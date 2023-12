Conoce las nuevas aeronaves amigables con el medio ambiente 2:29

(CNN) -- En 2024 los pasajeros volarán con aerolíneas que están poniendo en marcha sus planes posteriores al cierre por pandemia de covid-19. Eso incluye nuevos y relucientes aviones con diseños novedosos de asientos que podrían llegar muy pronto.

Una serie de nuevos aeropuertos y terminales cambiarán las reglas del juego en algunas regiones clave, aunque ciertas rutas y aviones se retrasarán hasta 2025 o más, debido a dificultades en la cadena de suministro.

Comencemos con esos nuevos aeropuertos y terminales antes de echar un vistazo a las entregas de aviones y los nuevos asientos.

Una nueva gran terminal y una importante mejora del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, sede de Etihad Airways, abrió por completo su Terminal A a finales de 2023 después de mucho retraso. Esta enorme instalación supone una gran mejora y permitirá a Etihad ofrecer conexiones mucho mejores, un espacio mucho más agradable para los pasajeros y nuevas salas VIP a medida que la aerolínea se expanda en 2024.

Mientras tanto, en el LAX de Los Ángeles, las noticias más importantes están fuera de las terminales, más o menos. El sistema de trenes Automated People Mover en el aeropuerto tardó cinco años en completarse con seis estaciones, conectando las terminales con las nuevas instalaciones de alquiler de automóviles, zonas de transporte compartido, estacionamientos y la nueva estación Metro Transit Center para el Metro local C y K. Líneas ferroviarias.

Es una mejora enorme y, con suerte, contribuirá en gran medida a reducir los problemas de tráfico del aeropuerto cuando se abra en 2024.

En todo el mundo, se espera ver una serie de mejoras en la calidad de vida en los aeropuertos, como más escáneres de equipaje nuevos, que significaría que no es necesario sacar líquidos o dispositivos electrónicos en las líneas de seguridad y aerolíneas más integradas, así como Apps de aeropuertos que reducen los tiempos de fila y agilizan el embarque.

Los nuevos aviones pequeños marcarán una gran diferencia a bordo

La gran noticia está en los aviones pequeños... bueno, no tan pequeños.

El Airbus A321XLR es la versión de mayor alcance de la familia de aviones de pasillo único A320neo de Airbus, donde XLR significa "alcance extra largo" de 4.700 millas náuticas (8.704 kilómetros) o aproximadamente de nueve a 10 horas de vuelo. Luego de algunos retrasos, se espera que comience a volar a finales de 2024.

Es posible que estés familiarizado con el A320neo por vuelos más cortos de pocas horas, pero la versión XLR puede volar tan lejos como un avión mucho más grande, y de manera más económica para las aerolíneas. Su alcance extra largo abre muchas rutas conocidas como “largas y delgadas”: aquellas con muy poca demanda de pasajeros para un avión grande, pero demasiado lejos para que vuelen las versiones anteriores de los aviones pequeños.

"Si todo va bien, creo que esto realmente cambiará los pares de ciudades a las que se prestará servicio y podría aportar frecuencia adicional a las rutas existentes, por lo que creo que este avión brindará mucha comodidad", afirmó Flavien Tête, cofundador y director ejecutivo del popular sitio web de reseñas de vuelos Flight-Report.com.

El avión relativamente pequeño, en comparación con los grandes aviones de fuselaje ancho, “también significa tiempos de embarque y desembarque más cortos”, dijo Tête a CNN Travel, “así como nuevas cabinas. La cabina de carrocería estrecha no fue necesariamente diseñada para asientos completamente planos o asientos económicos premium, y estos no estaban realmente optimizados para la flota de carrocería estrecha anterior. Entonces, con el A321XLR, realmente veremos asientos completamente nuevos, un ambiente nuevo y nos sentiremos muy cómodos”.

A bordo del A321XLR, la gran novedad estará en la clase ejecutiva, donde encontrarás nuevas y grandes suites con puertas, en la línea de lo que JetBlue ha hecho con su Airbus A321LR (“de largo alcance”) al iniciar vuelos a Europa. Llegarán nuevas suites como Stelia's Opera y Safran's Vue, superando a los antiguos asientos de clase ejecutiva en términos de comodidad.

En clase económica, espera el mismo tipo de asientos con todas las funciones, con grandes pantallas de entretenimiento, tomas de corriente y opciones de Wifi a bordo a los que estás acostumbrado en vuelos largos. Los asientos más nuevos, como el Recaro CL3810, también eliminan algunas de las estructuras de soporte a la altura de las rodillas y las espinillas para brindarte un poco más de espacio para las piernas.

En Australia, Qantas adquirirá sus primeros A321XLR en 2024, y la aerolínea ya está comenzando a adquirir sus primeros aviones Airbus A220, reemplazando a los viejos Boeing 717 y agregando espacio y características a su experiencia regional.

