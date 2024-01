Estas gafas inteligentes podrían ayudar a las personas sordas 2:55

(CNN) -- Es posible que tus propósitos de salud para el nuevo año deban incluir hacerte un chequeo para saber si necesitas audífonos.

Usar audífonos si los necesitas puede ayudarte a protegerte de una muerte prematura, según un nuevo estudio publicado este miércoles en la revista The Lancet Healthy Longevity.

"Lo que encontramos fue que había un 24% menos de riesgo de mortalidad para las personas que usaban audífonos", dijo la Dra. Janet Choi, profesora asistente de otorrinolaringología clínica y cirugía de cabeza y cuello en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California y otorrinolaringóloga de Keck Medicine de la USC.

El estudio analizó los datos de 10.000 personas (de las cuales se identificó que más de 1.800 tenían pérdida auditiva) e hizo un seguimiento de su mortalidad entre 1999 y 2012.

Según la investigación, alrededor de 237 de las personas con pérdida auditiva informaron que usaban audífonos al menos una vez a la semana, mientras que 1.483 informaron que nunca los habían usado.

publicidad

No hubo diferencias en el riesgo de muerte durante el período de investigación entre las personas que usaron audífonos ocasionalmente y aquellas que nunca los usaron, pero los usuarios habituales tenían un riesgo significativamente menor, mostró el estudio.

Y ese riesgo de mortalidad fue menor para los usuarios de audífonos independientemente de factores como la edad, el origen étnico, los ingresos, la educación, el historial médico y el grado de pérdida auditiva, según el estudio.

Según el Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación, alrededor de 30 millones de personas de 12 años o más en Estados Unidos tienen pérdida auditiva en ambos oídos.

Pero solo alrededor del 15% de quienes podrían beneficiarse de los audífonos los están usando, según el autor de un estudio de abril.

"El (nuevo) estudio subraya el papel fundamental de abordar los factores de riesgo modificables no solo para obtener beneficios inmediatos para la salud, sino como una estrategia potente para mejorar la longevidad y el bienestar general", dijo el Dr. Thomas Holland, médico científico del Instituto Rush para el Envejecimiento Saludable, vía correo electrónico. Holland no participó en la investigación.

Afortunadamente, ya se encuentran disponibles audífonos de venta libre y autoajustables, y el estudio de abril muestra que pueden ser tan efectivos como los que coloca un audiólogo.

Por qué los audífonos son tan útiles

El último estudio aporta más apoyo a la comprensión de que la pérdida auditiva y la longevidad están conectadas, pero todavía hay preguntas sobre por qué, dijo Choi.

“Este es un estudio de asociación. Realmente no analizamos particularmente el mecanismo detrás de estas asociaciones”, dijo.

Pero existen algunas hipótesis sobre por qué existe la asociación entre los audífonos y la longevidad.

Estudios anteriores han demostrado una conexión entre la pérdida auditiva y la fragilidad, y hay evidencia de que la pérdida auditiva no tratada podría afectar el aislamiento social, la demencia y la disminución de la actividad física y la función cognitiva, dijo Choi.

"También hay algunos estudios que muestran que la propia privación auditiva (no recibir suficiente sonido) puede tener un impacto negativo en las estructuras cerebrales", añadió.

Hacer un chequeo

Un creciente conjunto de investigaciones muestra que si notas una diferencia en tu audición, debes hacerte un chequeo, dijo Choi.

La pérdida de audición no debe “contarse como algo relacionado con (una) parte normal del envejecimiento para lo que no hay nada que se pueda hacer”, añadió. “Se publicarán aún más estudios que demostrarán que los audífonos son útiles y tienen un impacto positivo. Y todos sabemos que, al final del día, realmente ayuda con la comunicación y la calidad de vida de los pacientes”.

Si tienes pérdida auditiva, al menos prueba los audífonos, especialmente con las importantes mejoras en la tecnología, dijo Choi.

"Muchas personas no utilizan audífonos porque no quieren parecer mayores", añadió. "No quieren que se les asocie con la discapacidad, pero en realidad no tiene por qué ser así".

Es importante ser proactivo cuando se trata de abordar los riesgos para la salud, especialmente cuando son tan fácilmente modificables como los audífonos, afirmó Holland.

Trabaja estrechamente con tus médicos y está al tanto de tus controles mientras controlas tu sueño, ejercicio, nutrición, consumo de alcohol, presión arterial y azúcar en sangre para una vida más larga y saludable, agregó.

"Al fomentar una asociación con tu proveedor de atención médica y adoptar un estilo de vida que priorice estos factores, te empoderas para construir una base sólida para un bienestar y vitalidad duraderos", dijo Holland.

Aclaración: Esta historia se actualizó para aclarar la fuente del porcentaje de personas que usan audífonos.