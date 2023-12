Presidente de Guyana anunció que Venezuela no debe temer por las actividades dentro de su territorio

(CNN Español) -- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reiteró este jueves mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que su país sigue comprometido con la paz y afirmó que Venezuela no debe temer de "las actividades dentro del territorio o aguas soberanas de Guyana".

La declaración del mandatario sigue al anuncio de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro de la activación de una "acción conjunta de toda la fuerza armada militar bolivariana sobre el caribe oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica".

Neither Venezuela nor any other State has anything to fear from activities within Guyana’s sovereign territory or waters.

I have iterated before that we harbor no ambitions or intentions to covet what does not belong to us. We are fully committed to peaceful relations with our… pic.twitter.com/qG3yJIawER

— President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) December 28, 2023