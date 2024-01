Líderes del Congreso anuncian un acuerdo de gastos mientras se avecina la amenaza de cierre del gobierno

¿Cuáles son los daños que ha dejado el cierre de gobierno? 3:03

(CNN) -- Líderes de la Cámara y el Senado de Estados Unidos anunciaron este domingo un acuerdo de gasto para la financiación del gobierno en 2024, el primer paso para evitar un cierre a finales de este mes, incluso cuando esa amenaza aún acecha.

Las cifras principales acordadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, incluyen US$ 1,59 billones para el año fiscal 2024, con US$ 886.000 millones para gastos de defensa y US$ 704.000 millones para gastos no relacionados con la defensa. También acordaron un acuerdo paralelo de US$ 69.000 millones en ajustes que se destinarán al gasto interno no relacionado con la defensa.

El acuerdo paralelo eleva la cifra de gastos no relacionados con la defensa a casi US$ 773.000 millones, dijo una fuente demócrata a CNN, con un gasto total cercano a los US$ 1,66 billones.

Si bien su acuerdo sobre los niveles de financiación reducirá las posibilidades de un cierre, todavía hay grandes obstáculos que enfrenta el Congreso antes de dos fechas límite de financiación: el 19 de enero y el 2 de febrero.

Uno de esos obstáculos es cómo abordar las demandas de los conservadores de utilizar el proyecto de ley de financiación como palanca para imponer demandas de inmigración y seguridad fronteriza más estrictas.

El Congreso aún tendrá que aprobar proyectos de ley de financiación, o una resolución provisional para evitar un cierre dentro de los plazos. Y sigue siendo incierto cómo se desarrollará ese esfuerzo a pesar de que Schumer y Johnson tienen un acuerdo sobre los niveles de financiación.

El grupo de extrema derecha House Freedom Caucus calificó el acuerdo negociado entre los líderes de la Cámara y el Senado como un “fracaso total”, lo que presenta un desafío para Johnson, quien lidera una mayoría extremadamente estrecha.

La oposición del grupo, que es un contingente ruidoso y fuerte en la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, hace que el objetivo de evitar un cierre del gobierno sea mucho más un dolor de cabeza.

Los miembros del Freedom Caucus se han mostrado firmes en que los niveles de gasto se reduzcan drásticamente más allá de lo que los líderes del Congreso anunciaron el domingo.

"Hemos conseguido concesiones muy reñidas para desbloquear las cifras principales del año fiscal 24 y permitir que el Comité de Asignaciones finalmente comience a negociar y completar los doce proyectos de ley de asignaciones anuales, escribió Johnson en una carta a sus colegas republicanos este domingo.

Las concesiones de los demócratas, dijo, incluyen “US$ 10.000 millones adicionales en recortes al financiamiento obligatorio del IRS (para un total de US$ 20.000 millones), que era una parte clave de la 'Ley de Reducción de Inflación' de los demócratas. Además, recortaremos US$ 6.100 millones de los continuos fondos para sobornos de la era covid de la Administración de Biden, lo que logramos a pesar de una feroz oposición”.

Mientras tanto, Schumer dijo en una declaración con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que el acuerdo sobre gastos discrecionales no relacionados con la defensa permitirá a los demócratas “proteger prioridades internas clave como beneficios para veteranos, atención médica y asistencia nutricional de los recortes draconianos buscados por los extremistas de derecha”.

"También nos permitirá mantener las inversiones para las familias estadounidenses trabajadoras aseguradas por los logros legislativos del presidente Biden y los demócratas del Congreso”, escribieron ambos. "Hemos dejado claro al presidente (de la Cámara) Mike Johnson que los demócratas no apoyarán la inclusión de cambios en la política de píldoras venenosas en ninguno de los doce proyectos de ley de asignaciones presentados ante el Congreso".

El presidente Joe Biden dijo el domingo: “El marco de financiación bipartidista que han alcanzado los líderes del Congreso nos acerca un paso más a evitar un cierre innecesario del gobierno y proteger importantes prioridades nacionales".

"Refleja los niveles de financiación que negocié con ambos partidos y promulgué la ley la primavera pasada", dijo Biden en un comunicado.

-- Annie Grayer de CNN contribuyó a este informe.