Erupción de volcán en Islandia, en vivo: noticias y última hora

Los científicos necesitan varios días para evaluar la situación en Islandia, dice la policía

La policía de Suðurnes, que cubre la península islandesa de Reykjanes, donde tuvo lugar una erupción volcánica este lunes por la noche, dijo que los científicos necesitan "varios días para evaluar la situación allí", en un comunicado publicado este martes.

"Reevaluaremos la situación cada hora", dijo la policía.

Todas las carreteras hacia Grindavík estarán cerradas para todos, excepto para los servicios de emergencia y los equipos que trabajan con las autoridades en la "zona de peligro" cerca del área, según el comunicado.

La policía pide a la gente que no se acerque a la zona de la erupción y que sea "consciente de que el gas que emite puede ser peligroso".

Islandiaair emitió un comunicado a las 10 a. m. hora local (5 a. m. ET) del martes, reiterando que la erupción del volcán no ha afectado su horario de vuelos.

“En este momento, la erupción no afecta a nuestras operaciones ni al aeropuerto de Keflavík. Nuestro horario de vuelos permanece sin cambios”, dice el comunicado.

Islandiaair añadió que está siguiendo de cerca la situación e informará a los pasajeros sobre cualquier novedad.

“Las erupciones y los terremotos son parte de nuestro ADN, y los islandeses siempre estamos bien preparados para los eventos volcánicos. La increíble naturaleza del país nos ha brindado una excelente capacitación y experiencia para enfrentar situaciones únicas”, dice el comunicado.

La Oficina de Turismo de Islandia dijo que, en particular, erupciones anteriores en el área no afectaron los viajes aéreos hacia y desde el país, en un comunicado en su sitio web.