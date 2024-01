Glynis Johns en "Mary Poppins". (Crédito: Walt Disney Pictures/Everett Collection

(CNN) — Glynis Johns, actriz británica recordada por su papel ícono de Mrs. Banks en “Mary Poppins” de 1964, murió a los 100 años.

Mitch Clem, quien fue representante de Johns durante un largo periodo, dijo a CNN que murió “en paz” durante la mañana de este jueves en Los Ángeles, en un hogar de asistencia donde vivió sus últimos años. Le sobreviven su nieto Thomas y sus tres bisnietos, informó Clem.

Aún no se ha determinado la causa de la muerte.

"Glynis se abrió camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por la actuación, impactando millones de vidas", dijo Clem en un comunicado este jueves. "Ella entró en mi vida al principio de mi carrera y puso un listón muy alto sobre cómo navegar en esta industria con gracia, clase y autenticidad".

La carrera de Johns como actriz de cine, televisión y teatro abarca casi nueve décadas.

En su adolescencia, Johns consiguió su primer papel cinematográfico en el drama romántico “South Riding” de 1938. Luego apareció en varias películas a lo largo de la década de 1940, incluido el drama de la época de la guerra “49th Parallel” de 1941, por el que obtuvo el premio a la mejor actuación del National Board of Review.

Nacida en Sudáfrica y criada en el Reino Unido, Johns fue la protagonista de varias películas y programas de televisión de Hollywood a lo largo de la década de 1950 hasta su gran oportunidad en 1960, cuando protagonizó junto a Deborah Kerr y Robert Mitchum el drama familiar “The Sundowners” como Mrs. Firth. La película obtuvo cinco nominaciones al Oscar, incluida una para Johns en la categoría de mejor actriz de reparto.

En 1963, Johns protagonizó su serie de televisión homónima “Glynis”, una comedia sobre una escritora de misterio que profundiza en el trabajo de detective aficionada con su marido abogado (Keith Andes), antes de conseguir su papel más conocido como Mrs. Banks en clásico de Disney de 1964 “Mary Poppins”.

Con un elenco que incluyó a Julie Andrews, Dick Van Dyke y David Tomlinson en “Mary Poppins”, Johns le dio vida a Mrs. Banks, un personaje feminista vibrante y optimista que cantó “Sister Suffragette” en la película ganadora del Oscar.

También es conocida por haber interpretado el papel de Desiree Armfeldt en la obra de Broadway de 1973 “A Little Night Music”, un personaje que más tarde interpretó Elizabeth Taylor en la adaptación cinematográfica de 1977. Johns ganó un premio Tony por su trabajo en la versión teatral, en el que su estilo vocal distintivamente gutural brilló mientras cantaba la famosa balada compuesta por Stephen Sondheim “Send In the Clowns”.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Johns apareció en varias series de televisión, incluida “Coming of Age” de 1988 y la comedia dramática de 1994 “The Ref”, junto a Denis Leary y Judy Davis. Otras de las producciones en las que estuvo incluyen “While You Were Sleeping” de 1995 y la comedia de 1999 “Superstar”.

En octubre, Johns celebró su cumpleaños número 100 y le dijo a ABC7 en ese momento que su edad “no hace ninguna diferencia para mí“. Aún ingeniosa, la veterana de Hollywood bromeó diciendo: “Me veía muy bien a todas las edades”.

“Su luz brilló intensamente durante 100 años”, dijo Clem en su declaración del jueves. “Tenía un ingenio que podía detenerte en seco, impulsado por un corazón que amaba profunda y puramente”.