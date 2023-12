Shakira, Karol G y Peso Pluma están en la selección de música favorita de Obama este 2023

Shakira y Peso Pluma fueron lo más buscado en Google 2023 4:25

(CNN) -- Si quieres bailar como Barack Obama, puedes hacerlo escuchando desde afrobeats hasta reggaeton.

El expresidente compartió su lista de canciones favoritas del año en su Instagram oficial el viernes, y es bastante ecléctica.

Incluye "TQG" de Karol G y Shakira, "On My Mama" de Victoria Monét, "Crazy Love" de Rita Wilson y Keith Urban, "Water" de Tyla y "La Bebé (Remix)" de Yng Lvcas & Peso Pluma.

También están "Cobra" de Megan Thee Stallion, "The Returner" de Allison Russell y "I Remember Everything" de Zach Bryan con Kacey Musgraves y otros.

Irónicamente (o no), Obama también incluyó "America Has A Problem" de Beyoncé, que cuenta con la colaboración del rapero Kendrick Lamar.

El ganador de un Oscar Jon Batiste también entró en la lista con su canción "It Never Went Away".

En un guiño a posibles omisiones flagrantes, en el pie de foto de la lista,Obama escribió: "Háganme saber si hay algún artista o canción que deba escuchar".

Se ha convertido en una tradición anual que Obama comparta sus libros, películas y música favoritos del año. También hace selecciones estacionales, como sus listas de reproducción de verano.