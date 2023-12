Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en el Centro de Convenciones Reno-Sparks el 17 de diciembre de 2023 en Reno, Nevada. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images)

(CNN) -- Los fiscales del Departamento de Justicia dicen que buscan evitar que el expresidente Donald Trump siembre desinformación y asegure que es una víctima de persecución política como parte de su defensa en el juicio federal que enfrenta por subversión electoral de 2020.

En documentos nuevos presentados este miércoles, los fiscales detallaron algunos de los parámetros cruciales que buscan garantizar mientras continúan preparándose para enfrentar a un jurado en el juicio penal que se avecina contra Trump.

"La corte no debe permitir que el acusado convierta la sala del tribunal en un foro en el que propague desinformación irrelevante, y debe rechazar su intento de inyectar política en este procedimiento", escribieron los fiscales liderados por el fiscal especial Jack Smith.

En el documento los fiscales señalan que el expresidente podría tratar de politizar el juicio para convencer a los miembros del jurado de que ignoren los hechos del caso y lo absuelvan porque no están de acuerdo con la acusación, sin basarse en ningún criterio jurídico.

Los fiscales también pidieron que se prohíba a Trump sugerir que el Gobierno de Joe Biden ordenó el caso en su contra por razones políticas.

"Por mucho que al acusado le gustaría lo contrario, este juicio debe ser sobre los hechos y la ley, no sobre política", escribieron los fiscales.

La mayoría de los procedimientos en el caso quedó suspendida, pues está pendiente una apelación sobre si la inmunidad presidencial protege a Trump del enjuiciamiento.

La cuestión sobre las protecciones presidenciales que Trump espera utilizar como parte de su defensa tendrá que resolverse antes de que el expresidente vaya a juicio, el cual actualmente está previsto para marzo de 2024. También es probable que cualquier fallo de los jueces de apelación sea llevado ante la Corte Suprema.

Sin embargo, la oficina de Smith sigue cumpliendo los plazos que se fijaron previamente en el caso, al indicar que esperan mantener el juicio en marcha para esta primavera, en caso de que las apelaciones se resuelvan rápidamente.

Como parte de su argumento, los fiscales señalaron cosas que Trump y sus abogados defensores ya han dicho ante los tribunales o en la campaña electoral, incluyendo que él realmente creía había fraude en las elecciones y, por lo tanto, no debería ser procesado.

En ese sentido, los fiscales le pidieron al juez que prohibiera a los testigos especular sobre el estado mental de Trump en torno a las elecciones presidenciales de 2020, al señalar que solo se les debería permitir declarar sobre lo que observaron personalmente acerca de el expresidente.

También apuntaron a los comentarios que Trump y su equipo han hecho culpando a "las fuerzas policiales, fuerzas militares, agentes secretos no identificados e influencia extranjera" del ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU.

"Un atracador de bancos no puede defenderse culpando al guardia de seguridad del lugar por no haberle detenido. Un acusado de fraude no puede señalar ante el jurado que sus víctimas deberían haber sabido que no debían caer en su trampa. Y el acusado no puede argumentar que las fuerzas policiales deberían haber evitado la violencia que causó y la obstrucción que pretendía", escribieron.

Trump no tenía conocimiento de "actores encubiertos" en la mafia durante el ataque, dijeron los fiscales, y no ha presentado ninguna prueba de que la influencia extranjera motivó a los alborotadores "en lugar de sus propias mentiras".

Trump se enfrenta a cuatro cargos en el caso, incluyendo conspirar para defraudar a Estados Unidos y obstruir un procedimiento oficial. El expresidente se ha declarado inocente.