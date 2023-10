Gala del Balón de Oro 2023: nominados, cuándo y cómo ver en vivo y en directo por TV e internet

(CNN Español) -- Se acerca una nueva ceremonia del premio Balón de Oro entregado por la revista France Football. Leo Messi podría sumar otro récord a su impresionante registro. Te contamos quiénes son los nominados, cuándo será la gala y dónde la puedes ver en directo por TV o vía streaming.

La entrega del Balón de Oro de este año se llevará a cabo el 30 de octubre en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París. La ceremonia está programada para las 8:45 p.m. hora de París o 3:45 p.m. hora de Miami.

Leo Messi podría ampliar la cosecha de alegrías tras haber levantado la copa en el Mundial de Qatar. El capitán argentino, que también ganó el título de la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain antes de irse al Inter Miami, podría obtener su octavo Balón de Oro este año.

De lograrlo, ampliaría su ventaja como el máximo ganador en la historia de los premios entregados por la revista francesa desde 1956.

Además de Messi, otros tres integrantes de la Scaloneta compiten por el galardón: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Julián Álvarez (Manchester City) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Sin embargo, el mayor competidor para el capitán argentino es el goleador del Manchester City Erling Haaland. El delantero noruego consiguió tres títulos al hilo con el equipo inglés y marcó 52 goles en su primera temporada en el club.

Otras grandes figuras que aparecen entre los nominados en la categoría masculina son los subcampeones del mundo con Francia Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), Karim Benzema (Real Madrid), Antoine Griezman (Atlético de Madrid) y Randal Kolo Muani (Paris Saint Germain); y el arquero Yassine Bounou (Al Hial FC), que tuvo un desempeño notable en el Mundial con el seleccionado de Marruecos.

Una ausencia llamativa es la de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr FC), quien ganó el Balón de Oro en cinco oportunidades y ha estado entre los nominados desde 2003.

En la categoría femenina del Balón de Oro se destaca el nombre de Aitana Bonmati, que salió campeona del mundo con la selección de España este año y obtuvo el título de la Liga de Campeones con el Barcelona.

En EE.UU. los derechos de transmisión los tiene Paramount+. Los suscriptores de la plataforma podrían ver la ceremonia vía streaming.

En América Latina estará disponible para televisión y vía streaming por la pantalla de TNT Sports o HBO Max.

L'Équipe también tendrá una transmisión en vivo en su página web.

Otra alternativa en internet será el canal del streamer español Ibai Llanos en Twitch.

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023