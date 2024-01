¿Cuáles fueron los videos más vistos de TikTok en 2023? 1:15

Nota del editor: Antes de comenzar cualquier nuevo programa de ejercicios, consulta a tu médico. Detente inmediatamente si experimentas dolor.

(CNN) - Hoy en día, muchas personas recurren a las redes sociales para sus rutinas de fitness, y TikTok es una de las plataformas más populares. De hecho, su categoría de fitness -denominada FitTok- cuenta con unos 300.000 millones de visitas. Pero, ¿son realmente seguros y eficaces los entrenamientos, ejercicios y retos que se publican?

Estudios recientes indican precaución. Casi dos tercios de las principales cuentas de "fitspiration" de Instagram no contenían información creíble, según un estudio de 2023 publicado en BMC Public Health. Un análisis de 1.000 entradas de TikTok relacionadas con la alimentación, la nutrición y la pérdida de peso, publicado en la revista PLOS One, incluía contenido normativo sobre el peso, como la glorificación de la pérdida de peso. Y aunque los influencers del fitness pueden animar a la gente a ser más activa físicamente, lo cual es positivo, la calidad y exactitud de su contenido es motivo de preocupación, según una revisión de 2022 en Frontiers in Public Health.

"Hay muchos entrenamientos insostenibles y poco realistas en TikTok, e incluso algunos consejos peligrosos", dijo Jess Brown, entrenadora personal certificada y fundadora de The Glute Recruit en Westchester, Nueva York.

Además, gran parte de la información sobre fitness que aparece en TikTok no está respaldada por la ciencia ni publicada por profesionales del sector, explica Monica Jones, entrenadora personal titulada de Washington DC.

"Los entrenamientos suelen generalizarse y no tienen en cuenta el estado de salud, los antecedentes familiares, la flexibilidad, la amplitud de movimiento, etc.", explica Jones.

Por desgracia, algunos de los videos más populares de TikTok se encuentran entre los más problemáticos. Estos incluyen una serie de desafíos que prometen que perderás una cierta cantidad de peso o desarrollarás un físico particular en cuestión de días o semanas.

"Si hay un entrenamiento que garantiza resultados en poco tiempo, no es realista", afirma Brown. "Y si se centran en una parte específica del cuerpo, como la 'barriga de mamá', a menudo se dirigen a las inseguridades de la gente. Son solo entrenamientos clickbait para atraer dinero".

Cuidado con algunos videos de TikTok

Una de las tendencias fitness más populares de TikTok consiste en desarrollar los músculos abdominales. Estos desafíos de "ab-shred" a menudo muestran a un influencer haciendo un ejercicio o una serie de movimientos que, si se repite diariamente durante una semana o dos, se promete que resultará en un sexy "six pack".

De ninguna manera, dijo Brown. "Hemos demostrado una y otra vez que la reducción puntual no existe", añadió. "Y los abdominales son una de las zonas más difíciles para bajar la grasa corporal, porque tenemos muchos receptores de grasa en el abdomen".

Por desgracia, siempre habrá tendencias centradas en obtener resultados rápidos, porque son las que captan la atención de la gente, señaló Jones. "Pero es importante ver tu forma física y tu salud como un viaje de toda la vida, no como algo que puedes conseguir en 10 o 90 días".

La “cucharada en seco” fue una tendencia reciente de fitness en TikTok que ahora parece estar bloqueada en el sitio web. Antes de entrenar, según esta teoría, hay que poner una cucharada de suplementos deportivos en polvo en la boca y pasártelo, sin mezclarlo con agua, como se indica. Esta práctica supuestamente acelera tu entrenamiento porque tu cuerpo absorbe la cafeína del polvo y otros estimulantes más rápidamente.

Pero los expertos dicen que es peligroso, y posiblemente incluso mortal, ya que podría provocar problemas respiratorios o cardiovasculares.

"Esta práctica es parte de la cultura de gratificación instantánea que tenemos", dijo Jones. "Y si quieres hacer un excelente ejercicio cardiovascular, en realidad irá en tu contra, porque cualquier polvo seco que pase por tus pulmones causará inflamación".

Encontrar entrenamientos de calidad

Hay una moda de entrenamiento en TikTok que, según los expertos, podría no ser dañina ni ineficaz: el 12-3-30. Este entrenamiento consiste en caminar a 3 millas (5 kilómetros) por hora durante 30 minutos en la caminadora con una inclinación del 12%.

"Ese es uno de los mejores que se comercializan", dijo Jones, mientras que Brown señaló que es una forma excelente y accesible de presentar el fitness a un novato. Dicho esto, los dos tenían algunas advertencias.

Caminar en una pendiente tan pronunciada podría hacer que te agarres de las manijas de la caminadora, lo que significa que no estás fortaleciendo tus músculos abdominales, dijo Jones. El resultado puede ser tensión en la zona lumbar. Incluso si no agarras las manijas, una inclinación del 12% puede ejercer presión sobre tus articulaciones, detalló Brown.

¿Cómo se pueden separar los entrenamientos de calidad de las modas pasajeras peligrosas? Primero, verifica las credenciales de los anuncios Deben ser profesionales certificados del fitness que tengan experiencia trabajando con personas. También quieres un entrenador que enfatice mejorar la fuerza y ​​la salud cardiovascular, no uno que se centre en el tipo de cuerpo, dijo Brown.

Un influencer de calidad también debe adoptar un enfoque equilibrado respecto del fitness, fomentando el bienestar mental, el cuidado personal y la importancia de escuchar a tu cuerpo, además de la aptitud física.

Si es posible, evita las redes sociales y trabaja directamente con un entrenador personal, recomiendan los expertos. Los entrenadores personales diseñarán entrenamientos basados ​​en tu cuerpo y tus objetivos específicos, y están disponibles en persona o virtualmente.

"No hay nada mejor que la orientación personal", dijo Jones. "Y eres más que digno de tener un entrenador personal".

Melanie Radzicki McManus es una escritora independiente que se especializa en senderismo, viajes y fitness.