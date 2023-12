Giuliani: este es un ataque contra el pueblo estadounidense 2:45

(CNN) –– Un jurado de la ciudad de Washington le ordenó a Rudy Giuliani pagar casi US$ 150 millones a dos trabajadoras electorales de Georgia por el daño que sufrieron a raíz de las declaraciones difamatorias del exabogado de Donald Trump después de las elecciones de 2020.

A Ruby Freeman se le concedieron alrededor de US$ 16.171.000 por difamación y US$ 20 millones por angustia emocional. Por su parte, Shaye Moss recibió alrededor de US$ 16.998.000 por difamación y US$ 20 millones por angustia emocional. El jurado también otorgó US$ 75 millones en daños punitivos a ambos demandantes.

Giuliani, también exalcalde de Nueva York, observó atentamente mientras se leía el veredicto, usando un lápiz óptico en un dispositivo de pantalla táctil, aparentemente tomando notas sobre las cifras que se le ordenaron pagar.

Una vez finalizada la lectura, Freeman y Moss se abrazaron fuertemente y luego a todos los miembros de su equipo legal. Con un sentimiento de júbilo entre las demandantes en el tribunal después de que Giuliani salió, Freeman pareció especialmente aliviada luego de que la presidenta del jurado leyó los números, giró ligeramente en su silla y cerró los ojos brevemente.

Giuliani fue declarado responsable de difamación contra Freeman y Moss después de no responder a partes de su demanda. Las dos afirmaron en su caso que sufrieron daños emocionales y de reputación, además de que su seguridad se puso en riesgo después de que Giuliani las señalara cuando hizo afirmaciones falsas de manipulación de boletas en Georgia.

Durante el juicio, un abogado de Freeman y Moss mostró videos y reprodujo audios en los que Giuliani repetía afirmaciones falsas de que las dos funcionarias electorales rellenaron boletas y quedaron supuestamente captadas en video pasando una unidad USB como parte de un plan de robo de votos.

Ninguna de esas afirmaciones era cierta y la supuesta unidad USB era en realidad una menta.

En un testimonio emotivo, que pronunció a lo largo de dos días, Freeman y Moss describieron la avalancha de mensajes de acoso y amenazas que recibieron después de que Giuliani y otros, incluido el expresidente Donald Trump, comenzaron a atacarlas. Le contaron al jurado cómo sus vidas personales y profesionales se vieron trastornadas por las mentiras, incluso mediante la pérdida de oportunidades laborales, sus comunidades y, dijeron, sus identidades personales.

“Me siento como si estuviera atrapada bajo la bota de poder de otra persona”, testificó Moss el martes. “No puedo hacer nada, me siento impotente y lo único que me rodea son las mentiras”.

Al declarar un día después, Freeman parecía visiblemente conmocionada cuando se mostraron al jurado varios mensajes amenazantes e intentó contener las lágrimas mientras leía en voz alta algunos de ellos.

“Empaca tu m**rda. Ellos vienen por ti. No me quedo atrás. Yo también voy por ti. La basura se sacará a la calle en bolsas”, decía uno de los mensajes.

“Lo tomé como si me fueran a cortar, meterme en bolsas de basura y sacarlas a mi calle”, testificó Freeman.

Giuliani no testificó.

El abogado de Giuliani, Joseph Sibley, invocó el legado de Giuliani como fiscal federal en Nueva York y su época como alcalde de la ciudad en un intento de presentar a su cliente como un buen hombre que no debería ser sometido al juicio solicitado por Freeman y Moss.