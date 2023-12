Sienna Miller condena los "juicios" y el "doble rasero" en las críticas por la diferencia de edad con su pareja y su embarazo

Sienna Miller muestra su barriga de embarazada mientras asiste al evento "Vogue World: London" en la víspera de la Semana de la Moda de Londres el 14 de septiembre de 2023. (Crédito: Henry Nicholls/AFP/Getty Images)

(CNN) -- La actriz Sienna Miller habló sobre el "juicio" al que se ha enfrentado por el hecho de que se convertirá en madre de nuevo a los 41 años y la narrativa "misógina" en torno a la diferencia de edad de 14 años con su pareja.

La estrella de "American Woman", que espera una niña con el actor Oli Green, de 27 años, condenó el "doble rasero" en torno a esta cuestión.

"Creo que la gente se siente cómoda con una forma de vida que ha existido durante muchos años, que es muy misógina y patriarcal", dijo Miller al podcast de Vogue a principios de este mes.

"Que yo sea la mujer mayor en pareja con una persona más joven, o que esté embarazada con más de 40 años, y que eso sea 'irresponsable' y digan que 'el pobre niño' es doble rasero y (...) creo que está tan poco cuestionado en la mente de la gente", dijo. "Pero es absurdo".

"Me parece un juicio unilateral y muy triste", añadió Miller.

publicidad

Miller ya es madre de Marlowe, de 11 años, fruto de una relación anterior con el actor Tom Sturridge. Ahora espera su segunda hija, que será la primera con Green. Se espera que nazca a principios de 2024.

En una entrevista con British Vogue, publicada este miércoles, describió el cansancio por tener que seguir el ritmo de la conversación en torno a su edad.

"Me encantaría llegar a un punto en el que no sintiera la necesidad de bromear sobre mi edad y el hecho de tener un bebé", declaró a la revista.

En referencia a la diferencia de edad de 14 años entre ella y el actor de "The Crown", Miller dijo que ve una "conciencia de la dinámica que entra en las relaciones entre hombres y mujeres ahora que simplemente no teníamos hace 20 o 25 años".

"Siento que toda mi adolescencia fue esquivar balas y avances de una manera realmente delicada, para no ofender a alguien. Mientras que las chicas con las que él creció, probablemente digan: 'No, no, gracias. Sigamos adelante", explicó a Vogue, agregando que las diferencias entre ellos se deben a que crecieron en épocas distintas.

Recordando cómo se conocieron en una fiesta de Halloween, Miller dijo que hubo un beso, pero ella se retiró rápidamente ante la idea de una relación.

"Y entonces él se esforzó por convencerme de que saliera a tomar una copa con él", añadió Miller. Su amiga y también actriz Emily Blunt la acompañó en una de sus primeras citas en Nueva York, una "compañera innecesaria", recuerda Blunt, según la revista.

Para Miller, la edad es sólo un número. "No creo que se puedan legislar los asuntos del corazón", añadió.