Un hombre acusado de violación desapareció. 25 años después, se desvela un nuevo misterio

(CNN) -- Era considerado un hombre encantador, según la descripción del FBI: un tipo que hacía trabajitos, vendedor ambulante de antigüedades, quizá interesado en la fotografía.



Luego, vino la acusación: Roger Dale Parham fue detenido a finales de 1998 acusado de violación de una menor, según el FBI. El delito se le imputaba en Arkansas, donde un tribunal dejó en libertad bajo fianza a este hombre de 52 años. Se había fijado un "juicio por diversos cargos penales", diría más tarde la policía.

Sin embargo, el trabajador itinerante, que a menudo prefería cobrar en efectivo, desapareció poco después y "se cree que abandonó la zona para huir de la justicia", según la policía. El tribunal estatal emitió una orden de detención contra Parham, según el FBI. Unos meses más tarde, los federales lo acusaron de fuga ilegal para eludir la acción de la justicia.

Entonces, mientras se desarrollaban las primeras fases de la caza del fugitivo, empezó a tomar forma otra persecución, ésta a dos estados de distancia, en un lago conocido por su fauna silvestre, paseos en barco y rutas de senderismo.

Al igual que la búsqueda de Parham, la resolución de este caso dependería de las fuerzas del orden. Como suele ocurrir con los esfuerzos que merecen la pena, también exigiría apostar a largo plazo. Y al final, revelaría nuevos interrogantes que podrían tardar años más en resolverse.

Pero nada de eso estaba claro el jueves de mayo de 1999, cuando dos pescadores de Kentucky hicieron su descubrimiento.

Y fue extraño.

"Podría haber viajado a México"

Era casi seguro que habían querido hundir el cuerpo en el lago Barkley.

Quienquiera que fuera había sido "envuelto en pesadas cadenas de neumáticos", dijo la policía estatal. Por si fuera poco, el cuerpo también estaba "anclado con un gato hidráulico".

Pero los investigadores de entonces, cerca del cambio de siglo, solo disponían de las técnicas de investigación tradicionales, según la policía. Y esas herramientas no bastaban para identificar los restos.

Así que aseguraron el cuerpo anónimo, y siguieron con el trabajo policial.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad del condado de Sebastian, en Arkansas, de la ciudad de Fort Smith y de la oficina del FBI en Little Rock seguían buscando a Roger Dale Parham.

"Puede haber viajado a México", decía el FBI en su cartel de "Se busca", donde una foto de alrededor de 1997 en el centro mostraba al fugitivo: hombre blanco, pelo castaño, con raya muy a la izquierda; ojos azules detrás de gafas de estilo aviador.

La oficina aconsejó a cualquiera que tuviera información sobre Parham que se pusiera en contacto con una oficina local del FBI "o con la embajada o consulado estadounidense más cercano".

"Huida ilegal para eludir la acción de la justicia. Violación, incomparecencia", aparecía impreso encima de los detalles clave sobre el hombre desaparecido: mide 1,70 metros; pesa 102 kg; identificación del Centro Nacional de Información sobre Delincuencia W950143040.

Nuevos detalles ofrecen pistas fundamentales

Durante más de una década, no hubo rastro de Parham. Sin embargo, en ese tiempo, era cada vez más probable que se produjera una revelación en el otro caso de persona desaparecida, o al menos eso parecía.

Con la tecnología del ADN, los exámenes dentales, la patología forense y otras pruebas forenses avanzadas a su alcance, las fuerzas del orden de Kentucky exhumaron en 2016 el cadáver extraído del lago Barkley "con la esperanza de que nuevos exámenes ayudaran a realizar una identificación", según la policía estatal.

Pero ninguna de esas técnicas funcionó, dijeron. "(L)a víctima permaneció sin identificar".

A principios de 2017, las autoridades también dieron otro nuevo paso: Introducir un perfil de los restos en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, caso #UP75. El informe de una página contenía más detalles sobre la víctima descubierta "flotando en el lago Barkley".

Llevaba coronas de oro y un puente permanente, vestía una camiseta extragrande con el logotipo de "No Fear Sports Bar", un rompevientos de los Dallas Cowboys y zapatillas de tenis Voit del 10 1/2 de ancho.

También tenía el pelo castaño. Tenía entre 35 y 50 años, según el informe. Y medía entre 1,67 m y 1,81, con un peso entre 106 a 115 kg.

Un misterio resuelto. Uno por resolver

Sin embargo, nadie pudo encontrar a Parham.

A principios de este año, la policía estatal de Kentucky contrató a un laboratorio privado especializado en genealogía forense, que combina datos de pruebas de ADN con genealogía tradicional, a menudo con el uso de documentos públicos para construir árboles genealógicos, para encontrar conexiones biológicas entre las personas.

Se han utilizado búsquedas similares para vincular a las víctimas con criminales como el "Happy Face Killer", que asesinó al menos a ocho mujeres, y el "Golden State Killer", sospechoso de una docena de homicidios y más de 50 violaciones, así como con una mujer que se había preguntado toda su vida por qué su madre había desaparecido cuando ella tenía un año.

Las avanzadas pruebas genealógicas de ADN realizadas a los restos del lago Barkley por el laboratorio privado Othram Inc. y el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas arrojaron un vínculo con un pariente del cadáver no identificado, según la policía.

Los investigadores unieron los puntos genealógicos y pudieron "identificar los restos". El cuerpo pertenecía a Roger Dale Parham.

"Hasta ahora", dijo la policía de Kentucky, "la desaparición de Parham seguía siendo un misterio".

Un poco más de investigación llevó a los investigadores de vuelta a Arkansas para enterarse de que Parham había estado a la espera de juicio, dijeron.

La persecución, por fin, había terminado.

Sin embargo, la causa de la muerte de Parham sigue siendo indeterminada, según la policía. Y dado el estado en que se encontró su cuerpo, el caso, que cumple ahora un cuarto de siglo, ha generado otro misterio.

"Debido a las circunstancias sospechosas en las que fueron localizados los restos", dijo la policía, "este caso está siendo investigado como un homicidio".

-- Amanda Jackson de CNN contribuyó a este reportaje.