffries, según una persona en la sala.

Los miembros estuvieron de acuerdo con Zelensky en la presión para que la ayuda se aprobara de inmediato, ya que el ucraniano les advirtió sobre las implicaciones si la ayuda no se aprobaba, según la fuente.

Tras la reunión del Senado con Zelensky, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, presionó para que se financiase urgentemente Ucrania, diciendo que la nación devastada por la guerra podría caer si no se aprueba un paquete complementario.

"Su mensaje fue directo", dijo Schumer. "Ucrania ganará la guerra contra Rusia si se aprueba más ayuda, pero su mensaje en sentido contrario también es cierto. Si no se aprueba más ayuda, Putin ganará. Es así de simple"

"Si Ucrania cae, será una tragedia histórica y colosal. Si Rusia sale victoriosa, las generaciones futuras lo recordarán como un momento de vergüenza para Occidente, para Estados Unidos y para aquellos en el Senado que intentaron bloquearlo", advirtió Schumer. Dijo que los demócratas estaban dispuestos a "reunirse en el medio" con los republicanos sobre la reforma de la seguridad fronteriza, pero que el proyecto de ley fronterizo aprobado por la Cámara no era una opción.

"No es el momento para que una de las partes exija políticas marginales maximalistas que saben que no son realistas y luego diga 'a nuestra manera o por la autopista'. Si los colegas republicanos quieren llegar a un acuerdo en la frontera, deben encontrarse con nosotros en el medio. Necesitan demostrarnos que hablan en serio. Hasta ahora, cuando sólo pidieron HR2 dos o algo así, no están mostrando seriedad", dijo.

El Congreso ya ha aprobado más de US$ 100.000 millones para Ucrania siguiendo criterios bipartidistas, y el respaldo a Kyiv fue relativamente unánime al comienzo del conflicto. Pero el apoyo a Ucrania ha ido disminuyendo constantemente en el Congreso, particularmente entre los republicanos estrechamente alineados con el expresidente Donald Trump.

El senador James Lankford, principal negociador republicano en política de inmigración, dijo a CNN que nada de lo que Zelenksy pudiera decir a los senadores el martes cambiaría las demandas republicanas de que el Congreso llegue a un acuerdo para endurecer las leyes fronterizas estadounidenses antes de aprobar más ayuda a Ucrania.

"No, no", dijo Lankford cuando se le preguntó si estaría dispuesto posponer la conversación sobre la inmigración hasta el próximo año, cuando Zelenksy inste al Congreso a aprobar la ayuda a Ucrania de inmediato.

El senador republicano Mitt Romney, un firme partidario de la ayuda a Ucrania, advirtió que la "realidad" es que no se puede conseguir la ayuda al país devastado por la guerra sin que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo sobre política de inmigración. "La realidad es que la Cámara no va a aceptar un proyecto de ley sobre Ucrania a menos que incluya asegurar la frontera al nivel que existía durante los tres presidentes anteriores", dijo Romney a Manu Raju de CNN.

El senador republicano J.D. Vance, que ha sido extremadamente crítico con la ayuda a Ucrania durante la última semana, dijo que no cree que la reunión de todo el Senado con el presidente Zelensky haya cambiado alguna opinión, incluida la suya. Sin embargo, reconoció que agradecía su mensaje.

"Fue admirablemente humilde y agradecido por la ayuda estadounidense, lo cual aprecio, porque creo que parte de su retórica pública ha parecido un poco legítima, y nos acusa a aquellos de nosotros que queremos tomar un rumbo estratégicamente diferente de ser apologistas de Putin, lo cual yo personalmente ofensivo", dijo Vance. "Pero mire, creo que expuso el caso lo mejor que pudo. Creo que fue honesto sobre el hecho de que tienen algunos problemas estratégicos y otras cuestiones que resolver. Lo aprecio, (pero) no creo que haya cambiado la naturaleza de la conversación aquí en Washington".

El desafío de Zelensky será convencer a los legisladores escépticos de que decenas de miles de millones en ayuda estadounidense adicional pueden ayudar a cambiar la trayectoria en el campo de batalla, donde Ucrania solo ha logrado avances vacilantes en los últimos meses. Una contraofensiva largamente esperada contra Rusia no ha producido el tipo de progreso que muchos funcionarios estadounidenses y europeos esperaban, y las líneas de batalla han cambiado poco.

Putin está mirando, advierte la Casa Blanca

Los funcionarios estadounidenses pasaron el período previo a la llegada de Zelensky tratando de enviar una advertencia a los legisladores: Putin está observando al Congreso.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que la administración siguió la pista de la televisión estatal rusa, que parecía "celebrar" una votación fallida en el Senado la semana pasada para avanzar en un paquete suplementario que incluía miles de millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania.

"Putin está siguiendo muy de cerca lo que sucede en el Congreso y en Estados Unidos", dijo el funcionario.

Durante semanas, funcionarios de la administración han estado advirtiendo que se está acabando el tiempo para que el Congreso apruebe ayuda adicional para ayudar a Ucrania a continuar su lucha contra Rusia. También están tratando de presentar el argumento más amplio de que la cuestión de la financiación envía un mensaje crítico al resto del mundo, incluidos los actores que buscan invadir otros países, sobre lo que pueden y no pueden hacer.

"Los posibles agresores están observando de cerca lo que está sucediendo", dijo el funcionario.

Si bien los funcionarios de la administración creen que no hay mejor defensor de Ucrania que el presidente del país y esperan una visita cargada de simbolismo esta semana, también reconocen que corresponde enteramente al Congreso romper el impasse sobre las políticas fronterizas.

Gobierno de Biden impone sanciones a más de 250 objetivos por apoyar la guerra de Rusia en Ucrania

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a más de 150 objetivos relacionados con la base industrial militar de Rusia.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos persiguió a más de 100 objetivos acusados de evadir las sanciones "y de reforzar la futura capacidad de producción y exportación de energía de Rusia", dijo el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado.

Las nuevas rondas de sanciones apuntan a empresas y personas con sede en terceros países, incluidos Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y China.

"Estados Unidos y sus aliados y socios están unidos en nuestro continuo apoyo a Ucrania en frente a la guerra no provocada, injustificada e ilegal de Rusia", dijo Blinken en su declaración del martes.

"Continuaremos utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los crímenes de Rusia en Ucrania y por aquellos que financian y apoyan la maquinaria de guerra rusa", dijo.

Con información de Jennifer Hansler, Haley Talbot, Manu Raju de CNN.