Jennifer Lopez y Ben Affleck el 12 de junio. (Crédito: Rodin Eckenroth/FilmMagic/Getty Images)

(CNN) -- Jennifer Lopez dice que ella y su marido, Ben Affleck, tienen "estrés postraumático" por la intensa atención pública que recibió su relación cuando salieron por primera vez hace dos décadas.

La cantante explicó en una entrevista con Variety por qué decidió documentar su relación en su nuevo álbum y en la película que lo acompaña, "This Is Me ... Now."

"Como artistas, tenemos que seguir a nuestro corazón, y esta soy yo siguiendo a mi corazón y haciendo algo que quizás a todo el mundo no le pareció la mejor idea, pero tenía que hacerlo", dijo Lopez.

Y añadió: "Los dos tenemos estrés postraumático", en referencia al frenesí mediático que ambos causaron al principio y cuando cancelaron su primer compromiso en 2004.

Ambos reavivaron su relación en abril de 2021 y se casaron en 2022.

publicidad

Lopez dijo: "Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a lo que eres".

"This Is Me ... Now" es la continuación del álbum de Lopez de 2002 "This Is Me ... Then". Tanto el álbum como la película saldrán el 16 de febrero de 2024.

Es el primer álbum de estudio de Lopez en diez años.