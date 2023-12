Gary Oldman dice que su interpretación de Sirius Black en las películas de "Harry Potter" es "mediocre"

(Crédito: Warner Bros/Cortesía de Everett Collection)

(CNN) -- Gary Oldman cree que debió haber trabajado diferente en su interpretación de Sirius Black en las películas de "Harry Potter".

"Creo que mi trabajo es mediocre", comentó Oldman en el episodio del jueves del podcast "Happy Sad Confused", y añadió que "quizá si hubiera leído los libros", como hizo su difunto coprotagonista Alan Rickman, se sentiría diferente.

Si se hubiera "adelantado a los acontecimientos" como Rickman, dijo, "si hubiera sabido lo que se avecinaba creo sinceramente que lo habría interpretado de otra manera".

Oldman interpretó a Black, el padrino de Potter y un fugitivo incriminado que resulta ser el preso titular de la tercera película, "Prisoner of Azkaban", de 2004.

Pero no es solo su papel en las películas de "Harry Potter" por lo que Oldman hace autocrítica.

publicidad

"Lo pondría todo en el fuego, lo quemaría y lo volvería a hacer todo de nuevo", dijo sobre su cartera de actuaciones. Esto incluye su icónico papel de Drácula en 1992 en "Bram Stoker's Dracula", una interpretación de la que dijo que tampoco está "loco".

Sin embargo, el ganador del Oscar dijo que su tendencia a "criticar" su propio trabajo es un hábito saludable que se reduce a querer "hacer mejor el siguiente".

Oldman apareció como Black en cuatro de las ocho películas de la franquicia de "Harry Potter" —basada en la serie de libros de la autora J.K Rowling— incluyendo "Azkaban", "“Goblet of Fire" de 2005, "Order of the Phoenix" de 2007 y brevemente en “Deathly Hallows: Part 2" de 2011.

También se reunió con el reparto en 2022 durante el especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" en Max. (CNN y Max forman parte de la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery).