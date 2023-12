"La semana pasada teníamos esperanza": las conmovedoras palabras de las familias de los rehenes a los que el ejército israelí mató por accidente

CNN informa desde Gaza por primera vez desde que se inició la guerra 6:50

(CNN) -- Los familiares de los tres rehenes muertos en Gaza por disparos de las tropas israelíes habían hablado regularmente con la televisión y los sitios web de noticias israelíes desde octubre, compartiendo sus sentimientos y pidiendo la liberación de sus parientes.

"Durante el día estoy ocupado con las comunicaciones y las relaciones públicas. Por la noche, en mi cama, desahogo mi dolor", declaró Avi Shimriz, padre de Alon, al Canal 12 de Israel a principios de esta semana.

"Mi mujer la mayor parte del día está sentada llorando", añadió.

La familia Shimriz vivía en el kibutz Kfar Aza, donde Alon fue capturado el 7 de octubre. Muchos de los habitantes de los kibutzim cercanos al perímetro de Gaza habían sido partidarios de la coexistencia con los palestinos, un sentimiento que Shimriz había expresado.

"Somos un kibutz que desea la paz. No tengo ninguna duda [de que hay alguien con quien hablar al otro lado]. No todo el mundo es Yahya Sinwar", dijo, refiriéndose al hombre considerado el cerebro del ataque asesino de Hamas hace dos meses.

publicidad

La presión sobre el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para que haga más por sacar a los rehenes que quedan en Gaza ha ido en aumento desde el colapso del primer acuerdo con Hamas por el que se liberó a más de 100 personas.

A medida que han ido apareciendo más y más testimonios de la vida en cautividad, los familiares, y la sociedad israelí en general han tenido la creciente sensación de que el tiempo se agota.

Ese sentimiento no ha hecho más que crecer en los últimos días. Incluso antes de la noticia de que tres rehenes habían muerto accidentalmente a manos de las tropas israelíes, las autoridades israelíes ya habían anunciado esta semana la muerte de otros cinco israelíes retenidos dentro de Gaza, después de que sus cuerpos fueran recuperados por los soldados.

"Por un lado, me alegro por todos los rehenes que han regresado [con vida]. Por otro lado, estoy muy enfadado con quienes toman las decisiones en nuestro gobierno. Deberían haber liberado ya a todos", declaró Avi Shimriz al Canal 12.

"Dentro de nuestro gobierno no confío en nadie. ¿Es su hijo el que está sentado en un túnel? Mi hijo está sentado en un túnel. Mi hijo no tiene oxígeno. Mi hijo come media pita al día. Quiero a mi hijo aquí cuanto antes".

Muchos familiares de rehenes han participado en concentraciones para asegurarse de que el gobierno capta el mensaje, pero el hermano de Alon, Yonatan, había expresado su escepticismo en las redes sociales de que las manifestaciones populares estuvieran teniendo impacto.

"Aquí, en Israel, es como hablarle a una pared. Puedes organizar manifestaciones, cogerte de las manos, encender velas, hacer pancartas, pero [el gobierno] solo quiere dar la impresión de que no está en sus manos", escribió.

A Yotam Haim también se lo llevaron del kibutz Kfar Aza el 7 de octubre. Su madre, Iris, había declarado al Canal 11 de Israel a principios de esta semana que tenía fe en que su hijo regresaría incluso sin alzar la voz ante el gobierno.

"Algunas personas piensan que si no gritan, nadie traerá de vuelta a sus hijos. Yo les digo: podemos hacerlo pacíficamente y mediante un diálogo respetuoso. Los niños volverán, no tengo ninguna duda".

Había declarado al Canal 11 que creía que el gobierno y el ejército estaban haciendo todo lo posible.

"Vemos que están matando a soldados que están intentando traer de vuelta a mi hijo, ¿cómo puedo seguir gritando 'hagan algo'?"

El tercero de los secuestrados muertos, Samer Talalka, pertenecía a la comunidad beduina de Israel. Su padre, Fouad, fue uno de los que visitaron Estados Unidos a principios de mes para concienciar sobre la difícil situación de su hijo.

En declaraciones al sitio web de noticias israelí Ynet durante su viaje a Estados Unidos, describió su frustración y desesperación por no saber nada.

"¡Traigan de vuelta a nuestros hijos! ¿Cuánto tiempo podemos aguantar esto? Ya han pasado dos meses. Las familias estamos colgadas. No sabemos nada", dijo.

Como padre de un hijo cautivo, había descrito la angustia de ver cómo se deshacía el primer acuerdo sobre los rehenes, que no implicaba la liberación de ningún hombre israelí.

"La semana pasada teníamos esperanzas, por la tregua. Dijeron que sacarían a los niños y a las mujeres, y esperamos a ver si éramos los siguientes en tener suerte. Y no tuvimos suerte. Las grandes esperanzas están ahora por el suelo [...] y la guerra se ha reanudado", dijo.