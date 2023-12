El rey Carlos III llama a la compasión en su mensaje de Navidad

Londres (CNN) -- El rey Carlos III de Reino Unido utilizó la transmisión de su segundo mensaje navideño como monarca para llamar a la compasión de cara el conflicto mundial, mientras la guerra entre Israel y Hamas arrasa Gaza y la invasión rusa de Ucrania continúa.

El mensaje de Navidad –una tradición real que se remonta a más de 90 años– se grabó en la Sala Central del Palacio de Buckingham, que da al famoso balcón con vistas al monumento a la reina Victoria y a la explanada.

Mientras el rey, de 75 años, reflexionaba sobre los últimos 12 meses, se apoyó en el elemento central de la fe cristiana de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti.

"En un momento de conflictos cada vez más trágicos en todo el mundo, rezo para que también podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegernos unos a otros", dijo Carlos. "Las palabras de Jesús parecen más pertinentes que nunca: 'trata a los demás como quieres que te traten a ti'".

El rey, quien ha sido un apasionado defensor de los asuntos ecológicos durante gran parte de su vida y recientemente intervino en la cumbre climática COP28, también se refirió al medio ambiente en su discurso.

En este sentido, dijo a la nación y a la Commonwealth que, tras décadas de campaña ecologista, se sentía "muy inspirado" al ver "una conciencia cada vez mayor de cómo debemos proteger la Tierra y nuestro mundo natural como el único hogar que todos compartimos".

Mientras transmitía su mensaje, por encima del hombro del monarca se podía ver un árbol de Navidad replantable, decorado con adornos sostenibles hechos de madera, vidrio, papel, piñas y naranjas secas.

"A lo largo de este último año, mi corazón se ha conmovido ante innumerables ejemplos de las imaginativas formas en que las personas se preocupan por los demás, haciendo un esfuerzo adicional para ayudar a quienes les rodean simplemente porque saben que es lo correcto: en el trabajo y en casa; dentro de las comunidades y entre ellas", dijo Carlos.

El monarca también rindió homenaje al "ejército abnegado" de voluntarios que apoyan a sus comunidades, al llamarlos la "columna vertebral esencial de nuestra sociedad".

Carlos añadió que él y su esposa, Camila, estaban "encantados" por la presencia de representantes de las comunidades entre la congregación de la coronación en mayo. "Su presencia significó mucho para los dos y puso de relieve el significado de la coronación en sí misma: por encima de todo, una llamada a todos nosotros a servirnos unos a otros; a amar y cuidar de todos", continuó.

Junto al mensaje del rey se proyectaron imágenes del servicio de coronación y de su aparición en el balcón. Otros momentos destacados del año mostraron a miembros de la familia real en diversos compromisos.

El rey Carlos y la reina Camila recorrieron un centro de distribución de excedentes alimentarios a las afueras de Londres con motivo del lanzamiento del Proyecto de Alimentos de la Coronación en noviembre. Los príncipes de Gales y sus hijos ayudaron a los scouts durante las celebraciones del fin de semana de la coronación. El príncipe Eduardo y su esposa, Sofía, fueron vistos en actos en Escocia, mientras que Ana, princesa real, estuvo visitando la División de la Guardia Coldstream en el Cuartel de Wellington tras los ensayos nocturnos para el fin de semana de la coronación.

El mensaje navideño del rey también reconoció otras religiones, al destacar que muchas de las "grandes religiones del mundo" celebran festivales con una comida especial. Añadió que son "una oportunidad para que la familia y los amigos se reúnan de generación en generación; el acto de compartir la comida contribuye a la convivencia y la unión".

Carlos terminó su emisión dando las gracias a "todos los que se sirven unos a otros" y a todos los que "cuidan de nuestra casa común".

Horas antes este lunes, el rey lideró los pasos de la familia real en su camino hacia la iglesia de Santa María Magdalena, en la finca de Sandringham, en Norfolk, para su servicio anual del Día de Navidad.

Mientras tanto, el príncipe y la princesa de Gales celebraron el Día de Navidad con una nueva fotografía de sus tres hijos que se publicó en sus redes sociales.

Wishing everyone a very Merry Christmas, from our family to yours! W & C

📸 Josh Shinner pic.twitter.com/7qyMlMTvVG

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 25, 2023