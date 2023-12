'Renacida' Raducanu busca reavivar su carrera tras su regreso de una lesión

Raducanu es la nueva sensación del tenis femenino 3:44

(Reuters) -- La británica Emma Raducanu dijo que se siente “renacida” mientras la ex campeona del Abierto de Estados Unidos se prepara para regresar a la acción en el Auckland Classic de la próxima semana luego de cirugías de tobillo y muñeca.

La joven de 21 años se perdió gran parte de 2023 después de operaciones en ambas muñecas y un tobillo, pero regresará a Auckland con una clasificación protegida un año después de abandonar el torneo llorando tras torcerse el tobillo durante un partido de segunda ronda.

“Sí, me siento renacida de alguna manera. Me siento fresca, lista, feliz y emocionado”, dijo Raducanu a los periodistas este sábado.

Raducanu ocupa ahora el puesto 298 en el mundo, después de haber caído del puesto número 10, el más alto de su carrera, en julio de 2022.

Se perdió un comodín para el Abierto de Australia que comienza el 14 de enero y tendrá que tomar un camino similar al de su carrera en Flushing Meadows en 2021, cuando se convirtió en la primera jugadora de la Era Abierta en ganar un major después de superar la clasificación.

Dijo que ya no se sentía abrumada por las expectativas que siguieron a su triunfo en Nueva York.

“En general, me siento positiva y más ligera. Creo que durante los dos años posteriores al US Open sentí quizás un poco más de peso sobre mis hombros, pero ahora me siento completamente fresca”, dijo Raducanu.

Raducanu no ha pasado de la segunda ronda de un Grand Slam desde su triunfo en Flushing Meadows y ha recibido una buena cantidad de críticas, pero dijo que estaba feliz de estar en forma y lista para competir nuevamente.

"Es bueno no tener tres yesos", añadió. “Así que simplemente moverte y ducharte, (hacer) todo lo que realmente aprecias, poder peinarte tú mismo, cosas así.

"Estoy feliz de volver a jugar".

El Auckland Classic comenzará este lunes.