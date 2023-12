'Berlín' resucita al personaje de Pedro Alonso en 'La Casa de Papel' de Netflix

"Berlín", de la "La Casa de Papel", vuelve con un nuevo atraco 1:09

(CNN) -- Si le preguntas a Pedro Alonso qué le gusta de Berlín, su famoso personaje en "La Casa de Papel", lo pondrás en un aprieto.

"Cuando leía el guion, me preguntaba: '¿Qué va a pensar la gente de este tipo? Es un terrorista emocional'", dijo Alonso en una videollamada, sin poder ocultar una risa.

Los espectadores de la exitosa serie de televisión "La Casa de Papel" estarán encantados de volver a ver a Alonso interpretando al despreocupado, sofisticado y ligeramente psicótico ladrón en la esperada precuela de Netflix "Berlín", que se estrena el 29 de diciembre.

A pesar de sucumbir ante una enfermedad terminal en la segunda temporada de "La Casa de Papel", Berlín siguió siendo una presencia destacada a lo largo de las tres temporadas del drama criminal, apareciendo en flashbacks, y fue uno de los favoritos de los fans hasta el final. Ahora vuelve, más joven y con algunas diferencias clave.

"Honramos lo que 'La Casa de Papel' nos ha dado y luego lo soltamos", dijo Alonso. "El nuevo tono es más cómico, más romántico; hay algo más ligero en su ADN".

Aunque su ADN no se aleja demasiado de lo que hizo de Berlín un favorito de los fans -inclinándose más hacia "Sleeping with the Enemy" que hacia "Sleepless in Seattle"-, Alonso dice que el amor es un gran tema en el spinoff. "El amor lo es todo. Pero imagínate a Berlín en una comedia romántica", bromea.

La nueva serie, que tendrá lugar mucho antes de la primera temporada de "La Casa de Papel", mostrará a Berlin en la cima de su carrera como ladrón, orquestando un nuevo atraco y con una importante historia de amor como telón de fondo.

Berlin es conocido como el cerebro y estratega detrás de complejos atracos, pero, cuando se trata de asuntos del corazón, históricamente se ha quedado corto. Como se revela en "La Casa de Papel", se ha casado al menos tres veces.

"Berlín es un tipo que, al principio, me sorprendió mucho. Me decían: 'El personaje es frío, ¿no?'. Y yo pensaba: '¿Frío?'. Luego, me di cuenta de que es un volcán, y no hay nada más volcánico que el amor romántico", dijo Alonso.

Ambientada en la ciudad del amor, los espectadores serán testigos de cómo Berlín (de nombre real Andrés de Fonollosa) intenta llevar a cabo un extraordinario atraco en París. El tráiler más reciente de la serie confirma que una nueva banda de ladrones se unirá a él. ¿Su plan? Robar 44 millones de euros (US$ 48 millones) en una tarde.

Es la naturaleza volcánica y moralmente reprobable de Berlín lo que hace que Alonso siga volviendo. "Cada vez que he tenido que encarnar el papel, realmente se siente como estar en una película diferente. Es un papel con mucha sustancia y riqueza", recuerda Alonso.

Nuevos públicos

Pocas series españolas han calado tan hondo en el público mundial como "La Casa de Papel". Creada por Álex Pina y producida por Vancouver Media, la serie debutó en 2017 y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global, convirtiéndose en la punta de lanza de una nueva ola de producciones españolas con alcance internacional. Al final de su andadura se había convertido en uno de los títulos de Netflix en lengua no inglesa más exitosos de todos los tiempos.

"El fenómeno de 'La Casa de Papel' ha traído muchas cosas buenas", insiste Alonso. "Todo lo que ha pasado con Vancouver y Netflix en estos años me dio la confianza de saber que estoy en un lugar donde me cuidan y donde el material está en constante evolución".

La colaboración de Vancouver Media con Netflix marcó un momento crucial que reconfiguró la trayectoria de "La Casa de Papel". Netflix compró los derechos de streaming de la serie, que se había emitido por primera vez en la televisión española, y convirtió los 15 episodios originales de la serie limitada en 22 capítulos, antes de encargar más temporadas. Según Alonso, este movimiento influyó en el éxito de la serie y transformó la industria española de producción de medios, dando lugar a la producción de más series españolas.

"El mercado global creó un nuevo escenario, y ahora estamos produciendo series que son, al menos técnicamente, competitivas en cualquier tipo de mercado. Ha sido un salto de gigante", dijo. "En los últimos ocho, nueve, diez años, ha habido una revolución absoluta en la narrativa española".

Otros gigantes del streaming también han realizado importantes inversiones en contenidos en español, y ahora están recogiendo los frutos. La fiebre de los contenidos en español se extendió por todas partes, llegando incluso a Robert De Niro, que hizo una aparición en la popular serie en español de Hulu, "Nada".

La película de Amazon Prime Video "Argentina, 1985" recibió una nominación al Oscar y ganó el premio a la mejor película de habla no inglesa en los premios Globo de Oro de este año. Ahora Prime Video está creando una nueva serie de películas y programas de televisión en español, incluida la serie de suspenso "Los Farad", protagonizada por Miguel Herrán, antiguo miembro de "La Casa de Papel".

Esta transformación hacia los contenidos en español se vio acentuada por la reciente inversión de Netflix en España, ejemplificada por la expansión de su centro de producción en Tres Cantos, al norte de Madrid.

El año pasado, el gigante del streaming duplicó sus series originales para televisión en español y amplió Tres Cantos, convirtiéndolo en el primer centro de producción de Netflix en Europa que alberga 10 escenarios y una instalación de posproducción.

Es aquí donde ruedan gran parte de los contenidos en español de la plataforma, desde melodramas como "Valeria" hasta el thriller "La Sociedad de la Nieve", nominada este año por España a la mejor película internacional en los Oscar.

"Hice las dos primeras temporadas de 'La Casa de Papel'. Las críticas fueron muy positivas, pero mi personaje falleció. Siete años después, aquí estoy con vosotros. Ese es el poder de Netflix. Es capaz de resucitar a gente muerta", dijo Alonso entre risas.

En un tono más serio, Alonso sostiene que la llegada del streaming, como demuestra el reciente éxito de los títulos españoles, está preparada para un crecimiento y un éxito continuos.

"Nadie puede predecir lo que ocurrirá el año que viene", advirtió, "pero creo que la producción española se está situando acertadamente en el mapa mundial, y eso es muy emocionante".

"Berlín" se estrenará en Netflix el 29 de diciembre.