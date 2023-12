La inflación de Argentina en noviembre fue de 12,8% y solo puede empeorar

¿Cuáles son los países con más inflación en América? 1:29

(CNN Español) -- Argentina conoció este miércoles cifras de una inflación creciente y, según vaticinan analistas y los propios datos, reflejan una situación que solo puede empeorar.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el indicador de noviembre: 12,8% frente a octubre, o sea, en un solo mes. Esto eleva a 160,9% la inflación interanual y deja en 148,2% la acumulada en lo que va de 2023. Al ver el informe se puede ver que los rubros más afectados, con casi 16% de incremento, son salud y alimentos, aspectos básicos del bienestar de cualquier persona.

Hasta acá una foto muy cruenta de la situación que el Gobierno saliente dejó en manos de Javier Milei. Sin embargo, el dato queda viejo desde antes de ser publicado.

La semana pasada, a 48 horas de la asunción de Milei como presidente, las petroleras anunciaron un alza en combustibles que, en algunos casos, alcanzó el 30%. Y en las últimas horas, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, diera a conocer las primeras medidas económicas, la petrolera Shell hizo un nuevo aumento, esta vez de 37%, que se suma al 15%, en su caso, de días atrás.

En los estantes de los supermercados, la tendencia es la misma. CNN tuvo acceso a una lista de precios de un comercio mayorista que refleja que productos básicos como el aceite y la harina aumentaron en promedio por encima del 180% en diciembre.

En este contexto límite de la economía local, parte de los anuncios de Caputo incluyen una devaluación del peso de más del 50% respecto del dólar, reducción de subsidios a las tarifas de energía y transporte, suspensión de nuevos contratos de obra pública y cancelación de las obras aprobadas pero no iniciadas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, fin de los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de antigüedad, reducción de ministerios y secretarías, así como la posible marcha atrás de la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, entre otras.

La reacción de algunos sindicatos fuertes en Argentina fue casi inmediata. La Confederación General del Trabajo (CGT) rápidamente sacó un comunicado bajo la consigna de "No es la 'casta'. El ajuste lo paga el pueblo", en el que advierten que "no se quedarán con los brazos cruzados", al reiterar que seguirán reivindicando los derechos sociolaborales y otras causas, contribuyendo a la gobernabilidad.

En la misma línea, la Asociación Bancaria expresó que las medidas son de “una violencia inusitada para la clase trabajadora en general”. “Salvajes”, se tituló la carta pública de este sindicato en la red social X, antes Twitter, donde invitó a las autoridades a buscar alternativas sin afectar a trabajadores y jubilados.

Precios, inflación, devaluación del tipo de cambio: un combo explosivo

Analistas coinciden en que esta política requiere ajustes en su instrumentación.

“Lo que les falta a estos anuncios es una política de ingresos más activa porque, por un lado, permite que el traspaso entre tipo de cambio y tarifas a precios sea más moderado y, por otro lado, ayuda a reducir la inercia inflacionaria, determinante en Argentina en el último tiempo”, dice a CNN Guido Zack, director de Economía del centro de investigación Fundar. “Una política de ingresos, de coordinación de precios y salarios prácticamente no tiene costo fiscal y por lo tanto no vemos motivo para no hacerla”, agrega.

“La relación entre el dólar y los precios en Argentina es muy clara. La baja credibilidad que tiene el Banco Central hace que la referencia de precios e inflación hacia el resto de la economía sea muy débil y la referencia termina siendo el tipo de cambio”, explica Zack. “La devaluación va a impactar fuerte en los precios, de eso, no hay ninguna duda, lo que no se sabe es la magnitud, esto está por verse”, comenta.

Hacia adelante, el economista de Fundar tampoco augura, al menos en lo inmediato, un panorama alentador: “Se viene un fin de año y un principio del año con niveles inflacionarios realmente elevados. La pregunta principal es si pasados estos primeros meses de ‘fogonazo’ empiezan a moderarse las subas o se mantienen”.

Esa lectura está en línea con lo que el nuevo presidente anticipó en su discurso inaugural: “Sabemos que a corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo”, dijo Milei frente a una multitud que aplaudía su discurso de ajuste. “No hay plata”, repitió.