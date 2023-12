Las películas y series más vistas en Netflix pueden sorprenderte

"Leave the World Behind": el nuevo thriller de Netflix 1:14

(CNN) -- Si has estado disfrutando de “Ginny & Georgia” o “Love Is Blind”, no estás solo.

Netflix ha publicado su primer informe de participación, que proporciona más transparencia que nunca en los datos de audiencia. Entre los programas más populares de la plataforma de streaming se encuentran éxitos mundiales, programas para adolescentes e historias protagonizadas por mujeres.



El thriller del FBI “The Night Agent”, las dos primeras temporadas de “Ginny & Georgia”, el drama coreano “The Glory”, “Wednesday” de Jenna Ortega, el spin-off de “Bridgerton” “Queen Charlotte”, la cuarta temporada de “You”, la tercera temporada de la telenovela “La Reina del Sur”, la tercera temporada de “Outer Banks” y “FUBAR” de Arnold Schwarzenegger se ubican entre las diez series o películas más vistas en Netflix de enero a junio de 2023, según la plataforma.

El top 100 –entre más de 18.000 títulos disponibles en Netflix– incluye la cuarta temporada de “Manifest”, la segunda temporada de “Firefly Lane”, el thriller de Jennifer López “The Mother”, “You People” de Eddie Murphy, ambas temporadas de la “Sex/Life”, realities que incluyen “Perfect Match” y la cuarta temporada de “Love Is Blind”, y los éxitos de la temporada de premios “The Diplomat” y “Beef”.

Históricamente, Netflix ha sido muy selectivo a la hora de revelar los hábitos de la audiencia, destacando contenidos de alto rendimiento en las listas "Top 10" o "Más populares" en lugar de cifras de consumo más sólidas. Los datos recientemente publicados revelan públicamente por primera vez los programas y películas menos vistos.

Según Netflix, la programación en idiomas distintos del inglés como “La niña de las nieves” (España), “La emperatriz” (Alemania) y “Fauda” (Israel) representó el 30% del contenido más visto por los espectadores. Las series y películas originales representaron el 55% del tiempo de visualización, mientras que el 45% fue contenido con licencia, como “Grey’s Anatomy” y “Suits”, los cuales han encontrado nuevas audiencias en la plataforma.

publicidad

La primera temporada de “Suits”, que se emitió originalmente durante nueve temporadas en USA Network, se ubicó en el puesto 67 del programa más visto en Netflix hasta junio de este año, y eso fue antes del resurgimiento veraniego del programa.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, promocionó el éxito de “Suits” al presentar el nuevo informe de participación el martes durante una llamada de prensa con periodistas, incluida CNN.

"Lo interesante es que un programa como 'Suits', que se ha reproducido en EE. UU. durante mucho tiempo, ha estado disponible en Peacock y en Amazon durante un par de años antes de llegar a Netflix", dijo Sarandos. "Y aún así, pudimos desbloquear esta enorme audiencia global, y esa es la combinación de nuestra gran base de suscriptores y nuestro sistema de recomendación que supo poner 'Suits' frente a las personas que más lo amarían".

Netflix pretende publicar datos de espectadores en la segunda mitad de 2023 en el nuevo año.