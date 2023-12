Con la guerra desatada en Gaza, la Navidad se cancela en Belén

Video relacionado: CNN informa desde Gaza por primera vez desde que se inició la guerra 6:50

(CNN) -- Las campanas de las iglesias resuenan en las laberínticas calles de Belén. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la ciudad de la Ribera Occidental, ocupada por Israel, debería estar repleta de visitantes. Pero este año está casi desierta.

Los dirigentes locales tomaron el mes pasado la decisión de reducir las festividades en solidaridad con la población de Palestina, mientras se libraban intensos combates entre Israel y Hamas en la devastada Gaza.

Más de 20.000 palestinos han muerto durante la ofensiva aérea y terrestre de Israel, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, y casi el 85% de la población total de la franja ha sido desplazada.

La guerra fue desencadenada por el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre contra el sur de Israel, en el que murieron al menos 1.200 personas y más de 240 fueron tomadas como rehenes.

Muchos aquí tienen lazos con Gaza a través de seres queridos y amigos, y una sensación de miseria ha caído sobre la ciudad venerada por los cristianos como el lugar de nacimiento de Jesucristo.

Este año se han retirado las decoraciones que antes adornaban los barrios. Se han cancelado los desfiles y las celebraciones religiosas. En el centro de la ciudad, el tradicional enorme árbol de Navidad de la plaza del Pesebre brilla por su ausencia.

Viajar a Belén, a unos ocho kilómetros al sur de Jerusalén, no suele ser fácil. La barrera construida por Israel en la Ribera Occidental restringe la circulación, al igual que los diversos puestos de control que entran y salen de la ciudad. La situación no ha hecho más que empeorar desde el atentado de Hamas.

Desde el 7 de octubre, Israel ha restringido la circulación en Belén y otras ciudades palestinas de la Ribera Occidental, con puestos de control militares que permiten entrar y salir, lo que afecta a los palestinos que intentan ir a trabajar.

El territorio ocupado también ha experimentado un aumento de la violencia, con al menos 300 palestinos muertos en ataques israelíes, según el Ministerio de Sanidad palestino.

"Mi hijo me preguntó por qué no hay árbol de Navidad este año, no sé cómo explicárselo", dice Ali Thabet a CNN.

Él y su familia viven en Belén y la visitan cada Navidad "porque nuestra relación con nuestros hermanos cristianos es una relación fuerte".

Explica: "Nos unimos a ellos en sus celebraciones, y ellos también se unen a nosotros en nuestras celebraciones". Pero este año las fiestas son muy malas".

Caminando por las calles empedradas, el impacto del conflicto es evidente.

Las empresas apostaban por un periodo festivo de gran actividad tras sufrir las penurias y restricciones de viaje de la pandemia de coronavirus. Pero sin las habituales multitudes de turistas y fieles, muchos de los hoteles, tiendas y restaurantes han cerrado.

La economía de Belén depende de los peregrinos y el turismo, explica el propietario de una tienda de tercera generación, Rony Tabash, que espera fuera de su tienda a clientes que nunca llegarán.

Recuerdos y figuras talladas en madera de olivo del belén se acumulan en las estanterías. La tienda de Tabash es una de las pocas que permanecen abiertas, por el deseo de apoyar a los hábiles artesanos que fabrican delicadamente su mercancía.

Tabash lleva a su padre a la tienda todos los días para que salga de casa. Su abuelo abrió la tienda en 1927 y este lugar, junto con la plaza y su famosa iglesia, se han convertido en "parte de nuestro corazón".

"Nunca habíamos visto la Navidad así", continúa. "Desde hace tres meses, sinceramente, no tenemos ni una venta. No quiero que mi padre se quede en casa. No quiero perder la esperanza".

Incluso la iglesia de la Natividad, que en 2012 se convirtió en el primer sitio del Patrimonio Mundial en los territorios palestinos, está prácticamente vacía. En un año normal, las colas de cientos de personas serpentearían alrededor del aparcamiento exterior con peregrinos esperando pacientemente para entrar en su gruta, considerada desde el siglo II el lugar exacto del nacimiento de Cristo. Una estrella de plata de 14 puntas incrustada en el suelo de mármol marca el lugar exacto donde se dice que nació Jesús.

En el siglo IV, el emperador Constantino fundó una iglesia en el lugar, que fue destruida en el año 529 y sustituida por estructuras más grandes, que forman la base de la iglesia actual.

En el interior, normalmente sólo se puede entrar de pie. Pero este año, los combates en Gaza lo han cambiado todo. Ahora, prácticamente se puede oír caer un alfiler.

"Nunca la había visto así", dice el padre Spiridon Sammour, sacerdote ortodoxo griego de la Iglesia de la Natividad.

"La Navidad es alegría, amor y paz. No tenemos paz. No tenemos alegría", dice solemnemente. "No está en nuestras manos, y rezamos por los líderes que tomarán las decisiones [en todo] el mundo para que Dios les ayude, les dé su luz para hacer la paz aquí y en todo el mundo".

-- Kareem El Damanhoury, Eyad Kourdi y Sugam Pokharel de CNN han contribuido a este reportaje.