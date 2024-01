La policía acudió a la Perry High School en Perry, Iowa, este jueves. (Crédito: KCCI)

(CNN) -- La Policía respondió este jueves a un tiroteo en la Perry High School en Perry, Iowa, según una publicación en la página de Facebook del condado de Dallas.

"Múltiples fuerzas del orden y personal médico están en el lugar de un tiroteo en la Perry High School", señaló la publicación. "El sitio fue asegurado y la Oficina del Sheriff del condado de Dallas dará a conocer más información a medida que esté disponible".

No hubo confirmación inmediata de posibles heridos.

Se espera que las autoridades den una conferencia de prensa a las 10 a.m. CT (11 a.m. ET).

El sargento de la Patrulla Estatal de Iowa Alex Dinkla dijo a CNN que la agencia está respondiendo al incidente, pero no tenía más información.

Vehículos policiales de múltiples ciudades se encuentran en la escena frente a la escuela secundaria.

Perry se encuentra a las afueras de Des Moines, a unos 65 kilómetros al noroeste, y tiene una población de unos 8.000 habitantes, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. El Distrito Escolar Comunitario de Perry -compuesto por la escuela secundaria, una escuela intermedia y una escuela primaria- atiende a unos 1.800 estudiantes, según su sitio web.

Estaba previsto que este jueves fuera el primer día de clases del nuevo semestre, según el calendario del distrito. KCCI, afiliada de CNN, informó que las clases en la Perry High School fueron canceladas por el día.

Noticia en desarrollo*