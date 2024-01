Messi y Scaloni, la reunión pendiente que no se dio en Argentina y se espera en Miami

Tráiler del documental de Lionel Messi en Qatar 2022 0:26

(CNN Español) -- El encuentro entre Lionel Scaloni, el entrenador de la selección de Argentina, y su capitán, Lionel Messi, que se esperaba se llevara a cabo mientras los dos se encontraban en el país austral, finalmente no se dio.

Después de las declaraciones del DT campeón del mundo en Brasil donde puso en duda su continuidad, uno de los hitos que se aguardaban para entender cómo continuaría su vínculo con la albiceleste era la charla pendiente con el capitán, como él mismo lo había adelantado en el sorteo de la Copa América en Miami.

Pero finalmente esa conversación se postergó. Y si bien Scaloni es hoy en día el entrenador de la selección y se espera que dirija los amistosos de la ventana FIFA de marzo y la Copa a disputarse en Estados Unidos este año, sus dichos tras la victoria ante Brasil y el haberlos reafirmado en el sorteo de la Copa América, hacen que la charla con Messi parezca crucial para entender cómo sigue su futuro.

Pujato a Funes, los 34,4 kilómetros que no se recorrieron

Todo hacía pensar que, al estar los dos símbolos de la selección en el país para celebrar las fiestas de fin de año, la reunión que adelantó Lionel Scaloni en declaraciones en el sorteo de la Copa América se llevaría a cabo en la provincia de Santa Fe aprovechando la distancia entre Funes, donde se encontraba Messi y Pujato, la localidad donde nació Scaloni.

Pero finalmente no sucedió, los 34,4 km que separan las dos localidades no los recorrió ni uno ni otro y todo indica que la cumbre se llevará a cabo en suelo estadounidense. Messi ya regresó a Estados Unidos para iniciar la pretemporada con el Inter Miami mientras que Scaloni seguramente irá a fin de mes para evaluar los predios en los que la Selección entrenará de cara a la Copa América.

Se especula sobre los tópicos de conversación, pero lo único cierto es que el entrenador dijo que necesita hablar con Messi, después de declarar que para él es complicado seguir en el cargo, ya que Messi es el capitán y tiene una gran relación con él. El entrenador pudo hablar en Miami durante el sorteo de la Copa América con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y, según sus dichos, ahora le falta hablar con el capitán. Más allá de las especulaciones la presencia del DT en el sorteo de la Copa es un hilo de esperanza para los fanáticos argentinos que no quieren que deje el cargo.

Los días de Scaloni en Pujato

Scaloni volvió a su localidad natal para pasar las fiestas de fin de año. Los homenajes desde aquel 18 de diciembre de 2022 cuando Argentina se coronó campeón del mundo no paran. Desde una calle con su nombre, a chicos cantando chacareras en la puerta de su casa, el DT no para de recibir muestras de afecto de todo el pueblo. Y si hay algo que lo caracteriza a él y a esa localidad es la calma y tranquilidad. Calma y tranquilidad que transmite recibiendo a la gente en la puerta de su casa y sacándose fotos con todos los presentes.

El fútbol no quedó al margen en su estadía ya que fue a presenciar un torneo de chicos en el club que lo vio nacer, el Club Sportivo Matienzo, en el que participaron sus hijos. El calendario del entrenador marca que en los próximos días volverá a Mallorca, España, ciudad en la que reside, y que a fin de este mes o en los primeros días de febrero estará conociendo los centros de entrenamiento donde la selección argentina se preparará de cara a la Copa América 2024.

Messi ya se encuentra en Miami

El astro argentino ya dejó Rosario y puso rumbo a Miami. El rosarino pone en marcha una pretemporada que lo llevará a jugar amistosos con el Inter Miami a Arabia Saudita y Japón. El 29 de enero enfrentará en el Kingdom Arena de Riad al Al Hilal, el equipo de Neymar, que no cuenta con el brasileño por una lesión.

El 1 de febrero se dará un choque de antiguos rivales: Cristiano Ronaldo vs. Messi, en el encuentro de Al Nassr vs. Miami, nuevamente en el Kingdom Arena. Después de este partido el conjunto de Gerardo Martino pone rumbo a Japón para enfrentar a Vissel Kobe en el New Japan National Stadium.

El último encuentro de pretemporada será el 15 de febrero en Miami, nada menos que ante Newell´s Old Boys, equipo del cual es hincha el argentino. Después se terminan los amistosos y el 21 de febrero comienza su participación en la Major League Soccer, la MLS, para enfrentarse al Real Salt Lake City de Utah.

Lo que viene para la selección de Argentina

El equipo de Scaloni tiene por delante dos amistosos sin rivales ni fecha a definir en la ventana FIFA de marzo, entre el 18 y el 26 de ese mes. Después de esos dos encuentros los dirigidos por Scaloni se reencontrarán para disputar la Copa América en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. Argentina ya tiene fecha de debut, pero no rival. Debutará en el encuentro inaugural el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, frente a Canadá o Trinidad y Tobago.