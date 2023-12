(CNN Español) -- El argentino Lionel Messi y la colombiana Linda Caicedo quedaron entre los tres finalistas de las ramas masculina y femenina, respectivamente, para los dos principales galardones de los premios The Best de la FIFA 2023.

Por un lado, Messi quedó en la terna final para el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2023, en el que le acompañan los delanteros Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩

🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi

Learn more about the final three. 👀🧵

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023