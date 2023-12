Así es el tren interoceánico en México: rutas, horarios, precios y más

Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. (Crédito: Gobierno de México)

(CNN Español) -- “Lo han venido soñando desde hace siglos, autoridades, reyes, políticos, gobernantes. Desde que se llevó a cabo la invasión española, Carlos V le pidió a Hernán Cortés que buscara un paso que uniera a los dos océanos”.

Esto es lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre uno de los planes prioritarios de su Gobierno: crear en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec una plataforma logística para interconectar, a través de 1.200 kilómetros de vías férreas, en conjunto con el sistema carretero nacional, los puertos de Salina Cruz (Oaxaca), Coatzacoalcos (Veracruz), Puerto Chiapas (Chiapas) y Dos Bocas (Tabasco), facilitando con ello, el comercio regional y mundial, con acceso a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, señaló.

Un proyecto con el cual México, según López Obrador, no busca competir con Panamá y su canal, sino que tiene en cuenta que esa vía interoceánica en la nación centroamericana “ya está saturada”.

Uno de los puntos de partida ha sido la puesta en marcha este viernes de la Línea Z del tren de pasajeros del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que une a los dos más grandes océanos: Pacífico y Atlántico, en una franja de 300 kilómetros, según dijo López Obrador.

Rutas y costos de la Línea Z del tren interoceánico

La Línea Z del tren de pasajeros será administrada por la Secretaría de Marina de México. Tiene una extensión de 227 kilómetros y dará servicio —de ida y vuelta— a la ruta de Coatzacoalcos (Veracruz) a Salina Cruz (Oaxaca).

En total recorrerá ocho estaciones (Coatzacoalcos, Medias Aguas, Donaji, Mogoñe, Matías Romero, Chivela, Ixtepec, Salina Cruz), en un tiempo estimado de siete horas.

Se tiene previsto un solo viaje por día, saliendo a las 7:00 de la mañana. Un horario y frecuencia que se irá modificando en dependencia de la demanda, según señaló el director del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, el vicealmirante Raymundo Morales Ángeles.

Inicialmente —señaló—, los trenes tienen una capacidad de 400 pasajeros, que podría ampliarse con la incorporación de más vagones.

Existen tres categorías: turista, ejecutivo y gerencial.

Las tarifas en su trayecto más largo, es decir, de Coatzacoalcos a Salina Cruz y viceversa, en clase turista, equivalen a unos US$ 27, US$ 36 para la categoría ejecutiva y US$ 92 para la gerencial.

Se tienen contemplados descuentos especiales del 25% para maestros y alumnos en temporada vacacional, en los servicios de clase ejecutiva y turística y limitado a 15 asientos por tren.

También habrá en las mismas categorías un 50% de descuento para personas con discapacidad y para adultos mayores que presenten su credencial del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores).

Los boletos pueden ser adquiridos en línea o en los quioscos de autodespacho instalados en cada una de las estaciones.

Otras líneas del tren interoceánico

En marzo de 2024, iniciará operaciones la Línea FA, que enlazará a través de 328 kilómetros de vías Coatzacoalcos (Veracruz) con Palenque (Chiapas) y Roberto Ayala (Tabasco).

La otra ruta será la Línea K, que comunicará en un recorrido de 450 kilómetros a Ciudad Ixtepec (Oaxaca) con Ciudad Hidalgo (Chiapas), y estará lista para el transporte de pasajeros en julio de 2024.