Ye (Kanye West) se disculpa con la comunidad judía en una publicación de Instagram

(CNN) -- Ye, el rapero y empresario también conocido como Kanye West, se disculpó ante la comunidad judía por cualquier "ofensa no intencionada" causada por "sus palabras o acciones" en un mensaje escrito en hebreo y que compartió en Instagram este martes.



El rapero dijo: “Nunca fue mi intención lastimar o faltar el respeto, y lamento profundamente cualquier dolor que haya causado”.

Continuó diciendo que reconocía el valor de lo que había aprendido de la experiencia y que estaba "comprometido a fomentar una mayor sensibilidad y comprensión en el futuro" y añadió que el perdón de la comunidad "tiene un valor significativo para mí y estoy dedicado a hacer las paces y trabajar para promover la unidad".

No está claro qué motivó la publicación, que no detalla la naturaleza de la disculpa de Ye.

Hace más de un año, dijo que estaba “yendo a muerte con 3 [sic] contra el PUEBLO JUDÍO” en una publicación en línea que resultó en el bloqueo de su cuenta de Twitter. Eso se produjo días después de que su cuenta de Instagram fuera restringida debido a lo que la compañía dijo que era una violación de sus políticas.

A raíz de esas declaraciones, Adidas puso fin a su lucrativa asociación con Ye y su marca de ropa Yeezy. En una declaración hecha después de rescindir el acuerdo en octubre pasado, el fabricante de ropa deportiva dijo que no "tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio". Sin embargo, el director ejecutivo de la empresa declaró en una entrevista a principios de este año que no creía que Ye "quisiera decir lo que dijo".

Ye tiene un largo historial de declaraciones antisemitas, incluyendo elogios en privado a Hitler, dijeron a CNN el año pasado fuentes que han trabajado con él en el pasado. En 2022, Ye invitó al negacionista del Holocausto Nick Fuentes a reunirse con el expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, según una fuente con conocimiento de la reunión.

Actualmente, Ye no tiene un publicista y los documentos presentados en California para su holding, Ox Paha, no incluyen un número de teléfono ni una dirección de correo electrónico. Los sitios web de empresas anteriores, incluidas GOOD Music, Donda Creative y Donda Academy, ya no están operativos.