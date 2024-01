¿Quién fue Jeffrey Epstein? 4:38

(CNN Español) – En estos días, el nombre de Jeffrey Epstein ha estado presente en los medios de comunicación de todo el mundo luego de que una corte federal en Estados Unidos hiciera públicos numerosos documentos relacionados con el magnate, quien murió en prisión antes de enfrentar un juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Los documentos incluyen declaraciones de testigos, correos electrónicos y escritos legales con casi 200 nombres que forman parte de una demanda civil por difamación que en 2015 presentó Virginia Roberts Giuffre, una mujer estadounidense que afirmó que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad y que Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, colaboró con el abuso.

Este es un repaso del caso que ha trascendido por la gravedad de las denuncias de sus víctimas y la dimensión de la supuesta red de tráfico sexual de menores que incluiría a figuras de la política y el espectáculo estadounidense.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

El multimillonario financiero, nacido en Brooklyn, Nueva York, comenzó su carrera como profesor de matemáticas y física en una escuela secundaria. Desertó de la universidad y a los 21 años tomó, por un breve lapso, un trabajo en la prestigiosa Dalton School de Manhattan.

A partir de ahí, pasó al mundo de la banca de inversión, uniéndose a Bear Stearns antes de fundar su propia empresa de inversiones, J. Epstein & Co.

Su amistad con Leslie Wexner –el multimillonario y director ejecutivo de L. Brands– a finales de 1990 lo llevó a consolidar su fortuna, aunque todavía siguen sin conocerse los detalles sobre cómo se volvió tan rico.

No hay registros públicos de sus inversiones y sus clientes. Además de su relación con Wexner, no se conocen más detalles. Lo que sí se sabe es que para 1990 había logrado acumular varias propiedades singulares, incluida una casa de varios pisos en Manhattan, una mansión en Palm Beach, una finca privada en Nuevo México, un apartamento en París y una isla privada en el Caribe, de acuerdo con documentos judiciales.

Fue entonces cuando comenzó a relacionarse con algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, incluidos los expresidentes de Estados Unidos Donald Trump y Bill Clinton.

Pero su vida dio un giro inesperado en 2005, cuando la policía de Palm Beach inició una investigación por menciones de varias menores de edad que lo acusaban de ofrecer dinero para masajes y actos sexuales.

En un acuerdo judicial, Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos estatales de prostitución y cumplió 13 meses en prisión. Además, quedó registrado como delincuente sexual y pagó una indemnización a las víctimas identificadas por el FBI.

Luego permaneció fuera de los reflectores hasta 2018, cuando The Miami Herald publicó una investigación que incluyó entrevistas con más de 60 mujeres que afirmaban haber sido abusadas por el financiero. Y fue encarcelado por una acusación federal de tráfico sexual contra docenas de niñas menores de edad, algunas de solo 14 años. Epstein se declaró inocente de los cargos.

Sus crímenes

El destacado empresario estaba acusado de reclutar a niñas "con el fin de realizar masajes y trabajar en la casa de Epstein”. Según los documentos recién revelados, las menores reclutadas habrían sido entre 30 y 33.

Epstein presuntamente les daba dinero a cambio de un masaje en su residencia, algo que en la mayoría de los casos terminaba en un intercambio sexual.

En el caso de difamación de 2015 de Virginia Roberts Giuffre, ella afirmó que Epstein la mantuvo como una "esclava sexual" adolescente y que una mujer británica, Ghislaine Maxwell, lo ayudaba.

Además, otra mujer alegó abuso a manos de Epstein y Maxwell y aseguró que fue forzada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, el hijo de la reina Isabel, en la mansión del Upper East Side de Epstein, donde, dijo, Giuffre también participó.

Los nuevos documentos incluyen más acusaciones de Giuffre de que Maxwell le ordenó que tuviera relaciones sexuales con el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y el exsenador estadounidense, George Mitchell, entre otros.

Una portavoz de Richardson calificó la acusación de Giuffre de "completamente falsa" y Mitchell calificó la acusación como falsa, afirmando que nunca se reunió con Guiffre.

