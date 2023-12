Resumen de la guerra entre Israel y Hamas este miércoles 13 de diciembre

La Casa Blanca tiene dificultades para conciliar los comentarios de Biden sobre el "bombardeo indiscriminado" de Israel en la guerra de Gaza

El miércoles, la Casa Blanca luchó por conciliar los comentarios del presidente de EE.UU. Joe Biden a los donantes el martes de que la ofensiva de Israel en Gaza fue "indiscriminada", con la continua insistencia del Gobierno en que la "intención" de Israel es limitar las víctimas civiles.

Los periodistas preguntaron varias veces al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, sobre la contundente afirmación del presidente de que Israel estaba empezando a perder apoyo global en su guerra contra Hamas debido al “bombardeo indiscriminado” en Gaza.

Kirby enfatizó repetidamente que la administración de Joe Biden ve la “intención” de Israel de minimizar las muertes de civiles, a pesar de que el propio Biden dijo que Israel no estaba siendo deliberado y cuidadoso.

Cuando MJ Lee de CNN le preguntó por qué la Casa Blanca insiste en decir que Israel tiene la “intención” de minimizar las bajas civiles, Kirby respondió que “a veces, en la guerra… los planes mejor trazados no se ejecutan exactamente como se desea”.

"A veces, en la guerra, tus mejores planes, tu mejor ejecución de esos planes no siempre salen como quieres, no siempre salen como esperas", dijo Kirby. “Lo sabemos por nuestra amarga experiencia y por nuestro propio Ejército, sin importar cuán precisos y específicos hayamos intentado ser en Iraq y Afganistán. Hubo momentos en los que también causamos víctimas civiles”.

Añadió que había "una clara intención por parte de los israelíes -una intención que han admitido públicamente- de estar haciendo todo lo posible para reducir las víctimas civiles".

Cuando se le preguntó si la Casa Blanca trataba de argumentar que Israel intentaba ser deliberado y cuidadoso pero al mismo tiempo bombardeaba indiscriminadamente en otras situaciones, Kirby repitió sus puntos de conversación anteriores.

“Sabemos que tienen la intención. Sabemos que están actuando según la intención. Siguen produciéndose bajas civiles. Y, nuevamente, vamos a seguir instándolos a que los reduzcan”, dijo Kirby.

También se le preguntó al portavoz sobre los comentarios de Biden de que creía que Netanyahu tenía que “cambiar… con este gobierno”.

"El presidente se da cuenta de que Israel es una democracia poderosa y vibrante y que cualquier cambio en el gobierno tendrá que ser determinado por el pueblo israelí", respondió Kirby. No ofreció más detalles sobre lo que quiso decir Biden con su comentario.

Acerca de los comentarios de Biden: En una recepción de campaña el martes, Biden dijo que Israel tenía el apoyo de la mayor parte del mundo, pero que estaba “comenzando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que tienen lugar”. También pareció admitir que Netanyahu reconoció los atentados.

“Me lo señalaron (estoy siendo muy directo con todos ustedes) y Bibi me lo señaló: ‘Bueno, ustedes bombardearon Alemania’. Lanzaron la bomba atómica. Muchos civiles murieron'. Dije: 'Sí, es por eso que se crearon todas estas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial para asegurarse de que no volviera a suceder, no volviera a suceder'”, dijo Biden, según la transcripción oficial del evento de la Casa Blanca.

También llamó a Netanyahu “un buen amigo”, pero dijo que “tiene que cambiar y con este gobierno”.