Una bandada de nuevos grandes aviones significa nuevos asientos y servicios

A medida que las aerolíneas salen de la crisis de la pandemia, los nuevos aviones que encargaron están empezando a llegar, con novedosas cabinas y asientos.

Japan Airlines comenzará a operar su primer Airbus A350-1000 en enero de 2024, inicialmente a Nueva York y más tarde en la primavera también a Dallas-Fort Worth. Con lujosas suites de primera clase, grandes suites business, lujosa clase económica premium y algunos de los asientos económicos más espaciosos del cielo, este es un avión al que hay que prestar atención.

Ponte atento (o escucha con atención) también a las nuevas bocinas en los reposacabezas de los asientos de primera clase y clase ejecutiva, lanzados en estos JAL A350. Este es el sistema Euphony de Safran, que se ajusta automáticamente para tener en cuenta el ruido de la cabina, de modo que lo que estés escuchando no sea audible fuera de tu propia suite. No está diseñado para obras maestras orquestales o cinematográficas, pero es excelente para quedarse dormido con un documental o un podcast sin unos auriculares grandes (o perder un auricular Bluetooth a un lado de tu asiento).

Lufthansa, por su parte, presentará su generación de productos Allegris, con nuevos asientos en primera, business, premium y económica, actualizando así su experiencia a bordo. Sin embargo, los retrasos en la producción significan que tardaremos más tiempo para vivir la experiencia.

Air India también recibirá los primeros A350 que ella misma diseñó, recién salidos de su cambio de marca con hermosos trabajos de pintura de aviones nuevos y magníficos uniformes nuevos del diseñador de moda Manish Malhotra. Si bien la aerolínea ha estado incorporando algunos A350, previamente destinados a la rusa Aeroflot a finales de 2023, estas serán las primeras cabinas diseñadas íntegramente por Air-India, con nuevos asientos en todas partes.

Emirates también recibirá su primer A350 a mediados de 2024, que tendrá nuevos asientos que aún no se han develado. La aerolínea con sede en Dubai también está planeando reemplazar los asientos de sus antiguos aviones Boeing 777 con un nuevo producto de clase ejecutiva, lo que no es demasiado pronto dada la antigüedad de los asientos de estos aviones.

American Airlines se suma a la lista de nuevos asientos, tanto para aviones más pequeños de fuselaje estrecho como para aviones más grandes de fuselaje ancho.

En términos más generales, Airbus aumentará las entregas de sus A350 “NPS” o “Nuevo Estándar de Producción”, que ofrecen una cabina ligeramente actualizada.

Para los pasajeros, esto significa paredes laterales más delgadas y más espacio para cocinas, almacenamiento de comida, baños y áreas para la tripulación en la parte delantera y trasera del avión.

Para las aerolíneas que mantienen su distribución actual de asientos 3-3-3, esta es una buena noticia para los pasajeros: las cabinas 4 pulgadas (10 cm) más anchas significan un poco más de espacio para los hombros. Pero algunas aerolíneas, incluida Etihad con sede en Abu Dhabi, están agregando un décimo asiento a cada fila de clase económica.

Pero no todo son malas noticias para los que vuelan en clase económica: Air New Zealand lanzará sus literas Skynest en 2024 en vuelos a Nueva York y Chicago, con seis cápsulas que permitirán a los pasajeros tomar un sueño reparador. La aerolínea espera cobrar entre US$ 400 y US$ 600 por una siesta de cuatro horas.

En economía, el diseñador de cabinas de aviones Daniel Baron, director general de Lift Aero Design en Tokio, le dice a CNN que “la era post-Covid es un río desbordado de quejas sobre la experiencia del cliente, que refleja la frustración con las filas eternas en los aeropuertos, el equipaje mal manejado, salones llenos, tarifas por cosas que solían ser gratis y espacio habitable compacto en una clase económica siempre llena”.

“Como estrategia para ayudar a mitigar los puntos débiles”, predice Baron, “las aerolíneas invertirán más en la parte trasera, con mayor comodidad de los asientos, una estética más elegante y conectividad gratuita. Las características incluyen mejores cojines para los asientos y colores más brillantes, además de mostradores de refrigerios e iluminación ambiental. Es muy importante que las aerolíneas ofrezcan mejoras tangibles y relevantes que mantengan a la gente interesada en volar”.

Todos estos nuevos aviones suponen que las aerolíneas pueden optar por reemplazar sus flotas más antiguas o expandirse a nuevos destinos.

Está atento a los anuncios de horarios, especialmente para los vuelos intercontinentales: en las rutas transatlánticas y transpacíficas están apareciendo muchos nuevos servicios sin escalas, que pueden ser más convenientes.