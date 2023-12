Así fue como El Grinch, una sorprendente película de Navidad, se convirtió en una de las favoritas del mundo de la moda

A lo largo de los años transcurridos desde su estreno original en el año 2000, la película navideña familiar El Grinch ha encontrado una nueva audiencia de fanáticos en línea, particularmente entre los amantes de la moda. (Crédito: Melinda Sue Gordon/Imagine Ent/K/Shutterstock)

(CNN) -- Para muchos, la Navidad es una época típicamente asociada con suéteres de reno “feos” o corbatas de muñeco de nieve. Y ese es particularmente el caso en la pantalla grande: desde el llamativo chaleco bordado con muérdago de Nora Krank en “Navidad con los Kranks” hasta el jersey de cuello alto de Rudolph de Mark Darcy en “El diario de Bridget Jones”, existe un consenso de que, entre todas las coronas de papel, Gorros de Papá Noel y colores contrastantes, la mala moda prospera durante la temporada festiva.

Pero no tiene por qué ser necesariamente así, y un clásico navideño en particular es la prueba: el trabajo de la diseñadora de vestuario Rita Ryack, nominada a un Oscar, en El Grinch, la adaptación de acción real de 2000 de "Cómo robó el Grinch la Navidad", del Dr. Seuss, recordó a los espectadores que abrigarse no tiene por qué ser aburrido, y que la Navidad puede —y debe— ser elegante. La visión ultraglamurosa del atuendo navideño en esta película distaba mucho de lo que se ofrecía en otros lugares; es una visión maximalista de la humilde historia de origen seussiano, que sigue el arco de redención del Grinch, un irascible antihéroe verde (interpretado por Jim Carrey) que les arrebató la Navidad a los Quién de Villaquién.

En cuestión de moda, en esta película pudimos ver a la entonces estrella infantil Taylor Momsen como la pequeña Cindy Lou Who, en un guardarropa impresionante lleno de vestidos con mangas abullonadas y cuello peter pan, abrigos y pijama.

Otro look memorable fue el vestido con corsé a cuadros combinado con un tocado surrealista en forma de taza de té usado por Molly Shannon (interpretando a Betty Lou Who). “Hizo el mundo de la moda”, dijo Ryack sobre el estilo de taza y platillo de alta costura. Recuerda haber visitado una boutique Versace en Las Vegas poco después del estreno de la película y haber visto maniquíes vestidos con sus propios sombreros tipo taza de té. "Me sentí muy halagada por eso".

Lo más notable, sin embargo, fueron los trajes teatrales de Martha May Whovier, el lujurioso interés amoroso del Grinch, interpretado por Christine Baranski, que recientemente encontraron una nueva audiencia en línea.

Hoy en día, los entusiastas de la moda del “Grinch” de la Generación Z crearon tutoriales en YouTube que detallan cómo hacer disfraces de Martha May en casa, mientras que varios vendedores de Etsy anuncian réplicas hechas a pedido. Capturas de pantalla de Baranski en el set con una bata estilo Hollywood adornada con plumas de avestruz azul claro y blanca resurgen en los sitios de redes sociales como un reloj cada diciembre. "El ícono de la moda de Villaquién", escribió un fan en X. "Nadie lo hizo como ella".

El renovado interés es incluso una sorpresa para Ryack. “Ayer descubrí que Martha May es icónica”, dijo por teléfono desde su casa en Los Ángeles. "Es una locura".

Si bien tanto el libro infantil original de 1957 como el especial de televisión animado de 1966 mantuvieron la moda de los Quién simple (camisones, mallas, chaquetas y pajaritas en una paleta estilizada y florituras seussianas), en la adaptación de acción real, a Ryack le dieron vía libre para que sus diseños fueran fantásticos.

“Había crecido con el Dr. Seuss, su estilo era muy enérgico, optimista y animado”, dijo Ryack. "El problema era descubrir cómo capturar sus dibujos en 3D".

