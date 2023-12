(CNN) -- Tormentas mar adentro empujaron grandes olas hacia las comunidades a lo largo de la costa de California, trayendo inundaciones y cierres de carreteras, así como un susto a casi 20 personas que fueron arrastradas brevemente a lo largo de una playa de Ventura este jueves. Ocho personas fueron trasladadas al hospital, según las autoridades.

El oleaje no será cosa de un día: algunas zonas de la costa de California registrarán olas altísimas –algunas de hasta 9 metros– durante todo el fin de semana. Las olas traerán aguas altas y corrientes de resaca. Las alertas de inundaciones costeras y las alertas de oleaje alto se extienden desde la frontera entre EE.UU. y México hasta el norte de la zona de la bahía.

Las olas, junto con las mareas altas, enviaron torrentes de agua de mar en Santa Cruz a lo largo de la costa central.

La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz emitió un aviso de evacuación para algunas zonas. La advertencia de evacuación cubrió un área no incorporada del condado cerca de Seacliff State Beach y Río Del Mar, según una publicación en la página de Facebook del departamento.

La Patrulla de Carreteras de California Santa Cruz advirtió de las inundaciones costeras en la explanada de Río Del Mar en una publicación en X e instó a la gente a evitar la zona.

"La Explanada del Río del Mar está actualmente inundada. Por favor, evite el área y no intente conducir a través de las zonas inundadas. Los cierres de carreteras están en vigor, así que por favor no conduzca alrededor de ellos. Conduzca con precaución y priorice la seguridad", escribió.

Cinco campistas fueron evacuados a lo largo de la costa de San Luis Obispo este jueves, según detallaron las autoridades en una publicación en las redes sociales.

Las espectaculares olas atrajeron a surfistas y curiosos, que contemplaron boquiabiertos el poder de la naturaleza.

Al noroeste de Los Ángeles, entre 15 y 20 curiosos fueron arrastrados brevemente después de que una gran ola superara una barrera de playa en un barrio de Ventura afectado por el fuerte oleaje, dijo a CNN el comandante de policía Ryan Weeks.

Los espectadores fueron arrastrados calle abajo entre 30 y 50 metros, dijo Weeks.

#HighSurf - Watch when a rogue wave hits the beach at the end of Seward Ave in the City of Ventura. This occurred during the high surf advisory at high tide. Because of this wave eight people were transported to local hospitals. Currently the beaches are closed in Ventura County… pic.twitter.com/VlRlgRLhpn

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) December 29, 2023