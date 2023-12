Unos exclusivos tenis Nike, encontrados en un contenedor de donaciones 1:22

(CNN) -- Una misteriosa donación de unos tenis Air Jordan poco comunes que alguien dejó en un refugio para personas sin hogar de Oregon a principios de este 2023 hizo que más de US$ 50.000 que fueron recaudados en una subasta volvieran a la organización.

Todo empezó en abril, cuando un par de tenis dorados fueron arrojados anónimamente por un conducto de donaciones en el refugio Burnside de la Misión de Rescate de Portland, según explicó a CNN Erin Holcomb, directora del ministerio de personal de la organización.

James Free, quien fue persona sin hogar y ahora forma parte del programa de alojamiento de larga duración de la organización, encontró los tenis. Los zapatos, de aspecto único, fueron apartados porque parecían estar en perfectas condiciones, explicó Holcomb.

Una rápida búsqueda en Google reveló que los tenias se parecían a un par de Air Jordan dorados que usó el director Spike Lee durante los Premios de la Academia 2019 cuando ganó su primer Oscar, según Holcomb.

"Así que pensamos: 'Vaya, qué réplicas tan increíbles'", dijo Holcomb. "En mi cabeza, pensé: 'Tal vez podamos venderlas en eBay por US$ 100 como réplicas'".

Holcomb decidió llevarlas a una tienda de tenis local, donde descubrió que formaban parte de un puñado de pares fabricados en colaboración con Lee para el director y su círculo íntimo. Sotheby's confirmó a CNN que nunca se vendieron al público.

"Me quedé en shock porque ni en un millón de años habría imaginado que acabarían en nuestro contenedor de donaciones. Pero, obviamente, me emocioné y me sorprendí", dijo Holcomb.

El dueño de la tienda le ofreció comprarle los tenis en ese mismo momento, pero Holcomb le dijo que se lo pensaría.

Pronto se dio cuenta de que Sotheby's subastó anteriormente al menos un par de los otros tenis fabricados especialmente. Entonces se puso en contacto con la casa de subastas mundial, que le dijo que pensaban que los tenis eran perfectos para una subasta a finales de año.

"Ofrecieron a no cobrar a los honorarios del vendedor", explica Holcomb, para que todos los beneficios se destinaran a la organización.

Se puso en contacto con el diseñador, Tinker Hatfield, quien accedió a donar un tablero conceptual de diseño inédito utilizado en su colaboración con Lee, así como una caja de repuesto para las zapatillas. Hatfield, nacido en Portland, incluso acudió a la Misión para autografiar los recuerdos un día antes de que Holcomb volara a Manhattan para entregar los zapatos en persona.

Se fijó una fecha para la subasta y Sotheby's estimó que las zapatillas se venderían por entre US$ 15.000 y US$ 20.000

En una declaración a CNN, Sotheby's explicó qué hacía tan especial al par de tenis a pesar de no haber sido usadas por Lee.

"Con su producción limitada y su diseño único, junto con la firma de Tinker en la caja y la prueba de diseño, estos tenis son una verdadera pieza de coleccionista", dijo en el comunicado Eric LiBassi, especialista del Departamento de Streetwear y Coleccionismo Moderno de Sotheby's en Nueva York.

"Este par es uno de los pocos que se fabricaron. Al parecer, estaban reservados para Spike y otras pocas personas de su equipo", dijo LiBassi. "Spike y Tinker trabajaron para producir una línea colorway para conmemorar su nominación al Oscar por la película BlacKkKlansman". Un colorway es el término que utiliza un diseñador para referirse a una combinación de colores.

El 18 de diciembre, más de un mes después de que Holcomb entregara los zapatos, se activó la subasta y la Misión de Rescate celebró una fiesta.

Los zapatos se vendieron por US$ 50.800.

"Hubo un montón de aplausos... vítores, abrazos. La gente estaba muy emocionada y chocaba los cinco, era un momento divertido de ver cómo esta increíble historia llegaba a un final realmente hermoso", dijo Holcomb.

"Es increíble cómo ha surgido todo esto, soy afortunado de formar parte de ello", dijo Free en un video publicado en la página de Facebook de la Misión tras el cierre de la subasta. "Esto va a ayudar a mucha gente de muchas maneras diferentes, así que muchas gracias por esta oportunidad".

La procedencia de los zapatos Air Jordan y quién los compró siguen siendo un misterio, algo por lo que el personal de la Misión de Rescate de Portland dice estar realmente agradecido.

"Quienquiera que fuera el que los compró, creo que realmente creó un hermoso final para una historia increíble y estamos muy agradecidos, agradecidos a la persona que los dio, quienquiera que fuera. Estaban dispuestos a correr el riesgo de confiarnos estos zapatos", dijo Holcomb.

Según Holcomb, los ingresos de la subasta se destinarán al refugio de Burnside, donde se encontraron los zapatos.

"Amplía nuestra capacidad de ofrecer comidas, alojamiento nocturno y los servicios esenciales que prestamos allí. Podemos obtener muchas comidas de esta donación, lo que es enorme", dijo Holcomb. "Esta es nuestra época del año de mayor actividad, y tenemos mucha demanda (de) nuestros servicios en este momento".

La organización recibe más de 59.000 kilos de ropa donada cada año, que se destina en su totalidad a personas necesitadas: los tenis Air Jordan dorados son una rara excepción, dijo Holcomb.

"No podríamos mantener nuestras puertas abiertas sin tantas personas que donan en formas más pequeñas pero críticas para permitirnos seguir sirviendo a la gente aquí", dijo. "Estos tenis contribuyen a ello, pero la historia más grande, en mi opinión, es realmente la generosidad de nuestra comunidad".