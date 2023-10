Gala del Balón de Oro 2023, en vivo: ganadores, noticias y reacciones

En la gala del Balón de Oro 2023, el brasileño Vinicius Jr. fue el ganador del Premio Sócrates, el cual reconoce las labores de corte social de los futbolistas.

Este es el segundo año que se entrega dicho galardón. En 2022, el primer ganador del premio fue el senegalés Sadio Mané.

Vinicius Jr. es el fundador del Instituto Vini.Jr, el cual tiene entre sus objetivos apoyar a escuelas públicas de Brasil mediante tecnología y deporte.

Asimismo, el jugador brasileño reafirmó en su discurso su lucha contra el racismo. Últimamente, Vinicius Jr. se ha visto envuelto en casos de racismo en La Liga de España y se ha convertido en una voz contra esta problemática.

.@vinijr, founder of the Instituto Vini.Jr, is the winner of the Socrates Award!#PrixSocrates with @peaceandsport#ballondor pic.twitter.com/2ua5hWICf9

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023