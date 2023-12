Rusia ha perdido el 87% de las tropas que tenía antes de empezar la guerra en Ucrania, según inteligencia de EE.UU.

Guerra entre Israel y Hamas podría ayudar a la campaña bélica de Rusia 5:28

(CNN) -- Rusia ha perdido un impactante 87 por ciento del número total de tropas terrestres en servicio activo que tenía antes de lanzar su invasión de Ucrania y dos tercios de sus tanques anteriores a la invasión, dijo a CNN una fuente familiarizada con una evaluación de inteligencia estadounidense desclasificada proporcionada al Congreso.



A pesar de las grandes pérdidas de hombres y equipos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está decidido a seguir adelante a medida que se acerca el segundo aniversario de la guerra, a principios del próximo año, y las autoridades estadounidenses advierten que Ucrania sigue siendo muy vulnerable. Una contraofensiva ucraniana muy esperada se estancó durante el otoño, y los funcionarios estadounidenses creen que es poco probable que Kyiv consiga avances importantes en los próximos meses.

La evaluación, enviada este lunes al Capitolio, se produce en un momento en el que algunos republicanos se han mostrado reacios a que Estados Unidos proporcione fondos adicionales a Ucrania y el Gobierno de Biden ha lanzado una ofensiva en toda regla para tratar de conseguir financiación suplementaria en el Congreso.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra este martes en Washington para reunirse con legisladores estadounidenses y con el presidente Joe Biden, en un intento desesperado por conseguir la ayuda militar y económica que considera vital para que Ucrania pueda mantener la lucha contra Rusia.

Rusia ha sido capaz de mantener su esfuerzo bélico a pesar de las grandes pérdidas relajando las normas de reclutamiento y recurriendo a las reservas soviéticas de material antiguo. Aun así, la evaluación concluyó que la guerra ha "supuesto un duro revés para los 15 años de esfuerzos rusos por modernizar su fuerza terrestre".

De los 360.000 soldados que entraron en Ucrania, entre personal contratado y recluta, Rusia ha perdido 315.000 en el campo de batalla, según la evaluación. 2.200 de los 3.500 tanques se han perdido. También se han destruido 4.400 de los 13.600 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de transporte de tropas, lo que supone una tasa de pérdidas del 32%.

"Para finales de noviembre, Rusia había perdido más de una cuarta parte de las reservas de material terrestre que tenía antes de la invasión", dice la evaluación. "Esto ha reducido la complejidad y la escala de las operaciones ofensivas rusas, que no han logrado avances importantes en Ucrania desde principios de 2022".

CNN se puso en contacto con la embajada rusa en Washington para obtener comentarios.

Pero es el entorno político en Washington el que presenta quizás el mayor peligro para Ucrania. Algunos republicanos rechazan tajantemente cualquier financiación adicional y los republicanos del Senado insisten en que forme parte de un paquete de gastos más amplio que incluya dinero para Israel, Taiwán y la frontera sur de Estados Unidos. El gobierno de Biden advierte que Estados Unidos pronto se quedará sin dinero para Ucrania.

"La idea de que Ucrania iba a devolver a Rusia a las fronteras de 1991 era absurda", declaró el senador republicano por Ohio, J.D. Vance, en el programa State of the Union de CNN. "Lo que le decimos al presidente, y en realidad al mundo entero, es que debe articular cuál es su ambición. ¿Qué van a conseguir US$ 61.000 millones que no hayan conseguido US$ 100.000 millones?".

Otros datos de inteligencia desclasificados recientemente de los que informó previamente CNN sugieren que "Rusia parece creer que un estancamiento militar durante el invierno agotará el apoyo occidental a Ucrania y, en última instancia, dará a Rusia la ventaja a pesar de las pérdidas rusas y la persistente escasez de personal capacitado, municiones y equipos", según un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

"Desde el lanzamiento de su ofensiva en octubre, evaluamos que el ejército ruso ha sufrido más de 13.000 bajas a lo largo del eje Avdiivka-Novopavlivka y más de 220 pérdidas de vehículos de combate, el equivalente a 6 batallones de maniobra solo en equipamiento", dijo la portavoz del NSC Adrienne Watson a CNN.

Antes de la invasión, Rusia contaba con un ejército permanente total de aproximadamente 900.000 efectivos en servicio activo, entre tropas de tierra, tropas aerotransportadas, operaciones especiales y otro personal uniformado, según la CIA. Desde el inicio de la invasión, Rusia ha anunciado planes para aumentar el tamaño de las fuerzas armadas hasta 1,5 millones. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado varias rondas de reclutamiento, incluido su ciclo regular de reclutamiento de otoño el 1 de octubre.

Rusia también se ha apoyado en gran medida en los convictos movilizados para la lucha por el Grupo Wagner y ha aumentado el límite de edad para que determinadas categorías de ciudadanos permanezcan en la reserva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.