¿Cómo responde EE.UU. a los ataques de los hutíes en el mar Rojo? 2:04

(CNN) -- Algunas de las principales compañías navieras siguen manteniéndose alejadas del mar Rojo, mientras otras regresan tras una nueva operación de seguridad dirigida por Estados Unidos para proteger la zona, lo que pone de manifiesto la fragilidad de la situación en una de las arterias comerciales del mundo.

Hapag-Lloyd y Evergreen Line, la división de portacontenedores de Evergreen Group, declararon este miércoles a CNN que seguirían desviando los buques a través del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. MSC dijo lo mismo este martes.

"Por el momento, seguimos considerando que la situación es demasiado peligrosa", declaró un portavoz de la compañía alemana Hapag-Lloyd. "Evaluamos continuamente la situación y planeamos una próxima revisión el viernes".

Evergreen Line remitió a CNN a un comunicado del 18 de diciembre en el que la compañía decía que había dado instrucciones a sus portacontenedores para que suspendieran la navegación por el mar Rojo "hasta nuevo aviso".

El enfoque de las dos firmas difiere del de otros cargadores, los cuales han reanudado el tránsito en la crítica vía fluvial a pesar de los continuos ataques a buques comerciales por parte de militantes hutíes. Los rebeldes, apoyados por Irán, han afirmado que los ataques son una venganza contra Israel por su campaña militar contra Hamas en Gaza.

publicidad

La naviera danesa Maersk declaró el domingo que reanudaría el tránsito por el mar Rojo y el golfo de Adén hacia su sureste tras el establecimiento de una misión naval internacional liderada por Estados Unidos para proteger la navegación comercial en la zona.

La operación "Prosperity Guardian" permitirá de nuevo a los buques de transporte marítimo transitar por la zona, afirmó Maersk en un comunicado, en lo que calificó de "noticia muy grata para todo el sector y, de hecho, para la funcionalidad del comercio mundial".

La empresa francesa CMA CGM dijo este martes que algunos de sus buques habían transitado por el mar Rojo en los últimos días "sobre la base de una evaluación en profundidad del panorama de seguridad".

"Actualmente estamos elaborando planes para el aumento gradual del número de buques que transitan por el canal de Suez", añadió la empresa, en referencia a la estrecha vía navegable que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo y por la que suele transitar hasta el 30% del comercio mundial de contenedores.

Pero la persistente inseguridad en la zona quedó patente este martes, cuando un buque del gigante del transporte de contenedores MSC fue atacado mientras se dirigía de Arabia Saudita a Pakistán.

"Nuestra prioridad sigue siendo proteger la vida y la seguridad de nuestros marinos, y hasta que su seguridad esté garantizada MSC continuará desviando los buques reservados para transitar por Suez a través del Cabo de Buena Esperanza", declaró la compañía en un comunicado.

Aumento de los costes de transporte

Los costes del transporte marítimo aumentarán independientemente de que las compañías utilicen el mar Rojo o envíen sus buques por la ruta africana, más larga y cara.

Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd han anunciado en los últimos días nuevas tarifas para el transporte de mercancías por muchas de las rutas comerciales más transitadas del mundo.

"La situación dinámica en el mar Rojo y los ajustes operativos necesarios están causando interrupciones en toda la red que afectarán a los horarios y al suministro de equipos", dijo Hapag-Lloyd en un comunicado el viernes al desvelar un "Cargo de Ingresos de Emergencia" para la carga que viaja hacia y desde el mar Rojo hasta finales de mes.

La nueva medida añadirá US$ 1.000 a un contenedor común de 6 metros que viaje hacia el este a través del canal de Suez, y US$ 1.500 para uno que se dirija hacia el oeste a través del golfo de Adén.

Maersk y CMA CGM han adoptado medidas similares. Y como algunas tarifas no entrarán en vigor hasta enero, aumentará la preocupación de que la interrupción del transporte marítimo pueda repercutir en el precio de los bienes de consumo, si las empresas repercuten el aumento de los costes de transporte a los clientes cuando la demanda vuelva a repuntar.

La guerra de Israel en Gaza también apuntaló los precios del gas natural este miércoles. El renovado temor a que la guerra se convierta en un conflicto regional contribuyó a que el contrato de gas natural de referencia en Europa subiera casi un 5% y cotizara cerca de los 36 euros (US$ 40) por megavatio hora a las 9:00 a.m. ET.

Los niveles récord de gas almacenado en Europa y las bajas temperaturas están manteniendo los precios a raya, "a pesar de que nos dirigimos a 2024 con varios riesgos alcistas, como las tensiones geopolíticas (incluido el riesgo de tránsito por el mar Rojo)", dijo la consultora Timera Energy en una nota la semana pasada.