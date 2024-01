Mohamed Salah durante el partido del Liverpool contra el Newcastle en la Premier League. (Crédito: Peter Powell/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Mohamed Salah vivió una montaña rusa en su último partido antes de irse con la selección de Egipto a la Copa Africana de Naciones, ya que fue el protagonista de la victoria por 4-2 del Liverpool sobre el Newcastle en la Premier League.

A Salah, de 31 años, le detuvieron un penalti en el primer tiempo, para luego anotar dos goles ―sus tantos número 150 y 151 en la Premier League con el Liverpool― y dar una asistencia a Cody Gakpo con un exquisito pase cruzado con el exterior del pie izquierdo.

Salah también desempeñó un papel clave en el segundo gol del Liverpool, con un pase a Diogo Jota, quien a su vez asistió a Curtis Jones para que rematara con facilidad.

Salah no solo se convirtió en el quinto jugador en la historia del Liverpool en marcar 150 goles en la liga, sino que su contribución a la victoria elevó al club a la cima de la tabla de la Premier League con tres puntos de ventaja.

Sin embargo, Salah ya no estará disponible para su club, puesto que ahora viaja para unirse a la selección nacional de Egipto en la Copa Africana de Naciones, el principal torneo internacional del continente, el cual los faraones han ganado siete veces, una cifra récord.

publicidad

La competición se disputa en Costa de Marfil, pero Salah cree que el Liverpool tiene calidad suficiente para seguir ganando partidos en su ausencia.

"¡Todo el mundo me pregunta lo mismo!", dijo Salah tras la victoria ante el Newcastle. "Quiero ganar (la Copa Africana de Naciones), me encantaría ganarla", agregó.

"Pero sin mí, estoy seguro de que los jugadores (del Liverpool) se las arreglarán para ganar partidos. Tenemos jugadores fantásticos, de gran calidad, solo tienen que alejar la presión y limitarse a jugar su fútbol. Tenemos jugadores que pueden jugar en mi posición, que pueden hacer lo que yo hago", abundó.

"Significa mucho jugar con la selección nacional, es una sensación fantástica. Cada vez que salgo al campo con la camiseta del equipo nacional es algo que no puedo dar por sentado. Estoy simplemente feliz de jugar el torneo y me encantaría ganarlo", añadió.

El papel estelar de Salah coronó un comienzo perfecto de 2024 para el Liverpool, que aprovechó el reciente mal momento del Arsenal para colocarse en lo más alto de la tabla de la Premier League, tras 20 jornadas de la temporada.

Sin embargo, no fue una victoria sencilla para el equipo de Merseyside, pues el penalti fallado por Salah en la primera parte supuso un revés tempranero en Anfield.

Pero Salah se resarció de ese error, rematando a bocajarro en el minuto 49 para dar la ventaja a los locales. El gol, su número 150 con el Liverpool en la Premier League, lo convirtió en el quinto jugador que alcanza esa cifra con un solo club en la competición.

Después del partido, Salah dijo que un cambio de calzado durante el descanso cambió su suerte.

"Las otras (botas) con las que fallé el penalti, entrené ayer con ellas", dijo Salah a Sky Sports tras la victoria. "No es superstición porque juego con muchas botas. Pero cuando siento que va a jugar con mi cabeza, OK, fuera, ¡cambio las botas!", comentó.

"Pero no me gusta entrar en la segunda parte del partido pensando: 'No marqué con esto'. Así que me tranquilicé y me centré en el partido", agregó.

Aunque el incisivo remate de Alexander Isak supuso el 1-1, el Liverpool se puso con dos goles de ventaja gracias a sendos remates de Jones y Gakpo, antes de que el cabezazo de Sven Botman en el minuto 81 pusiera el 3-2 que aseguraba un final de nervios.

No obstante, esos temores se disiparon rápidamente cuando, en el minuto 86, Salah se resarció de su fallo anterior en el lanzamiento de un penalti y lo transformó con acierto para llegar a los tres puntos.

Tras el partido, Salah declaró que su inminente marcha a la selección nacional egipcia le proporcionó una motivación extra en la segunda parte para corregir sus errores del primer tiempo.

"Los jugadores hablaron en el vestuario (y dijeron) que teníamos que mantener la calma. Fallé el penal. En el descanso me dijeron: '¿Quieres irte a la selección nacional con esa actuación?'. ¡Para nada! Así que tuve que concentrarme de verdad, dar un paso adelante y marcar la diferencia, y lo conseguí", dijo.

Y continuó: "Es un gran resultado para nosotros. El partido fue muy intenso, y conseguimos sumar tres puntos que nos colocan en lo más alto de la tabla. Tenemos que mantener la calma y ganar todos los partidos".

La Copa Africana de Naciones comienza el sábado 13 de enero con el partido entre el país anfitrión, Costa de Marfil, y Guinea-Bissau. La final se disputará el domingo 11 de febrero.