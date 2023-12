Arrestan al presidente del Poder Judicial en Ecuador tras megaoperativo contra la corrupción y el narcotráfico

Diana Salazar Méndez Fiscal General de Ecuador Crédito: Fiscalía de Ecuador

(CNN Español) -- La fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar, informó a través de un video difundido por la institución la madrugada de este jueves, que se llevó a cabo con éxito un operativo a nivel nacional, que incluyó la detención del presidente del Consejo de la Judicatura, y anunció que se han presentado cargos contra funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley.

Salazar calificó al operativo como “el más grande de la historia nacional contra la corrupción” y el narcotráfico.

La fiscal general dijo que en las próximas horas presentará cargos contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien fue detenido en el operativo de la madrugada.

“Hoy el término ‘narcopolítica’ en Ecuador ha sido evidente, ya no está lejano. “Podemos ver cómo las estructuras criminales han permeado las instituciones para lograr sus objetivos”, señaló.

Desde la cuenta oficial del Consejo de la Judicatura se indicó que Terán fue detenido por su presunta participación en el crimen organizado y contratación de sicarios.

CNN está intentando contactar a la defensa de Terán. Sin embargo, publicó en X (antes Twitter), que está sufriendo persecución y añadió: "Me defenderé, no me rendiré. Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe esta injusticia".

Escoltado por miembros de unidades especiales de la Policía, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, ingresó a la unidad de flagrancia de Quito donde se espera que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos.

A su llegada en declaraciones a periodistas tomadas por Ecuavisa, filial de CNN, Terán expresó su rechazo a su detención y dijo que busca incidir en la renovación de la justicia. Añadió que teme que se alteren las pruebas y que se defenderá de los cargos que se le imputan. Terán insistió en que sufre persecución.

El operativo, de acuerdo con las autoridades, incluyó 75 allanamientos, tuvo como objetivo a más de 30 personas investigadas e involucró a 900 personas, entre equipos fiscales y unidades especiales de la Policía Nacional.

Tras la muerte en 2022 de Leandro Norero, líder de un grupo criminal vinculado al narcotráfico, surgieron indicios, según Salazar, de una estructura criminal que, de acuerdo con la Fiscalía, ha afectado a las instituciones del Estado.

“Una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y directamente vinculada al narcotráfico. El caso denominado 'Metástasis' investiga el presunto delito de crimen organizado en el que se evidencia la profunda descomposición social que prevalece en el país", enfatizó Salazar.

La fiscal agregó que también se presentarán cargos contra un exfuncionario de la Corte Nacional de Justicia, funcionarios de tribunales provinciales, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, de la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, de la Policía Nacional, personal del servicio penitenciario, abogados en ejercicio libre y cabecillas de la estructura criminal.

“Tenían dinero obtenido de actividades delictivas y localizaron a funcionarios corruptos que realizaban sus procesos para obtener ventajas indebidas”, dijo Salazar.

Agregó que develar esta estructura ha significado un trabajo extenso y mayor riesgo para quienes realizaron el operativo y para quienes continúan en sus funciones.

“Es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha apoderado de las instituciones del Estado para lograr impunidad en algunos casos a través de dinero mal habido obtenido de órganos judiciales y políticos”, explicó Salazar.

Insistió en que es necesario continuar con la depuración de las instituciones.

La fiscal Salazar advirtió que podría haber una escalada de violencia en el país como respuesta a este operativo y señaló que pidió a la Presidencia de la República no caer en la extorsión por parte de grupos criminales.