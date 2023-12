Mira por qué este barman se roba las miradas en Beijing 1:00

(CNN)-- El 1 de enero suele ser uno de los días más ocupados del año en el Hi-Lo Diner aquí.

Los clientes, algunos todavía en estado de juerga por la noche anterior, llenan los puestos y piden del menú clásicos estadounidenses, incluido el alimento básico del brunch: el Hi-Lo Bloody, que viene con un "snit" (perseguido) de una Cerveza Miller High Life de 7 onzas.

El Bloody Mary, un cóctel viscoso, relleno de vegetales y vodka, a menudo sirve como refugio para aquellos que esperan dominar los resonantes restos de los excesos de la víspera.

"Se asocia con una propiedad restauradora", dijo Brian Bartels, restaurador, barman desde hace mucho tiempo y autor de "The Bloody Mary: The Lore and Legend of a Cocktail Classic", en una entrevista con CNN.

“Tengo amigos que a veces la llaman 'sopa' o 'sopa de cóctel'”, dijo. “¿En qué pensamos cuando pensamos en sopa? Por lo general, eso significa que estamos enfermos y necesitamos tomar un poco de sopa, porque nos hace sentir mejor”.

Oportunamente, el 1 de enero es el Día Nacional de Bloody Mary.

Entonces, este lunes por la mañana, los Bloodys fluirán con fuerza en el Hi-Lo Diner y otros lugares para desayunar y almorzar en todo Estados Unidos.

Pero al llegar la tarde, los brebajes carmesí serán escasos. Esto se debe a que el Bloody Mary también viene con una regla tácita: generalmente está restringido a las horas del desayuno y el brunch.

Además, los camareros odian prepararlo. (Más sobre eso más adelante).

Una historia de origen turbia

La génesis exacta del Bloody Mary es tan confusa como los acontecimientos de una noche de aventuras anterior.

La teoría popular sitúa el lugar de nacimiento del Bloody Mary en París en 1921, donde a Fernand “Pete” Petiot, barman del Harry's New York Bar (entonces conocido como The New York Bar), se le atribuyó la creación de un cóctel de jugo de tomate alcohólico condimentado con un poco de sal y pimienta y un par de chorritos de salsa inglesa.

Otra teoría era que el actor George Jessel, conocido como el "Toastmaster General de los Estados Unidos" por ser el maestro de ceremonias de eventos con frecuencia, creó la bebida en 1927 en Palm Beach, Florida, después de que un juego de softbol se convirtiera en una fiesta que duró toda la noche y la siguiente. Day Bender, según una historia de Bloody Mary publicada en Difford's Guide por el propietario de Dead Rabbit de la ciudad de Nueva York, Jack McGarry.

Para eliminar el olor a "papas podridas" de la botella de vodka polvorienta que encontraron, Jessel afirmó que intentó cubrirlo usando salsa inglesa, jugo de tomate y limón, según McGarry, citando "El mundo en el que viví" de Jessel autobiografía.

"Después de tomar algunos tragos, todos empezamos a sentirnos un poco mejor", escribió Jessel, según McGarry. "La mezcla pareció noquear a las mariposas".

En una entrevista de 1964 con la revista "New Yorker", Petiot asintió con la cabeza ante la afirmación de invención de Jessel, pero dijo que sus propias adiciones de sal, pimienta, cayena, salsa inglesa y jugo de limón lo convirtieron en un cóctel completo.

"Para mí, esta es la historia del origen más plausible", dijo Bartels en su libro. "Jessel se atribuye el mérito de la combinación de vodka, salsa inglesa y jugo de tomate, y Petiot la modernizó con especias y condimentos".

Antes de que se desarrollara el Bloody Mary, los estadounidenses del siglo XIX recurrían al cóctel de ostras (varias ostras pequeñas mezcladas con sal y salsa picante), así como a la ostra de la pradera (un huevo crudo con especias, Worcestershire y Tabasco) como ayuda para la resaca.

