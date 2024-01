(CNN Español) -- La tercera ronda de la FA Cup -el torneo más antiguo del mundo- llega casi a su final este domingo después de decenas de partidos jugados desde el viernes 5 de enero, en los cuales hemos visto momentos futbolísticos cargados de emoción, en donde destaca el golazo del español Pedro Porro y el tanto de la victoria del colombiano Luis Díaz para eliminar de la competición al poderoso Arsenal.

Del 5 de enero al lunes 8 de enero, se lleva a cabo en territorio británico la tercera ronda de la FA Cup 2023/2024. En ese lapso, se agendaron 32 partidos, en donde 64 equipos buscan el pase a la cuarta ronda (la de los 32 mejores clubes).

Hasta este domingo por la tarde, se habían jugado 31 partidos de los 32 en total. Únicamente falta disputarse el Wigan vs. Manchester United para completar la agenda, lo que ocurrirá este lunes. Asimismo, de los encuentros ya realizados, se volverán a jugar cinco de ellos porque en el primer partido quedaron empate, así que la llave de tercera ronda se tiene que definir en un enfrentamiento repetido (o "replay" en la jerga inglesa) que se disputará en la semana del 15 de enero.

Pese a esto, hay equipos que lograron avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup desde el primer partido de tercera ronda, como lo hizo el Tottenham -ocho veces campeón de esta competencia- frente al Burnley el pasado 5 de enero.

Si bien el juego parecía sencillo para los Spurs, pues marchan en el lugar 5 de la Premier League y el rival se encuentra en puestos de descenso, esto no fue así. El Burnley plantó cara a los de Londres e incluso tuvo oportunidades para adelantarse en el marcador.

Sin embargo, en un partido que parecía destinado a repetirse, el español Pedro Porro disparó desde fuera del área para marcar un golazo que se incrustó en el ángulo superior derecho del portero Arijanet Muric.

Esta anotación espectacular al minuto 78 fue suficiente para que el Tottenham venciera y avanzara a la ronda de dieciseisavos de final (cuarta ronda de FA Cup o fase del torneo a la que avanzan los mejores 32 clubes del torneo).

"(Porro) dispara mucho en los entrenamientos, falla mucho, pero hoy le salió y fue un gol increíble", declaró a ITV un sonriente Brennan Johnson, delantero de los Spurs, según Reuters.

