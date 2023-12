Amazon cobrará una tarifa por devoluciones vía UPS 1:06

(CNN) –– Si estás pensando en devolver un regalo decepcionante que recibiste durante las festividades, podrías terminar aún más desilusionado.

Los estadounidenses se han acostumbrado a las devoluciones gratuitas de productos, pero un número creciente de minoristas han empezado a cobrar tarifas a medida que esta práctica afecta sus resultados.

Macy's, Abercrombie, J. Crew, H&M y otras empresas han agregado tarifas de envío para las devoluciones por correo.

Tampoco se trata sólo de las grandes marcas de los centros comerciales. El 81% de los comerciantes cobran ahora un costo por al menos algunos métodos de devolución, según Happy Returns, una empresa de logística que se especializa en devoluciones.

Amazon comenzó a cobrar a su clientes una tarifa de US$ 1 si devuelven artículos a una tienda UPS cuando hay una sucursal de comestibles Whole Foods, Amazon Fresh o Kohl's más cerca de su dirección de entrega. (Amazon es propietario de Whole Foods and Fresh y tiene un acuerdo de asociación con Kohl's).

publicidad

La compañía también empezó recientemente a marcar productos como "devueltos con frecuencia" en su sitio web. Justamente, está agregando la insignia a las listas de productos con "tasas de devolución significativamente más altas para su categoría de producto", dijo un portavoz.

Las tasas de devolución se han disparado en los últimos años a medida que las personas compran más en línea. Es más probable que los consumidores devuelvan un producto que no han visto o probado en persona, dicen los expertos.

Los clientes devolvieron casi el 17% del total de mercancías que compraron en 2022, por un total de 816.000 millones de dólares, según datos de la Federación Nacional de Minoristas. Eso representó un aumento del 8% frente a 2019.

Las empresas tienen que cubrir costosas tarifas de envío para que los clientes puedan devolver sus productos. A veces esos artículos terminan en los almacenes de los minoristas o en los estantes. Luego, las tiendas tienen que rebajar los productos devueltos para venderlos, lo que disminuye aún más sus ganancias. Todo eso perjudica los resultados de las empresas.

Más a menudo, los productos devueltos pueden terminar en almacenes de liquidación o incluso en vertederos, lo que supone una amenaza medioambiental.

En algunos casos, las tiendas permiten que los clientes se queden con sus devoluciones en lugar de entregarlas: artículos voluminosos de bajo precio como muebles, electrodomésticos de cocina, decoración del hogar, sillas de bebé, andadores, cochecitos y otros artículos donde al minorista le resulta costoso cubrir el costo del envío.

Los estadounidenses aumentaron su gasto en esta temporada navideña, pero a un ritmo más lento que el año pasado. Las ventas minoristas aumentaron un 3,1% entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre en comparación con el mismo período del año anterior, según datos publicados el martes por Mastercard SpendingPulse, que mide las ventas minoristas en tiendas y en línea en todas las formas de pago.