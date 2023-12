Exclusivo: Casi la mitad de las municiones israelíes lanzadas sobre Gaza son "bombas tontas" imprecisas, según una evaluación de la inteligencia estadounidense

Drones baratos de un uso en Ucrania 4:48

(CNN) -- Casi la mitad de las municiones aire-tierra que Israel ha utilizado en Gaza en su guerra con Hamas desde el 7 de octubre fueron no guiadas, también conocidas como “bombas tontas”, según una nueva evaluación de la inteligencia estadounidense.

La evaluación, compilada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y descrita a CNN por tres fuentes que la vieron, dice que alrededor del 40-45% de las 29.000 municiones aire-tierra que Israel utilizó fueron no guiadas. El resto fueron municiones guiadas con precisión, según la evaluación.

Las municiones no guiadas suelen ser menos precisas y pueden representar una mayor amenaza para los civiles, especialmente en una zona tan densamente poblada como Gaza. El ritmo al que Israel está utilizando bombas tontas puede estar contribuyendo al creciente número de muertes de civiles.

Este martes, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que Israel ha estado realizando “bombardeos indiscriminados” en Gaza.

Cuando se le pidió un comentario sobre la evaluación, el portavoz de las FDI, Nir Dinar, dijo a CNN: “No abordamos el tipo de municiones utilizadas”.

El mayor Keren Hajioff, portavoz israelí, dijo este miércoles que “como ejército comprometido con el derecho internacional y un código de conducta moral, estamos dedicando vastos recursos a minimizar el daño a los civiles que Hamas obligó a desempeñar el papel de escudos humanos. Nuestra guerra es contra Hamas, no contra el pueblo de Gaza”.

Pero expertos dijeron a CNN que si Israel está usando municiones no guiadas al ritmo que Estados Unidos cree, eso socava la afirmación israelí de que están tratando de minimizar las bajas civiles.

“Estoy extremadamente sorprendido y preocupado”, dijo Brian Castner, exoficial de desactivación de artefactos explosivos (EOD) que ahora se desempeña como asesor principal de crisis de Amnistía Internacional sobre armas y operaciones militares.

"Ya es bastante malo usar armas cuando apuntan con precisión a sus objetivos. Es un problema de daños civiles masivos si no tienen esa precisión, y si ni siquiera se puede dar el beneficio de la duda de que el arma realmente está aterrizando donde las fuerzas israelíes pretendían”, añadió Castner.

La creciente brecha entre Israel y Estados Unidos

El informe sobre la evaluación llega en un momento extremadamente delicado en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, mientras la Casa Blanca luchaba este miércoles por explicar el comentario de Biden de que Israel está involucrado en “bombardeos indiscriminados” y al mismo tiempo tiempo afirmando que Israel está tratando de proteger a los civiles.

Se abrió una creciente brecha entre los dos países sobre cómo el ejército israelí está llevando a cabo sus operaciones en Gaza en su guerra contra Hamas, que lanzó después de que Hamas matara a más de 1.200 israelíes el 7 de octubre.

Biden dijo este martes que Israel está perdiendo el apoyo de la comunidad internacional a medida que aumenta el número de muertos en Gaza, donde más de 18.000 palestinos han sido asesinados en los últimos dos meses, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. Estados Unidos también está cada vez más aislado a nivel internacional, ya que se niega a respaldar los llamados a un alto el fuego en el conflicto.

Este jueves, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, comienza un viaje de dos días a Israel, donde se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu y mantendrá “conversaciones extremadamente serias” con funcionarios israelíes durante su visita, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby durante una sesión informativa en la Casa Blanca este miércoles. Sullivan discutirá con los israelíes "los esfuerzos para ser más quirúrgicos y más precisos y reducir el daño a los civiles", dijo Kirby.

Marc Garlasco, ex analista militar de las Naciones Unidas e investigador de crímenes de guerra que sirvió como jefe de objetivos de alto valor en el Estado Mayor Conjunto del Pentágono en 2003, dijo que el uso de municiones no guiadas en un área densamente poblada como Gaza aumenta en gran medida las posibilidades de que no se alcanza el objetivo y los civiles resultan perjudicados en el proceso.

Un funcionario estadounidense le dijo a CNN que Estados Unidos cree que el ejército israelí está usando bombas tontas junto con una táctica llamada “bombardeo en picado”, o lanzar una bomba mientras se lanza en picado en un avión de combate, lo que, según el funcionario, hace que las bombas sean más precisas porque las acerca a su objetivo. El funcionario dijo que Estados Unidos cree que una munición no guiada lanzada mediante bombardeo en picado tiene una precisión similar a una munición guiada.

Pero Garlasco dijo que los israelíes “deberían querer utilizar el arma más precisa posible en una zona tan densamente poblada”. Con una munición no guiada, “hay tantas variables a tener en cuenta que podrían conducir a una precisión increíblemente diferente de un momento a otro”, añadió Garlasco. Estados Unidos ha eliminado deliberadamente su propio uso de municiones no guiadas durante la última década, señaló.

No está claro qué tipo de municiones no guiadas han estado usando los israelíes, aunque los expertos señalaron que el ejército israelí ha estado usando bombas M117 que parecen no guiadas. La Fuerza Aérea de Israel publicó fotografías de aviones de combate armados con lo que parecían bombas M117 en X en octubre, señaló Castner.

Estados Unidos también proporcionó municiones no guiadas a Israel, incluidas 5.000 bombas Mk82, dijo a CNN una fuente familiarizada con las recientes transferencias de armas, confirmando un informe de The Wall Street Journal. Pero Estados Unidos también proporciona a Israel sistemas que pueden transformar esas bombas tontas en bombas “inteligentes”, incluido el sistema de guía de municiones de ataque directo conjunto y los conjuntos de bombas planeadoras de la familia Spice. Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente 3.000 JDAMS a Israel desde el 7 de octubre, informó anteriormente CNN, y le dijo al Congreso el mes pasado que planeaba transferir kits de la Familia Spice por valor de US$ 320 millones.

Kirby dijo este miércoles que Israel está “haciendo todo lo posible para reducir las víctimas civiles”. Pero Estados Unidos ha instado repetidamente a Israel a ser más preciso y deliberado al atacar a los combatientes de Hamas dentro de Gaza, informó CNN.

Aún así, la administración Biden actualmente no tiene planes de imponer condiciones a la ayuda militar que está brindando a Israel, informó CNN este miércoles. Esto a pesar de los crecientes llamados de legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos para que Estados Unidos deje de proporcionar armas a menos que Israel haga más para proteger a los civiles. Un funcionario estadounidense dijo que Biden cree en última instancia que una estrategia de presión silenciosa sobre Israel para que cambie sus tácticas ha sido más efectiva que amenazar con retener armas.

— Kevin Liptak y Michael Williams de CNN contribuyeron con este infrome.