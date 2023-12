Un logo de Starlink en una pantalla junto a una foto de Elon Musk (Crédito: Ismail Aslandag/Anadolu via Getty Images)

(CNN Español) -- Javier Milei acaba de anunciar un megadecreto que abarca más de 300 reformas a leyes existentes con las que buscará desregular la economía argentina. Más allá de los puntos polémicos, e incluso de su posible inconstitucionalidad, durante la cadena nacional de la noche del miércoles una mención explícita a una compañía extranjera en particular llamó la atención más de la cuenta.

"Desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink", dijo Milei al referirse al punto 28 de las 30 desregulaciones que mencionó en su discurso, aunque llamativamente el nombre de la compañía no estaba escrito en las hojas que leyó el presidente y que después fueron distribuidas a la prensa.

Qué es Starlink, cómo funciona y cuánto cuesta

Starlink es un proyecto de SpaceX, la empresa aeroespacial propiedad del magnate Elon Musk, dedicado al servicio de banda ancha satelital. "Internet desde el espacio para humanos en la Tierra", dice su biografía en X.

Aunque no existe información oficial al respecto, se estima que en la actualidad hay más de 4.500 satélites Starlink orbitando la Tierra, lo que le permite, según la compañía, ofrecer el servicio a más de 2 millones de clientes "en más de 60 países y muchos más mercados". Una verdadera constelación.

En su sitio web, en efecto, afirman que se trata de "la primera y más grande constelación satelital del mundo que usa una órbita terrestre baja para ofrecer internet de banda ancha con capacidad para hacer streaming, jugar en línea, hacer videollamadas y más. Mediante el uso de satélites avanzados y equipos de usuarios junto con nuestra amplia experiencia con naves espaciales y operaciones en órbita, Starlink ofrece internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios de todo el mundo".

Starlink se diferencia de otros servicios de internet satelital por la cercanía en la que orbitan sus satélites respecto de la Tierra. Mientras que otros satélites geoestacionarios individuales orbitan el planeta a unos 35.000 kilómetros, los satélites de Musk lo hacen a apenas 550 kilómetros.

"Debido a que los satélites Starlink están en órbita baja, la latencia es significativamente menor: alrededor de 25 milisegundos en lugar de más de 600 milisegundos", explican en su sitio web sobre la velocidad del servicio que ofrecen.

Al contratarlo, el usuario recibirá un "kit Starlink" que consiste en el equipo, el router wifi, la fuente de alimentación, los cables y la base. Starlink asegura haber sido diseñado para que cualquiera pueda realizar la instalación sin necesidad de un tercero.

Aunque la sección "planes de servicio", donde deberían figurar los valores, no está disponible desde Argentina, en otros lugares el costo del servicio es de US$ 99, el equivalente a poco menos de unos $100.000 (pesos argentinos). El costo por el "kit Starlink", que se paga una única vez, es de US$ 499, en torno a unos $480.000 (pesos argentinos).

Pese a podría ser una solución en algunas zonas remotas a las que no llegan los servicios de fibra óptica, se trata de un precio muy alto en comparación con otros servicios internet que se ofrecen actualmente en Argentina. Incluso en relación a internet por satélite: un operador local que brinda un servicio en una zona rural, aunque a menor velocidad, cuesta aproximadamente $8.000 (pesos argentinos) mensuales, el equivalente a unos US$ 8.

Starlink en Argentina, una historia que no empieza con Milei

Tres días después del contundente triunfo de Milei en el balotaje, el sitio oficial de Starlink había cambiado para mostrar que el servicio estará disponible a partir de 2024 en Argentina. Entonces, en un intercambio con un usuario en la red social X —antes conocida como Twitter y que también es propiedad de Musk— Diana Mondino, actual canciller, afirmó que el Gobierno estaba trabajando en el tema.

Estamos en eso — Diana Mondino (@DianaMondino) November 22, 2023

Sin embargo, Starlink ya había obtenido la habilitación para operar en el país por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en diciembre de 2020, a través de la resolución 1291/2020 publicada en el Boletín Oficial. Aún más, en marzo de 2022, Starlink fue inscripta como sociedad en la Inspección General de Justicia.

Además de eso, internet satelital ya existe en Argentina y uno de sus proveedores es la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), una compañía rentable y con amplio prestigio global. Sus satélites, sin embargo, son geoestacionarios: aquellos que orbitan a mayor distancia de la Tierra.

De acuerdo a Santiago Marino –docente e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) especializado en políticas y mercado del Espacio Audiovisual Ampliado– los motivos de la mención de Starlink por parte del presidente Milei no son del todo nítidos.

"No había necesidad de desregular los servicios de internet satelital vía Decreto de Necesidad y Urgencia para que Starlink opere en el país, porque ya cuenta con las licencias y servicios para operar. Apenas resta algún tipo de coordinación de orden técnico entre la empresa de Musk con Arsat, pero nada más", explicó el especialista a CNNE.

"Por eso, mi interpretación es que la mención tiene algún tipo de objetivo distractivo. En realidad, no creo que Starlink sea la empresa más beneficiada por ese decreto", detalló.

Según él, los valores del servicio de SpaceX la vuelven poco competitiva en el mercado argentino. En cambio, empresas como Claro y Telefónica sí estarán habilitadas a partir de ahora para ofrecer el servicio de internet satelital. "Claro y Telefónica ya ofrecen ese servicio en otros países, por lo que son dos de los mayores beneficiarios de la desregulación ya que ahora van a poder operar con una licencia integral".

Con información de Aleja Paez