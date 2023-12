Muere Tom Wilkinson, protagonista de "The Full Monty" y de "Michael Clayton"

Tom Wilkinson en 2015, en una fotografía de archivo (Tim P. Whitby/Getty Images)

(CNN) -- Tom Wilkinson, actor dos veces nominado al Oscar por películas como "Shakespeare in Love", "The Full Monty" y "Michael Clayton", falleció este sábado a los 75 años.

La noticia fue confirmada por la familia de Wilkinson en un comunicado compartido con CNN por la publicista de Wilkinson, Nancy Seltzer.

"Con gran tristeza, la familia de Tom Wilkinson anuncia que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su esposa y su familia estaban con él", decía el comunicado. "La familia pide privacidad en este momento".

No se sabe por el momento la causa de la muerte.

El actor de origen inglés tuvo unos 130 créditos cinematográficos a su nombre y fue nominado a dos premios de la Academia. El primero llegó en 2002 por su papel protagónico en "In the Bedroom", junto a Sissy Spacek. La segunda nominación al Oscar de Wilkinson fue por su papel secundario en la película de 2007 "Michael Clayton".

Wilkinson apareció en muchas películas de alto perfil a lo largo de su carrera, desde "La joven de la perla" hasta "Duplicity", y fue conocido por su hábil habilidad para aparecer tanto en historias de época como en dramas y thrillers contemporáneos.

Dejó su huella a principios de la década de 1990 en éxitos como "Wilde" y la ganadora del Oscar "Sense and Sensibility" con Emma Thompson y Kate Winslet.

Además de su escalofriante actuación como un abogado desquiciado y afligido por la culpa en "Clayton" junto a George Clooney, los papeles destacados de Wilkinson incluyen el del doctor chiflado que manipula las realidades de sus pacientes en "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" de 2004, con Winslet y Jim Carrey, y el de un oficial nazi de alto rango atrapado en el complot para matar a Hitler en "Valkyrie", de 2008, protagonizada por Tom Cruise.

Con todo, podría decirse que fue "The Full Monty", de 1997, la película que puso a Wilkinson en el mapa como un actor importante en Hollywood, pese a que fue un papel que casi deja pasar.

"Me ofrecieron simultáneamente el papel principal en una serie de televisión y un posible papel en una película de bajo presupuesto", dijo a The Guardian en 2011. "Recuerdo que llamé a un amigo y me dijo: 'Toma la serie, toma la serie'. Pero no seguí su consejo y la serie resultó ser una mierda".

"Monty", coprotagonizada por Robert Carlyle, terminó siendo un gran éxito que generó un espectáculo de Broadway, así como una reciente reactivación de la serie Disney+ que contó brevemente con la participación de Wilkinson.

El actor también fue conocido y elogiado por otros trabajos en televisión, con propensión a interpretar personajes históricos y políticos muy conocidos.

Ganó un Emmy por interpretar a Benjamin Franklin en la miniserie de 2008 "John Adams" y obtuvo una nominación al Emmy por su interpretación del padre de JFK, Joe, en la miniserie de 2011 "The Kennedys". En la pantalla grande, Wilkinson interpretó al presidente Lyndon B. Johnson en "Selma" de 2014.

Pero fuera de los políticos, el muy solicitado actor de carácter también tuvo impacto como villano, interpretando al jefe de la mafia Carmine Falcone en "Batman Begins" de 2005, la primera película de la trilogía del director Christopher Nolan, y antes como un cerebro criminal en "Rush Hour", en 1998, junto a Jackie Chan.

Nacido en Leeds, Inglaterra, en 1948, el actor se aficionó al drama desde el principio, cuando a los 18 años le pidieron que dirigiera una obra de teatro, según la BBC.

"Por primera vez en mi vida comencé a hacer algo que sabía hacer", dijo.

"Me di cuenta de que no eran necesariamente sólo estos tipos de la clase media sureña los que llegaban a ser actores; también podían ser personas como yo. Y una vez que lo supe, no cambié de opinión".

Incluso más tarde, Wilkinson supo que era "adecuado" para la profesión de actor y tuvo una visión interesante de su enfoque.

"Tengo un temperamento adecuado para el negocio de la actuación", dijo en una entrevista con The Guardian en 2008. "Soy bastante fatalista. Si algo no sucede, no sucede y hay muy poco que puedas hacer".

En una declaración compartida a través de un representante de CNN más tarde este sábado, el coprotagonista de Wilkinson en "Michael Clayton", George Clooney, dijo: "Tom mejoró cada proyecto. Hizo que cada actor fuera mejor. Era el epítome de la elegancia y todos lo extrañaremos muchísimo".

A Wilkinson le sobreviven su esposa, Diana Hardcastle, y dos hijas.

Esta historia se ha actualizado con información adicional.