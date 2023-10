(CNN Español) -- Está claro que a Lionel Messi no le queda nada más por ganar. Sus títulos y la consagración como campeón del mundo lo dan a entender. Es, además, el futbolista que más títulos ha ganado en la historia.

Y cuando se trata del trofeo individual que todos los futbolistas aspiran a tener, hay que decir que batió todos los récords: ya tiene siete balones de oro.

Esta cantidad de premios lo hace el máximo ganador en la historia de la premiación de la revista France Football, aunque va por más. Y si bien hay jugadores de gran trayectoria que también podrían ganarlo, Messi se perfila como uno de los favoritos nuevamente.

La entrega del Balón de Oro de este año se llevará a cabo el 30 de octubre en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París. La ceremonia está programada para las 2:00 p.m. (hora de Miami).

2009

Podemos decir que este fue uno de los mejores años del astro del fútbol. En ese año consiguió tres títulos en simultáneo, el triplete, con el Barça: La Liga, Copa del Rey y la Champions League. Sin embargo, la consagración de su esfuerzo se dio al ganar su primer balón de oro. Competía con Cristiano Ronaldo, y también con Andrés Iniesta y Xavi Hernández, compañeros suyos del Barcelona FC.

2010

Nuevamente, al rosarino le tocó competir con sus compañeros en lo más alto del listado, esta vez con Xavi e Iniesta nuevamente. Si bien a nivel internacional estuvo muy bien posicionado, fue un golpe anímico el 4-0 que propinó Alemania que dejaría afuera a Argentina, y en consecuencia a Messi, de la Copa del Mundo de Sudáfrica. El segundo balón de oro para el futbolista fue una bocanada de aire después de ese impacto colectivo para el seleccionado albiceleste.

2011

En el 2011, hubo otro golpe para la selección argentina al perder contra Uruguay en la Copa América. Sin embargo, Messi compitió con su eterno rival Cristiano Ronaldo y Xavi y ganó el podio del Balón de Oro.

2012

Messi obtuvo el 41,6% de los votos, según la FIFA, que en ese momento organizaba la premiación junto con la revista France Football. Sus propios méritos lo hicieron ganar su cuarto balón, imponiéndose en el primer puesto ante Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta, el jugador español. Fue un año excepcional: el año calendario de los 91 goles y una temporada 2011-2012 de 73 goles.

2015

Pasaron tres años para que astro del fútbol le volviera a ganar a Cristiano Ronaldo, quien se llevó el premio en 2013 y 2014. En 2015, Messi logró sumar su quinto Balón de Oro también compitiendo con el portugués y Neymar Jr. en el podio. En ese momento, con el Barcelona logró 5 de los 6 títulos a los que optaba, incluidos la Champions League y el Mundial de Clubes.

2019

En la entrega número 64 de la premiación, compitió con Virgil Van Dijk, quien obtuvo el segundo lugar, y Cristiano Ronaldo, quien quedó en el tercer puesto. En el cuarto lugar estuvo Sadio Mané.

Ese año se había consagrado también campeón de LaLiga española y sumó un total de 51 goles en la temporada 2018-2019.

2021

Messi gana su más reciente balón de oro (hasta ahora). Y por primera vez militando en un equipo distinto al Barcelona: esa temporada fichó por el Paris Saint-Germain. Su mayor logro ese año fue la Copa América con Argentina.

Atrás quedó Cristiano Ronaldo, quien se quedaba con cinco trofeos y, en ese año quedó sexto en el ranking.

Messi superó al polaco Robert Lewandowski. Después de que en 2020 no se entregó el premio, el jugador del Bayern Munich se quedó con el premio del mejor delantero del año.

Además de los siete balones de oro, Lionel Messi ha obtenido en cinco ocasiones el Balón de Plata (cuando queda en segundo lugar de la votación): en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, en todos esos años ganó Cristiano Ronaldo. También, quedó en tercer lugar y recibió el Balón de Bronce en 2007 (cuando ganó Kaká y CR7 fue segundo).