Por otra parte, cuando se lanzó comercialmente el jugo de tomate en la década de 1920, se promocionó como un tónico para la salud.

A pesar de la tradición, muchas investigaciones oficiales y no científicas finalmente desacreditan al Bloody Mary como una cura para la resaca, según el blog de ciencia alimentaria Serious Eats.

"Los ingredientes distintos del alcohol de un Bloody Mary aportan electrolitos, agua, vitamina C y vitamina B6, todo lo cual puede ayudar con la resaca", según el sitio. "Vodka, no tanto".

Además de los elementos reconstituyentes de “pelo de perro”, que combinan bien con los orígenes de la bebida, otras razones para la tarea temprana son culturales y, simplemente, prácticas.

Algo más fuerte para empezar… pero tal vez no terminar el día

Elaborar un Bloody Mary puede llevar mucho tiempo y requerir múltiples “toques” por parte de los camareros, incluso si hay una mezcla prefabricada disponible.

Hay mucha tinta digital derramada, especialmente en los tableros de Reddit de los camareros , para dar fe de que es de mala educación pedir un Bloody Mary por la noche y, especialmente, por la noche.

“Después de las 9 de la noche, los Bloody Marys deberían denominarse 'La pesadilla de los bartenders' para desanimar a los ignorantes. Terminen con la perorata”, comienza un hilo de Reddit en el grupo r/bartenders.

Aún así, no existe una regla estricta que impida preparar o disfrutar la bebida en cualquier momento del día.

Muchos restaurantes y bares de todo el país no imponen restricciones de horario a sus Bloodys.

The Blind Pelican Seafood House, con sede en Carolina del Norte, incluso se ha hecho un nombre al crear Bloody Marys enormes del tamaño de una comida.

"Es todo el día, especialmente los fines de semana", dijo a CNN Rich Foil, gerente de Blind Pelican. "A veces, uno de los últimos artículos que nuestra cocina envía ese día es un Bloody Mary".

The Blind Pelican mejoró su juego Bloody Mary durante Covid, cuando el gerente del bar Josh Self elaboró ​​versiones extravagantes e imponentes de la bebida agregando libras de mar y tierra, así como otras guarniciones como queso asado.

El "Lobstrocity", que incluye camarones, tocino, queso asado y cola de langosta como guarnición del vodka Tito's Bloody Mary, cuesta desde US$ 40. La popular “Medusa”, a partir de US$ 100, incluye una libra entera de patas de cangrejo y un filet mignon de 6 onzas, además de lo que ofrece Lobstrocity.

Algunos de los Bloody Marys que puedes construir tú mismo pueden costar más de US$ 1,000, dijo Foil.

Para la opción más económica, el clásico Bloody Mary cargado de verduras comienza en US$ 11,50.

El Bloody Mary de cualquier momento también puede ser regional o cultural, dijo Shelley Buchanan, fundadora de Drunken Tomato, un blog y revista centrado en Bloody Mary que organiza una competencia internacional de Bloody Mary .

“Si vas a Wisconsin, es totalmente normal tomar un Bloody Mary a cualquier hora del día; Lo mismo si vas a Londres... siempre está en el menú”, dijo. “Si vas a algún lugar como San Francisco e intentas pedir un Bloody Mary a las 3 de la tarde, te dirán 'No'”.

Además de las diferencias regionales (ver el problema de Minneapolis), los Bloody Marys también pueden ser muy personalizables, dijo Bartels, señalando que cada uno es único y a menudo pide el "modificación". [A este periodista, por ejemplo, no le importarían unos cuantos toques generosos de A.1. salsa.]

El gerente de Hi-Lo, Ryan Barott, dijo que los camareros del restaurante están felices de atender algunas solicitudes de ajustes, incluido cambiar el vodka por otras bebidas alcohólicas o hacerlo más picante. Pero en general, dijo, la mayor parte de esas solicitudes llegan en la primera mitad del día.