Anteriormente, los fiscales federales habían dicho que Epstein utilizó empleados y allegados para atraer a las chicas a sus residencias y que luego pagó a algunas de sus víctimas para reclutar a otras chicas para que él las maltratara.

El suicidio de Epstein

En julio de 2019, mientras esperaba enfrentar el juicio por tráfico sexual que involucraba a docenas de niñas menores de edad, Epstein fue hallado en su celda en Manhattan con marcas en el cuello y fue puesto bajo vigilancia por intento de suicidio.

En ese momento no estaba claro para los funcionarios de la cárcel si las lesiones, que no fueron graves, fueron autoinfligidas o el resultado de un ataque, dijeron las fuentes. Las autoridades afirmaron que Epstein les dijo que había sido golpeado y, además, mencionó a un atacante de menores.

Pero apenas un mes más tarde, en agosto de 2019, la Oficina Federal de Prisiones anunció su muerte diciendo que se habría suicidado.

La noticia del suicidio de Epstein llegó un día después de que cientos de documentos de la corte fueran revelados en la corte federal de Nueva York, alegando nuevos detalles de denuncias de abuso sexual contra Epstein y varios allegados.

Ghislaine Maxwell

Otro de los nombres más sonados en el caso de Epstein es el de Ghislaine Maxwell, como exnovia y compañera social de Epstein.

La socialité británica nació en 1961 y creció en el idílico campo de Oxfordshire. Es hija de Robert Maxwell, un legislador británico y magnate de la prensa de origen checo, quien murió en circunstancias misteriosas al caer de su lujoso yate, llamado "Lady Ghislaine", cerca de las islas Canarias, en 1991. Tras su muerte, se descubrió que había cometido un fraude masivo de pensiones contra sus empleados.

Poco después del fallecimiento de su padre, Maxwell se mudó a Estados Unidos, donde tuvo una importante vida pública y socializó en círculos exclusivos que incluían a personas conectadas con la política.

Maxwell fue fotografiada en el año 2000 con Donald Trump y su futura esposa, Melania, junto a Epstein, con quien más tarde inició una relación.

Se dice que la pareja se separó en la década de 1990, aunque la socialité se mantuvo cerca del pedófilo. Su nombre ha sido mencionado con frecuencia en una memoria de documentos revelados a inicios de 2021, que alegan que fue muy cercana de Epstein y de otras personas de alto perfil.

En 2003, Epstein describió a Maxwell como su mejor amiga en un perfil de Vanity Fair.

Según varias personas en los círculos acomodados de Manhattan, incluidos dos de sus amigos, Maxwell presentó a Epstein a muchas de las figuras sociales de su vida.

La lista de Epstein

Los documentos revelados esta semana incluyen casi 200 nombres de personas, incluidos los de quienes lo acusaron, destacados empresarios, políticos y figuras del espectáculo.

Los documentos podrían eliminar el manto de anonimato que protegió del escrutinio público a gran parte de la prominente red de amigos y socios comerciales del traficante sexual. Pero hasta ahora, esos se han nombres ya habían sido reportados.

Se sabe que los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump tuvieron conexiones con Epstein, un inversionista y consultor multimillonario, aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades relacionadas con esos vínculos.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, que se reunió con Epstein varias veces a partir de 2011, según el diario The New York Times, ha dicho en entrevistas que lamenta haber tenido cenas con Epstein para discutir iniciativas filantrópicas. Gates no ha sido acusado de ningún delito.

En 2022, el príncipe Andrés de Gran Bretaña llegó a un acuerdo no revelado con Virginia Roberts Giuffre, quien lo acusó de obligarla a realizar actos sexuales cuando era menor de edad.

Leon Black, cofundador de la empresa de capital privado Apollo Global Management, ha negado las acusaciones de violar a niñas menores de edad en la casa de Epstein en Nueva York, contenidas en documentos judiciales.

Jes Staley, un exejecutivo de JPMorgan Chase que se convirtió en director del banco Barclays, fue en gran parte responsable de la relación financiera de 15 años del banco estadounidense con Epstein.

