(CNN Español) -- El secuestro del papá del futbolista de la selección colombiana de fútbol, Luis Díaz, puso en peligro la continuidad de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El contundente rechazo de la opinión pública en el país y la presión de la comunidad internacional hicieron que los jefes de ese grupo armado ilegal reconocieran que fue un error y dieran la orden a sus hombres de dejarlo en libertad. Luis Manuel Díaz posteriormente fue entregado a una comisión humanitaria de delegados de la iglesia católica y las Naciones Unidas.



Desde entonces, los países garantes del proceso de paz (Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela) al igual que los delegados de la ONU aunaron esfuerzos para que no se aplazara el quinto ciclo de negociaciones que terminó este 17 de diciembre en México con el anuncio de que la guerrilla del ELN dejará de secuestrar a finales de enero de 2024, cuando se vencería el primer plazo del cese del fuego bilateral con el gobierno.

"Era obvio que esto tenía que pasar. Si esto no pasaba el gobierno no tenía como, desde el plano político, arrancar nuevamente las negociaciones. Y esperemos que esto nos lleve en algunos meses al fin definitivo de la práctica del secuestro. Es muy importante tener la información de la gente que está secuestrada por el ELN, que son alrededor de entre 30 o 40 personas, y que se conozcan fechas de sus liberaciones. Pero además hay que hacer un balance a fondo del cese al fuego, especialmente en los departamentos del Chocó y el departamento del Arauca, porque allí hubo varias violaciones a esos acuerdos por parte de la guerrilla", sostiene el senador Ariel Ávila del partido Alianza Verde.

Financiamiento para el ELN: la condición para el fin del secuestro

En el comunicado leído por la delegación del ELN en México anuncian además que para iniciar el fin del secuestro se deben crear las condiciones para el financiamiento del grupo guerrillero. Para el exasesor de seguridad nacional y analista Jaime Arango, esta es la parte más difícil del compromiso del ELN.

"Políticamente no tiene presentación que los colombianos tengamos que financiar al ELN. ¿De dónde va a salir el dinero para mantener a un grupo ilegal alzado en armas en medio de un cese del fuego y sin haber llegado a un acuerdo de fin del conflicto? Y yo no creo que en las circunstancias geopolíticas actuales la comunidad internacional quiera meterse la mano al bolsillo para sostener económicamente a un grupo guerrillero alzado en armas", le dijo Arango a CNN.

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, celebró lo que calificó como un avance en las negociaciones y se comprometió a seguir acompañando el proceso de consolidación de la paz en el país.

"Mi reconocimiento al Gobierno de Colombia y al ELN quienes, a través del diálogo constructivo, la voluntad política y con compromiso por la paz, superaron diferencias alcanzando importantes acuerdos para la sociedad colombiana en este V Ciclo de diálogos", expresó Massieu en su cuenta en la red social X.

¿Qué sigue en el camino hacia un acuerdo de paz con el ELN?

El defensor del pueblo Carlos Camargo valoró el compromiso del ELN, pero advirtió que aún hay muchas cosas que resolver en medio de las negociaciones antes de llegar a un acuerdo de paz definitivo con ese grupo alzado en armas. “Y es que, además de ponerle fin al secuestro, también deben abandonar el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, y entregar de inmediato a todos los menores de edad que tienen en sus filas”, dijo el defensor del pueblo en declaraciones a medios locales. “Esta decisión, en el mismo sentido de la anunciada hace unos días por el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, nos llena de optimismo y nos permite reiterarles a los demás grupos armados ilegales y organizaciones del crimen organizado que también cesen el secuestro”, concluyó Camargo

Algunos expertos creen que el ELN se vio obligado a aceptar el fin del secuestro como una fuente de financiamiento ante la presión generada por el secuestro del padre de Luis Díaz, pero que mantiene una ventaja estratégica en la negociación con el gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro.

"Aunque sin duda es un anuncio importante yo no creo que el ELN tenga alguna expectativa para desmovilizarse en el corto plazo. Ellos tienen la sartén por el mango porque saben que el presidente Gustavo Petro tiene que mostrar algún resultado tangible en su llamada política de paz total. Y por eso van a poner todas las exigencias posibles a su favor para firmar un acuerdo de paz a cambio de dejar las armas", sostiene el analista Jaime Arango.

El secuestro es una práctica ilegal prohibida por el Derecho Internacional Humanitario. Por eso el exnegociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, considera que ese grupo armado ilegal se demoró demasiado en terminarla y espera que esto signifique un giro en el futuro de los posibles acuerdos. "La mesa de negociaciones de paz con el ELN venía atravesando por una situación crítica durante las últimas semanas. Las declaraciones arrogantes y disparatadas del ELN para justificar el secuestro hicieron temer que hubiera que dar por terminados estos diálogos. Las mesas de negociación no son para darle gusto al ELN en todo lo que pide: son para buscar consensos provechosos por la paz”, sostiene Restrepo.

Los familiares de secuestrados en poder del ELN esperan que sus seres queridos queden en libertad lo antes posible. "Debemos unirnos como sociedad para erradicar esta práctica cruel y garantizar el bienestar de todas las víctimas y sus seres queridos, sufrimos demasiado, esperamos de vuelta sanos y salvos a nuestros seres queridos", afirmó Yolima Díaz, hermana de Jhon Jairo Díaz presuntamente en poder del ELN, la semana pasada en una audiencia en el Congreso de la República a donde acudieron también otros familiares para presionar por la liberación de quienes están en cautiverio.

El sexto ciclo de las negociaciones de paz con el grupo guerrilleros se iniciará el 22 de enero en Cuba. "Serenidad y optimismo contenido al cierre del V Ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. Suspender el secuestro no es lo mismo que abandonarlo. La libertad de los secuestrados actuales ha quedado embolatada. A La Habana no se debe llegar con secuestrados a cuestas", sostiene Carlos Velandia, ex guerrillero del ELN, analista y facilitador de paz.

El actual proceso de paz comenzó en 2016 durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El gobierno del presidente Gustavo Petro reinició las conversaciones de paz con el ELN el 21 de noviembre de 2022 tras años de suspensión de los diálogos durante el mandato del expresidente Iván Duque. Una medida que se tomó después de un ataque terrorista contra la escuela de formación de cadetes de la policía en Bogotá en enero de 2019 que dejó un saldo de 22 personas muertas y decenas de heridos.

Son varios los intentos de distintos gobiernos en Colombia por llegar a un acuerdo de paz con ese grupo armado ilegal. Pero solo hasta ahora se ha logrado avanzar en un cese al fuego bilateral y en el compromiso del ELN de dejar de secuestrar. S.in embargo, aún falta un largo camino para consolidar un verdadero acuerdo definitivo del fin del conflicto como el logrado con la desmovilizada guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2022.