Su solución fue la textura: mechones, vellón, pompones, bouclé, pana, crochet, chenilla, camisola y chartreuse. "Hicimos muchos suéteres, todos de mohair y todos peludos", dijo. "Intentamos tomar formas reales del libro y convertirlas en suéteres de intarsia". La capa base de cada uno de los disfraces de Ryack era un mono acolchado, que esculpía a casi todos los Quién en Villaquién en una forma distintiva de pera.

Excepto Martha May, cuyas siluetas se inspiraron en estilos de la década de 1950. “Porque (la película) trataba sobre la familia”, dijo. "Y fue cuando crecí que tenía un apego a ciertas cosas visuales".

Una imagen en particular fue el recuerdo de la coronación de la reina Isabel II (la fallecida monarca británica incluso asistió al estreno de la película en Londres, aunque probablemente no estaba al tanto de la inspiración de moda que ella había proporcionado). "Estoy entusiasmada con los vestidos y la princesa Margarita”, dijo Ryack. "Me encantaba el corpiño ajustado, la falda suelta y esos tops tipo corsé. Pensé que eran tan femeninos y hermosos”.

Las grandes faldas y las siluetas de relojes de arena inspiraron un look en particular: el vestido de ceremonia navideña de Martha May. El corpiño de terciopelo carmesí adornado tenía un escote en forma de corazón, rematado con un borde recortado del mismo tul verde bosque que formaba la voluminosa falda. “Me volvía loca el tul”, dijo Ryack.

Otra inspiración para el estilo característico de Martha May fue la actriz y comediante de los años 50 Lucille Ball. “Pensé un poco en Lucille”, dijo Ryack. “La ropa de Martha también tiene un poco de espíritu de comedia musical.

Sin embargo, si parpadeas, es posible que te pierdas la referencia a Lucille Ball. En una escena, mientras Martha May cuenta sus primeros recuerdos con el Grinch, se sienta en su sofá vestida de “anfitriona”, una combinación de pantalón y vestido popularizada por Ball en la comedia de 1951 “I Love Lucy”. (“No pasó mucho tiempo en pantalla”, se lamenta Ryack. “Pero es bastante impresionante”). En el programa, se sabía que Ball usaba una bata larga sobre pantalones pitillo mientras organizaba cenas. Los pantalones de “anfitriona” incluso se convirtieron en una trama durante un episodio cuando Ball intenta darle un par a su casera, Ethel. "Los vi el mes pasado en Harper's Bazaar", dijo Ball. Ella se topa con la ocurrencia: "Bueno, ciertamente son extraños".

La versión de Martha May estaba hecha de satén duquesa azul, con un cuello tipo retrato para enfatizar su collar de perlas. Alrededor de la cintura de Baranski había un lazo de tafetán gigante. “Es un detalle exagerado, que es lo que entiendo por comedia. Pequeñas exageraciones y siluetas fuertes”.

No había nada, dijo Ryack, que Baranski no estuviera dispuesto a usar. “No creo que todas las actrices puedan lograrlo. Pero Christine estaba muy dispuesta. Sabe cómo hacer un disfraz”.

Incluyendo el atrevido traje de Sra. Claus, un minivestido rojo y blanco con adornos de piel usado mientras Martha May dispara sugerentemente luces navideñas con un cañón. Si Ryack pudiera poseer alguna pieza de la película, sería ésta. "Me gusta el disfraz de Papá Noel", dijo. “Es divertido y muy sexy. (Baranski) es muy agresiva, se mueve y dispara esas decoraciones”.

Ahora, mientras el mundo vuelve a visitar Villaquién y los disfraces de Ryack una vez más en la cuenta regresiva para las fiestas de Navidad, ¿cambiaría algo? “Quiero cambiarlo todo”, dijo. “Bueno, no quiero cambiar a Martha. Pero me encantaría volver y hacer algo de eso otra vez”.